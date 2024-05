Svarbiausi įvykiai:

14:17 | Chaosas rusų gretose: du kariai nušovė 11 saviškių

Gegužės 5–6 d. mažiausiai 11 Rusijos karių žuvo kilus nesutarimams tarp karių. Incidentai vyko piktnaudžiaujant alkoholiu ir tvyrant etninei įtampai, skelbia Didžiosios Britanijos gynybos ministerijos žvalgyba.

Žvalgybos duomenimis, gegužės 5 d. 38-osios atskirosios motorizuotosios šaulių brigados karys, išgėręs alkoholio, nušovė penkis karius.

Gegužės 6 d. Rusijos karo policija aktyviai ieškojo kario, kuris nužudė šešis savo kolegas. Ieškomas karys priklausė iš kalinių sudarytam daliniui „Štorm-Z“.

Šaudymai Rusijos kariuomenėje vyksta nuo pat karo Ukrainoje pradžios ir gali turėti mirtinų pasekmių civiliams gyventojams. Pavyzdžiui, 2023 m. rugpjūčio viduryje netoli Mariupolio esančiame Urzufo kaime čečėnų kovotojai ir rusų kariai, susiginčiję dėl girtavimo, apšaudė vieni kitus, žuvo 11 žmonių, tarp jų keturi rusų kariai ir septyni civiliai.

Panašūs incidentai, kaip rašo britų žvalgyba, yra žemos moralės, piktnaudžiavimo alkoholiu ir tarpetninės įtampos požymiai. O nuolatinis „Štorm-Z“ kovotojų, turinčių kriminalinę praeitį ir smurtavusių fronte, buvimas dar labiau blogina padėtį.

13:30 | Rusija skelbia užėmusi svarbų kaimą Ukrainos rytuose

Rusija pirmadienį paskelbė, kad jos pajėgos užėmė ukrainiečių kaimą Bilohorivką Ukrainos rytiniame Luhansko regione.

Bilohorivka buvo tarp kelių Kyjivo dar kontroliuojamų gyvenviečių šioje srityje.

„Pietų grupės junginiai visiškai išvadavo Bilohorivkos gyvenvietę“, – sakoma Rusijos gynybos ministerijos pareiškime.

13:04 | Generolas: Rusija galimai planuoja Lenkijos premjero nužudymą

Generolas Piotras Pytelis pirmadienį leidiniui „Newsweek“ pareiškė, kad, jo nuomone, ministro pirmininko Donaldo Tusko nužudymo planas šiuo metu gali gulėti ant Rusijos prezidento Vladimiro Putino stalo.

Be to, anot jo, rusai turi galimybių tai padaryti „apsimesdami, jog tai ne Rusija“.

Generolo nuomone, „D. Tuskas yra lyderis, galintis užtikrinti visų lenkų vienybę, posūkį į Vakarus, taip pat šalies vystymąsi ir tęstinumą – priešingai, nei norėtų Rusija“.

P. Pytelis taip pat kalbėjo apie tariamą Lenkijos kraštutinių dešiniųjų Konfederacijos partijos lojalumą Rusijai. „Vertinu Konfederacijos partiją kaip Rusijos projektą (...) skirtą atvirai propaguoti rusiškas vertybes“, – sakė jis.

Pasak P. Pytelio, partija vykdo Rusijos interesus skleisdama tokias mintis kaip būtinybė bendrauti ir tartis su Rusija bei sustabdyti Ukrainai teikiamą pagalbą.

12:36 | Ukraina smogė rusų bazei prie Luhansko

Ukrainos raketininkai smogė rusų bazei Juvileinės gyvenvietėje prie Luhansko.

Tai pirmadienį „Telegram“ kanale pranešė Luhansko srities karinės administracijos vadovas Artiomas Lysohoras, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

„Iš atvirų šaltinių sužinota apie dar vieną sėkmingą mūsų raketininkų smūgį rusų bazei Juvileinės gyvenvietėje Luhansko priemiestyje. Tenykštėse pokalbių svetainėse Luhansko gyventojai patvirtina, kad smūgio vietoje tarp civilinių pastatų buvo įrengta karinė stovykla“, – rašoma pranešime.

12:14 | NATO kariai Ukrainoje: atsargos generolas leitenantas Hodgesas įvardijo, kokia rolė jiems tektų

Dalis Europos šalių, pavyzdžiui, Estija ir Lietuva, palaiko Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono siūlymą ateityje į Ukrainą siųsti NATO karius. Tai verčia rusus nerimauti, kokių planų turi Kyjivas ir jo sąjungininkai.

