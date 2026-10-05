„Derybų procesas tikrai nepriklauso nuo šių žmonių“: Zelenskis griežtai atkirto keliems Ukrainos veikėjams

Rusai smogė pasienio punktui prie Moldovos ir Ukrainos sienos: sužeistas pareigūnas
Rusai pirmadienį smogė tarptautiniam pasienio punktui prie Ukrainos ir Moldovos sienos Odesos srityje, buvo sužeistas Moldovos pasienio pareigūnas, skelbia UNIAN.
Smūgis suduotas apie 09:38. Netoli pasienio punkto „Palanka“ nukrito sviedinys.
„Pataikęs į žemę, jis atšoko ir pataikė į maršrutinį autobusą, kuris stovėjo šalia užtvaros. Dėl šio incidento buvo sustabdyta pasienio punkto „Palanka“ (Moldova) – „Majakų – Udobnoje“ (Ukraina) veikla“, – teigiama Moldovos policijos pranešime.
Preliminariais duomenimis, sviedinys apgadino autobusą ir kontrolės kabiną. Vienas pasienio policijos pareigūnas patyrė lengvus sužalojimus, kitų nukentėjusiųjų užfiksuota nebuvo.
„Pasienio policija kartu su Muitinės tarnyba nuolat stebi situaciją, imasi būtinų priemonių jai suvaldyti ir palaiko ryšį su kompetentingomis Ukrainos institucijomis“, – cituojama Moldovos policija.
Piliečiai raginami susilaikyti nuo kelionių į šį rajoną. Jei netoli sienos pasigirstų dronams būdingi garsai ar sprogimai, žmonės prašomi išlaikyti ramybę, pasitraukti į saugią vietą patalpose ir sekti tik oficialių institucijų teikiamą informaciją.
Piliečiai taip pat raginami nesiartinti prie nuolaužų, šaudmenų ar kitų neaiškių objektų ir apie juos pranešti tranyboms.
Vokietijos ministrė nepaisė Rusijos grasinimų ir atvyko į Kyjivą
Vokietijos švietimo ir šeimos reikalų ministrė Karin Prien pirmadienio rytą atvyko į Ukrainos sostinę Kyjivą, netrukus po to, kai kancleris Friedrichas Merzas baigė vizitą šalyje.
Atvykusi į Kyjivo centrinę geležinkelio stotį K. Prien sakė, kad svarbu visapusiškai remti Ukrainą.
Pasak K. Prien, naktinė kelionė traukiniu iš Lenkijos buvo rami.
„Tačiau mintis, kad vyksti į karo zoną, kelia nemažai nerimo. Neramu ir dėl to, kad rusai grasino sustiprinti atakas prieš civilius gyventojus, taip pat diplomatus ir svečius“, – sakė konservatorių politikė.
„Tačiau ypač tokioje situacijoje svarbu nesitraukti, nerodyti baimės, o labai aiškiai pareikšti savo poziciją“, – sakė K. Prien ir pridūrė, kad Vokietija tvirtai remia Ukrainą.
Pasak ministrės, per vizitą ji ypač nori atkreipti dėmesį į vaikų ir jaunimo likimą bei paramą piliečių visuomenei. Be to, svarbu prisiminti bendrą abiejų šalių praeitį. Numatyti ir susitikimai su Ukrainos ministrais.
F. Merzas Ukrainoje lankėsi savaitgalį. Kanclerio kelionės atgal ir K. Prien kelionės į Ukrainą laikas nesutapo.
Žiniasklaida: Estija perkelia elitines pajėgas link Rusijos sienos
Estija dislokuoja elitines pajėgas arčiau sienos su Rusija ir perka tolimąjį ginkluotę, rašo UNIAN, remdamiesi „Financial Times“ publikacija.
Sybiha pakomentavo antrąją humanitarinės pagalbos pristatymo į okupuotus Oleškus operaciją
Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha pagyrė Ukrainos karių, kurie surengė antrąją humanitarinės pagalbos pristatymo į laikinai okupuotą Oleškų miestą Chersono srityje operaciją, profesionalumą. Jis apie tai parašė socialiniame tinkle „X“, praneša „Ukrinform“.
