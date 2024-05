Svarbiausi įvykiai:

21:22 | Austinas: JAV ir toliau padės TBT tirti įtariamus karo nusikaltimus Ukrainoje

ungtinės Valstijos ir toliau padės Tarptautiniam Baudžiamajam Teismui (TBT) tirti įtariamus karo nusikaltimus Ukrainoje, nors ir pasmerkė Hagoje įsikūrusio teismo prokuroro prašymą išduoti Izraelio lyderiams arešto orderį.

„Atsakant į klausimą, ar ir toliau teiksime paramą TBT dėl Ukrainoje įvykdytų nusikaltimų, – taip, mes tęsiame šį darbą“, – žurnalistams sakė JAV gynybos sekretorius Lloydas Austinas.

20:11 | Rusijoje vyrui už Ukrainos vėliavos spalvomis nudažytus plaukus skirta bauda

Maskvos gyventojas buvo apkaltintas „diskreditavęs“ Rusijos kariuomenę ir turės sumokėti piniginę baudą, nes jo plaukai buvo nudažyti mėlynai ir geltonai – Ukrainos vėliavos spalvomis, rodo teismo dokumentai.

REKLAMA

REKLAMA

Stanislavas Netesovas balandį kreipėsi į policiją po to, kai buvo užpultas autobusų stotelėje, tačiau pareigūnai, pamatę jo šukuoseną, nusprendė jam pateikti kaltinimus.

REKLAMA

Teismas kaltino S. Netesovą, kad nusidažęs plaukus mėlynai, geltonai ir žaliai, jis „išreiškė neigiamą požiūrį į Rusijos ginkluotąsias pajėgas“.

S. Netesovas teigė, kad jo šukuosena niekaip nesusijusi su Ukraina ir kad „nuo 2017 metų jis dažo plaukus ryškiomis spalvomis“, rašė Tversko rajono apygardos teismas.

Teismas pripažino jį kaltu dėl „viešų veiksmų, kuriais buvo siekiama diskredituoti Rusijos kariuomenę“, ir skyrė jam baudą, kurios dydis neatskleidžiamas.

REKLAMA

REKLAMA

Žiniasklaidos duomenimis, jis turės sumokėti 50 tūkst. rublių (506 eurų).

Teisių gynimo grupei „OVD-Info“ S. Netesovas sakė, kad specialiai nesiekė dažyti plaukų su Ukrainos vėliavos spalvomis ir pridūrė nurodęs policijos pareigūnams, jog nepalaiko nei Rusijos, nei Ukrainos.

Tūkstančiai žmonių Rusijoje jau yra patraukti baudžiamojon atsakomybėn už Rusijos karo Ukrainoje kritiką.

2023 metų lapkritį Rusija nuteisė vyrą kalėti 10 dienų už tai, kad ant apsnigto turniketo prie čiuožyklos Maskvoje parašė žodžius „Karui ne“.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

19:21 | Kovos vyksta kiekvienoje gatvėje: Charkivo srities vadovas papasakojo apie padėtį regione

Fronto linija Charkivo srities šiaurėje stabilizavosi. Kovos tęsiasi Volčanske, sako Charkivo srities karinės administracijos vadovas Olehas Sinegubovas, rašo UNIAN.

Volčanskas yra miestelis Charkivo srityje.

Anot jo, mūšiai Volčanske vyksta beveik kiekvienoje gatvėje.

„Priešo pažanga Lipecko ir Slobožansko kryptimis neleidžiama. Taip pat mūsų kariškiai tęsia kovą dėl Volčansko miesto, kur fronto linija faktiškai eina palei Volčios upę.

REKLAMA

Okupantai bando ten žengti į priekį, tačiau nesėkmingai. Priešingai, mūsų kariai šioje vietovėje bando atremti namą po namo, gatvę po gatvės“, – nurodo jis.

18:27 | Ukrainos dvasininkui pareikšti kaltinimai dėl Rusijos agresijos teisinimo

Ukrainos Chmelnitskio regiono Ukrainos stačiatikių bažnyčios (Maskvos patriarchato) arkivyskupas, kuris yra įtariamas teisinęs ginkluotą Rusijos agresiją prieš Ukrainą ir kurstęs religinę nesantaiką, gali būti nuteistas penkeriems metams kalėjimo, jei teismas pripažintų jį kaltu, pranešė nacionalinė policija.