„Žinau, ką jie čia gali padaryti. Galiu nurodyti daugybę vietų, kur galėtų būti dislokuoti Jungtinių Valstijų ar kitų šalių kariai, kad jie galėtų daryti tai, kas būtų naudinga Ukrainai“, – komentare „24 Kanal“ sakė B. Hodgesas.

Amerikiečių atsargos generolas leitenantas pridūrė, kad karių įvedimas bet kuriuo atveju yra gana svarbus politinis sprendimas, tačiau jis negali būti priimtas, jei iš anksto nenustatytas strateginis tikslas.

„Strateginis tikslas turėtų būti padėti Ukrainai nugalėti Rusiją, nustumti karius atgal prie 1991 m. sienų. Taigi tai reiškia sunaikinti Rusijos logistiką, štabą, paversti Krymą netinkama vieta Rusijos kariuomenei. Kad būtų galima smogti Rusijos logistikai prieš rusams susirenkant pulti Ukrainą“, – reziumavo B. Hodgesas.

11:26 | K. Kallas: NATO neturėtų bijoti, kad instruktorių siuntimas į Ukrainą įtrauks Aljansą į karą

Estijos ministrė pirmininkė Kaja Kallas interviu leidiniui „The Financial Times“ pareiškė, jog NATO neturėtų bijoti, kad instruktorių siuntimas į Ukrainą rengti jos kariškių gali įtraukti Aljansą į karą su Rusija.

Pasak premjerės, „yra šalių, kurios jau rengia karius vietoje“, ir jos tai padarė savo rizika. Jei Rusijos pajėgos atakuotų instruktorius, tai automatiškai neįjungtų NATO 5-ojo straipsnio dėl savitarpio gynybos, teigė ji.

„Negaliu įsivaizduoti, jog jei kas nors ten nukentės, tai tie, kurie nusiuntė savo žmones, pareikš: „Tai penktasis straipsnis. Bombarduokime Rusiją“. Tai ne taip veikia. Tai nevyksta automatiškai. Tad šie būgštavimai neturi pagrindo“, – tvirtino K. Kallas.

„Jei siunčiate savo žmones padėti ukrainiečiams, jūs žinote, kad šalyje vyksta karas ir jūs patenkate į rizikos zoną. Taigi jūs rizikuojate“, – pridūrė ji.

11:09 | Pareigūnas: Rusija galėjo netekti Kryme paskutinio raketų „Kalibr“ nešėjo

Pietų gynybos pajėgų spaudos centro vadovas Dmytro Pletenčukas pareiškė, jog tikėtina, kad Rusijos Juodosios jūros laivynas neteko paskutinio sparnuotųjų raketų nešėjo Kryme.

10:37 | Pasienyje su Moldova sulaikyta iškart 11 karinės tarnybos vengiančių ukrainiečių

Odesos srityje Dniestro Bilhorodo būrio pasieniečiai sulaikė 11 vyrų, kurie bandė nelegaliai patekti į Moldovą, pranešė Ukrainos valstybinė sienos apsaugos tarnyba, kuria remiasi „Ukrinform“.

Pažeidėjai buvo sulaikyti Odesos srities Starokozačės kaimo apylinkėse.

„Kaip paaiškėjo, Charkivo, Poltavos, Odesos ir Čerkasų sričių gyventojai yra uždaro „Telegram“ kanalo, kuriame jiems buvo pažadėta padėti netrukdomai išvykti į užsienį, sekėjai. Vienam žmogui tokios paslaugos kaina sudarė nuo 3 tūkst. iki 15 tūkst. dolerių“, – rašoma pranešime.

10:15 | Ukrainoje per Vovčansko apšaudymą žuvo žmogus

Per Ukrainos Charkivo srityje esančio Vovčansko apšaudymą žuvo 63 metų vyras ir buvo sužeisti dar trys žmonės, pranešė Charkivo srities prokuratūra.

„Gegužės 19 d. apie 3.30 val. dėl Rusijos smūgio Vovčansko miestui žuvo 63 metų vyras. Be to, šiandien Vovčanske dėl ginkluotųjų pajėgų apšaudymo buvo sužeisti dar trys vyrai“, – sakoma pranešime.

09:16 | Slaptas Zelenskio planas apsaugoti Charkivą – ukrainiečiai iš anksto žinojo apie puolimą

„Sky News“ skelbia, kad Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis turėjo slaptą planą, kaip apsisaugoti nuo rusų puolimo Charkive. Paaiškėjo, kad Ukrainos kariuomenė tikėjosi puolimo ir perkėlė karius iš Kupjansko šia kryptimi.