Užsienio reikalų ministras pabrėžė, kad Rusija jau kelis mėnesius bando izoliuoti Oleškų gyventojus nuo išorinio pasaulio ir neleidžia net pristatyti maisto žmonėms, kenčiantiems dėl didelio atsargų trūkumo. Tačiau Ukrainos gynybos pajėgos dar kartą pralaužė blokadą ir šįkart panaudojo dronus, kad pristatytų apie 400 siuntinių ir beveik keturias tonas maisto, vaistų bei kitų būtiniausių reikmenų.
„Pagalvokite, ką reiškia ši operacija. Ukrainos kariai naudojasi šiuolaikinio karo technologijomis ir įgūdžiais, kad padėtų civiliams išgyventi už priešo linijų“, – pabrėžė A. Sybiha.
Jis pareiškė didelę pagarbą Ukrainos nacionalinės gvardijos kariams, jūrų pėstininkams ir pasieniečiams, kurie su ypatingu tikslumu ir profesionalumu suplanavo ir įvykdė šią operaciją.
„Kiekvienas Oleškus pasiekiantis siuntinys neša žinią – Ukraina nepamiršta savo žmonių“, – akcentavo A. Sybiha.
Kaip jau skelbė „Ukrinform“, spalio 4-osios naktį Ukrainos nacionalinės gvardijos 11-osios Mychailos Hruševskio brigados ir 34-ojo Chersono pulko kariai surengė antrą sėkmingą humanitarinės pagalbos pristatymo į laikinai okupuotą Oleškų miestą Chersono srityje operaciją. Dronais jie pristatė siuntinius, kurie iš viso svėrė beveik keturias tonas. Siuntoje buvo maisto, vaistų ir vaikams skirtų reikmenų.
Jungtinių Tautų (JT) žmogaus teisių stebėjimo misijos Ukrainoje duomenimis, nuo gegužės 26 d. Oleškų nepasiekė jokios maisto atsargos.
Pasak Chersono srities karinės administracijos vadovo Oleksandro Prokudino, Rusijos pajėgos Oleškuose įkaitais laiko apie 2 tūkst. žmonių, tarp jų – beveik 50 vaikų. Jie priversti išgyventi be maisto, elektros ir vandens.
Peskovas: „Kariausime ir kariausime visomis jėgomis“
Rusija yra pasiruošusi kovoti net dėl vienos šimtosios procento Donecko teritorijos, pareiškė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas, rašo „Interfax“.
„Nesvarbu, ar pusė procento, ar viena šimtoji procento dalis. Tai yra Rusijos Federacija. Čia nėra ko diskutuoti“, – komentuodamas rusų žiniasklaidai pareiškė D. Peskovas.
D. Peskovas prisiminė, kad Rusija konflikto sprendimą neva pageidauja pasiekti taikiais būdais.
„Tačiau kol tai neįmanoma, mes kariausime ir kariausime visomis jėgomis. O tie, kurie manys esant įmanoma kurti planus, kaip suduoti Rusijai triuškinantį smūgį, už tai sumokės savo kainą – tą pačią, kurią dabar moka Ukraina“, – cituojamas D. Peskovas.
Plataus masto karą prieš Ukrainą Rusiją pradėjo 2022-ųjų vasario 24-ąją. Kremlius savo kruviną agresiją Ukrainoje atsisako vadinti tikruoju vardu ir nuo pat karo pradžios teigia, kad vykdo „specialiąją karinę operaciją“, kurios tikslas, be kita ko, yra „denacifikuoti“ ir „demilitarizuoti“ Ukrainą.
Ukrainos oro gynybos pajėgos neutralizavo 172 Rusijos dronus
Ukrainos oro gynybos pajėgos neutralizavo 172 iš 205 dronų, kuriais Rusijos pajėgos puolė šalį nuo spalio 4 d. vakaro, platformoje „Telegram“ pranešė Ukrainos oro pajėgos.
Nuo sekmadienio, spalio 4 d., 18 val. rusai puolė Ukrainą 205 „Shahed“ tipo puolamaisiais bepiločiais orlaiviais (49 iš jų – reaktyviniai), taip pat „Gerbera“, „Banderol“/„Dan-T“ dronais ir „Parodija“ imitacinėmis skraidyklėmis, paleistomis iš Oriolo, Kursko, Šatalovo, Milerovo, Primorsko Achtarsko Rusijoje, taip pat iš laikinai okupuoto Donecko ir Hvardijskės laikinai okupuotame Kryme krypčių.
Oro ataką atrėmė Ukrainos gynybos pajėgų orlaiviai, priešlėktuvinių raketų daliniai, elektroninės karybos ir nepilotuojamų sistemų daliniai bei mobiliosios ugnies grupės. Preliminariais duomenimis, iki pirmadienio, spalio 5 d., 8 val. oro gynyba numušė arba nuslopino 172 dronus.
Smūgiai fiksuoti 13-oje vietų, o trijose vietose fiksuotos krentančios numuštų taikinių nuolaužos. Ataka tęsiasi, nes Ukrainos oro erdvėje vis dar yra apie 10 rusų dronų.
Rusijos kariuomenė per praėjusią parą kare prieš Ukrainą neteko 2 020 karių
Bendri Rusijos pajėgų koviniai nuostoliai nuo visapusiškos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 m. vasario 24 d. iki 2026 m. spalio 5 d. pasiekė apie 1 542 720 karių, įskaitant 2 020 kariškių, kurie buvo likviduoti per pastarąsias 24 valandas, socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.
Rusijos kariuomenė taip pat neteko 12 393 tankų (+2), 25 487 šarvuotųjų kovos mašinų (+4), 50 733 artilerijos sistemų (+47), 2 182 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų (+3), 1 688 oro gynybos sistemų (+2), 443 lėktuvų, 356 sraigtasparnių, 2 859 antžeminių robotizuotų sistemų (+22), 548 095 dronų (+1 855), 5 126 sparnuotųjų raketų, 35 laivų, 2 povandeninių laivų, 157 985 automobilių ir degalų cisternų (+727) bei 4 793 specialiosios technikos vienetų (+5).
Pažymima, kad šie duomenys tikslinami.
Vokietijos ambasada atsakė į Rusijos grasinimus diplomatams: liekame Kyjive
Vokietijos ambasada Ukrainoje kartu su kitomis diplomatinėmis atstovybėmis pareiškė susirūpinimą dėl Rusijos užsienio reikalų ministerijos grasinimo diplomatams ir užsienio piliečiams Ukrainoje ir pareiškė, kad Vokietijos diplomatai lieka Kyjive.
Apie tai Vokietijos ambasada Ukrainoje paskelbė feisbuke.
„Kartu su kitų diplomatinių atstovybių Kyjive vadovais susirūpinę atkreipiame dėmesį į Rusijos užsienio reikalų ministerijos grasinimą diplomatams ir užsienio piliečiams Ukrainoje“, – pareiškė ambasada.
Ambasada pabrėžė, kad Rusija privalo laikytis savo tarptautinių įsipareigojimų.
„Rusija privalo laikytis Vienos konvencijos ir tarptautinės humanitarinės teisės. Liekame Kyjive“, – pareiškė diplomatai.
Ukrainos užsienio reikalų ministerija paneigė pranešimus, kad neįvardytos Vakarų šalių ambasados ketina evakuoti savo darbuotojus į Lvivą ar net dar toliau į vakarus – į rytinius Lenkijos rajonus.
Europos Sąjungos (ES) ambasadorė Ukrainoje Katarina Mathernova sakė, kad ES delegacija, ES patariamoji misija Ukrainoje ir ES valstybių narių ambasados dėl Rusijos atakų neketina išvykti iš Kyjivo.
Lenkijos užsienio reikalų ministerija pranešė neplanuojanti keisti savo ambasados Kyjive darbo tvarkos.
Estijos užsienio reikalų ministerija pranešė, kad šalies ambasada liks Kyjive, ir patikino Ukrainą dėl tolesnės paramos.
Italijos ambasada Ukrainoje sekmadienį pareiškė, kad, nepaisydama Rusijos grasinimų, liks Ukrainos sostinėje.
Putinas griebėsi klastingo plano: kaip Rusija bandys palaužti ukrainiečius?
Rusijos gynybos ministerija jau dabar bando pateisinti būsimą žiaurią Rusijos 2026–2027 m. rudens–žiemos smūgių kampaniją prieš Ukrainos kritinę infrastruktūrą, sako JAV Karo studijų institutas (ISW).
Ministerija naujausius rusų smūgius Ukrainai įvardija kaip atsaką į įvykius, įvykusius net ir prieš kelis mėnesius.
Kruvinas rusų smūgis Charkivui: yra aukų
Rusai naktį iš sekmadienio į pirmadienį smogė Charkivui, skelbia „Ukrainska Pravda“. Žuvo žmogus, dar bent aštuoni sužeisti.