57-osios brigados artilerijos dalinio kariai papasakojo, kaip likus kelioms dienoms iki kito Rusijos puolimo jie buvo slapta permesti į pasienio regioną Charkovo srityje.

Dalinio vadas Saša pažymėjo, kad rusai pasienyje kaupė žmogiškuosius išteklius ir įrangą, o tuo metu apšaudė Ukrainos teritoriją. Karys papasakojo, kaip prasidėjo įnirtingas mūšis, kai rusų pėstininkai žengė pirmyn, o juos rėmė oro antskrydžiai, dronų atakos ir artilerija.

„Pirmąsias kelias dienas [rusai] šturmavo mūsų pozicijas kolonomis po 30–50 karių. Mes atsilaikėme“, – pasakojo Saša.

Kitas ginkluotųjų pajėgų karys prisipažino, kad buvo akimirkų, kai jie bijojo, jog „prarado fronto liniją“. Kariškis pažymėjo, kad padėtis stabilizavosi, tačiau perspėjo: „Nežinome, kiek ilgai tai gali tęstis“.

Rusijos ginkluotosios pajėgos gegužę pradėjo antrąjį puolimą Charkivo srityje po to, kai 2022 m. Ukrainai pavyko atsikovoti užimtas teritorijas. Gegužės 9–15 d. rusai užėmė 278 kv. km Ukrainos teritorijos, tai didžiausias jų proveržis šioje srityje nuo 2022 m. pabaigos.

08:41 | Ukrainos oro pajėgos: sunaikinti 29 rusų dronai

Ukrainos oro pajėgos pirmadienį paskelbė, kad praėjusią naktį sunaikino 29 rusų dronus.

Jų pranešime socialiniame tinkle „Telegram“ sakoma, kad rusai Ukrainą naktį atakavo balistine raketa „Iskander-M“ ir 29 dronais „Shahed-131/136“, paleistais iš Rusijos Primorsko Achtarsko ir Kursko rajonų.

Ukrainiečiai numušė visus 29 dronus virš Odesos, Mykolajivo, Poltavos ir Lvivo sričių.

08:09 | Rusų nuostoliai

Ukrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 1 400 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2024 metų gegužės 20 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 493 690 kareivių.

Tai pirmadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 7 590 tankų (+14), 14 665 šarvuotųjų kovos mašinų (+35), 12 737 artilerijos sistemų (+50), 1 076 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų (+2), 807 oro gynybos priemonių (+4), 354 lėktuvų (+0), 326 sraigtasparnių (+0), 10 236 dronų (+81), 2 205 sparnuotųjų raketų (+1), 27 laivų (+1), 1 povandeninio laivo (+0), 17 311 automobilių (+60), 2 079 specialiosios technikos vienetų (+2).

07:41 | Apklausa: beveik du trečdaliai lenkų pritaria įtvirtinimų statybai pasienyje su Rusija ir Baltarusija

Įtvirtinimų statybai pasienyje su Rusija ir Baltarusija pritaria 64 proc. Lenkijos gyventojų, rodo agentūros „SW Research“ surengtos apklausos rezultatai.

Apklausos dalyviams buvo užduotas klausimas: „Ar manote, kad Lenkija turi statyti įtvirtinimus (užtvaras, bunkerius, apkasus) pasienyje su Rusija ir Baltarusija?“.

64,3 proc. respondentų atsakė teigiamai, 16,5 proc. pasisakė prieš, o 19,2 proc. neturėjo savo nuomonės šiuo klausimu.

Pasak tyrimo autorių, įtvirtinimų pasienyje nori 66,3 proc. apklaustų vyrų ir 62,6 proc. moterų.

Apklausa buvo surengta gegužės 14–15 dienomis, joje dalyvavo 800 lenkų, vyresnių kaip 18 metų amžiaus.

07:00 | Rusija per praėjusią parą apšaudė 13 bendruomenių Sumų srityje

Rusijos pajėgos per praėjusią parą apšaudė 13 bendruomenių Ukrainos šiaurės rytų Sumų srityje, sužeistas vienas žmogus, pirmadienį pranešė regiono administracija.

Ją cituoja ukrainiečių portalas „The Kyiv Independent“.

Sumų srities administracijos teigimu, taikiniais tapo Chotyno, Junakivkos, Bilopilios, Myropilios, Krasnopilios, Didžiojo Pysarivko, Naujosios Slobodos, Družbos, Svesos, Hluchivo, Šalyhyno, Esmano ir Seredinos-Budos bendruomenės.