„Preliminariais duomenimis, trys „Banderolės“ pataikė netoli gyvenamųjų namų. Deja, yra žuvęs žmogus. Be to, aštuoni žmonės buvo sužeisti, iš jų vienas yra labai sunkioje būklėje“, – sako Charkivo meras Igoris Terechovas.
Rusija pradėjo naują teroro etapą – nusitaikė į gyvybiškai svarbias arterijas Kyjive: Ukraina kreipėsi į pasaulį
Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha paragino partnerius ryžtingai reaguoti į Rusijos terorą, stiprinti Ukrainos oro gynybą ir įvesti veiksmingas sankcijas Rusijos gynybos pramonei.
Jis apie tai parašė socialiniame tinkle „X“, praneša „Ukrinform“.
Užsienio reikalų ministras teigė, kad ši savaitė žymi naują Rusijos visą dieną trunkančio teroro prieš civilius kampanijos etapą ir kad po atakų prieš maisto sandėlius, mažmeninės prekybos tinklus, vaistų sandėlius ir gyvybiškai svarbias duomenų bazes Rusija dabar taikosi į tiltus.
„Jie yra gyvybiškai svarbios arterijos, padedančios užtikrinti šalies veikimą, jungiančios bendruomenes, leidžiančios žmonėms nuvykti į darbą ir gauti būtiniausias paslaugas“, – sakė A. Sybiha.
Ministras priminė, kad per pastarąsias kelias dienas Rusija šešis kartus smogė į du Kyjivo tiltus būtent tuo metu, kai jais važiavo civilinis transportas ir metro traukiniai.
„Pasaulis negali tiesiog stebėti ir laukti – raginame savo partnerius ryžtingai reaguoti. Ir žodžiais, ir veiksmais. Aiškiai pasakykite Maskvai, kad ji turi nutraukti eskalaciją ir terorą bei įsitraukti į diplomatiją ir pastangas siekti taikos“, – teigė A. Sybiha.
Jis taip pat paragino sąjungininkus stiprinti Ukrainos oro gynybą, įvesti veiksmingas sankcijas Rusijos kariniam-pramoniniam kompleksui ir į sankcijų sąrašus įtraukti asmenis bei organizacijas, padedančius režimui toliau vykdyti nusikaltimus.
Kaip jau skelbta, spalio 4 d. per Rusijos smūgį į Kyjivo Šiaurinį tiltą buvo sužeisti du žmonės.
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„Derybų procesas tikrai nepriklauso nuo šių žmonių“: Zelenskis griežtai atkirto keliems Ukrainos veikėjams
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pakomentavo neseniai paskelbtus dviejų Aukščiausiosios Rados deputatų pareiškimus, kuriuose buvo siūloma apsvarstyti taikos derybas su Rusija, nepaisant vis stiprėjančių smūgių Ukrainos miestams, rašo BBC Russian.
„Mūsų valstybės interesų negalima paaukoti jokiomis aplinkybėmis. Negalima pasiduoti Putinui ir Rusijai, nes Ukraina bus palaužta.
Suprantu, kad derybų procesas tikrai nepriklauso nuo šių žmonių. Todėl Ukrainos tauta gali būti rami“, – atkirto V. Zelenskis.
Per pastarąją savaitę keli Ukrainos politikai pareiškė, kad būtina susitarti su Rusija.
Tokius raginimus išsakė „Europos solidarumo“ partijos deputatas Oleksijaus Gončarenko ir partijos „Tautos tarnas“ narys Danylas Getmancevas.
O. Gončarenko teigė, kad Ukraina „pralaimi karą“ ir „praranda milžinišką skaičių žmonių“, „neturi savo pinigų ne tik karui finansuoti, bet netgi pačios šalies egzistavimui užtikrinti“.
„Susitarkime dėl visko, kas tik įmanoma. Susitarkime dėl smūgių uostams nutraukimo. Susitarkime dėl smūgių įmonėms nutraukimo. Susitarkime dėl smūgių mokykloms nutraukimo“, – sakė jis.
D. Getmancevas pareiškė, kad dauguma ukrainiečių „remia derybas ir taiką sunkiomis sąlygomis, tačiau tokiomis, kurios užtikrintų karo pabaigą visam laikui, bent jau sustabdydamos naują pasaulio perskirstymą mūsų teritorijoje ir mūsų žmonių gyvybių sąskaita“.