REKLAMA

Teisėsaugos institucijos atitinkamus kaltinimus pareiškė, išanalizavusios viešus dvasininko pasisakymus skirtingose socialiniuose tinkluose.

Specialių tyrimų metu nustatyta, jog jis tikrai užsiėmė piktybine veikla, kaltinimai buvo perduoti teismui.

Pranešama, kad Rusijos stačiatikių bažnyčia į mūšio lauką Ukrainoje ketina siųsti beveik 1 300 kunigų, kurie teiktų rusų pajėgoms „dvasinę paramą“.

17:38 | Ukraina: suprantame, kad karas baigsis derybomis

Ukraina supranta, kad karas baigsis derybomis, todėl parengė ir propaguoja prezidento Volodymyro Zelenskio taikos formulę, pareiškė Ukrainos Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretorius Oleksandras Litvinenka, rašo „Ukrainska Pravda“.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Ukraina aiškiai supranta, kad karas baigsis derybomis. Būtent todėl buvo parengta ir propaguojama prezidento V. Zelenskio taikos formulė. Mūsų pozicija yra labai paprasta, ir esu įsitikinęs, kad ją palaikys 2024 m. birželį Šveicarijoje vyksiančio taikos viršūnių susitikimo dalyviai“, – cituojamas jis.

Anot jo, tai „diplomatinis kelias, kuris turi visas galimybes prisidėti prie teisingos taikos pasiekimo“.

17:02 | Ukraina apie padėtį fronte: jei šiandien nerasite ginklų mums, rytoj ieškosite jų sau

Padėtis fronte yra labai sudėtinga, tačiau toli gražu ne katastrofiška, sako Ukrainos Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretorius Oleksandras Litvinenko, rašo UNIAN.

REKLAMA

Apie tai jis pirmadienį kalbėjo forumui Suomijoje.

O. Litvinenko sako, kad rusai smogia Ukrainos kritinės infrastruktūros objektams, kurie aprūpina didžiuosius pramoninius miestus Ukrainos rytuose ir pietuose, bando sukurti pilkąją zoną, žūsta žmonės.

„Rusai naudoja Sirijoje išbandytą strategiją, kad išprovokuotų migracijos krizę“, – įsitikinęs jis.

Anot jo, rusus galima sustabdyti, tačiau tam Ukrainai reikia daug modernių ginklų, pirmiausia priešlėktuvinės gynybos ir amunicijos.

REKLAMA

„Jei šiandien nerasite ginklų Ukrainai, rytoj jų ieškosite sau. Ir kas, manau, jums svarbiau, žus jūsų kariai“, – pabrėžia O. Litvinenko.

16:23 | Ekspertas: Charkivo puolimas yra ligota Putino fantazija

Rusijos kariuomenė šiuo metu neturi karinio potencialo užimti Charkivą. Nuo pat 2014-ųjų antrasis pagal dydį Ukrainos miestas rusams yra vienas iš pagrindinių „planuojamų užimti“ miestų, tačiau realybėje tai pabandyti įgyvendinti gali tik V. Putino „ligota fantazija“, „Obozrevatel“ pasakojo Ukrainos karybos ekspertas Oleksandras Kovalenka.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

16:20 | Ukrainos pajėgos: alternatyvus Kerčės tiltui Rusijos geležinkelis veikia tik viename ruože

Geležinkelis, kurį okupantai stato kaip alternatyvą Kerčės tiltui, šiuo metu veikia tik viename ruože ir nėra visiškai veikiantis. Ukrainos gynybos pajėgoms jis yra teisėtas taikinys, o gynėjai turi pakankamai pajėgumų jam sunaikinti.

Tai komentare agentūrai „Ukrinform“ pareiškė Pietų gynybos pajėgų strateginių ryšių centro vadovas Dmytro Pletenčukas.

REKLAMA

„Šis sausumos koridorius nėra visiškai veikiantis. Jis nesujungia Krymo su kitomis okupuotomis teritorijomis pietų Ukrainoje, nes geležinkelis dar tik tiesiamas. Jis tiesiamas gana sparčiai, ir rusai planuoja jį naudoti pirmiausia savo pietinės grupuotės karinei logistikai, kad aprūpintų ją viskuo, ko reikia kovinėms operacijoms. Šiuo metu veikia tik vienas [geležinkelio] ruožas. Nepaisant to, jie turi planų sujungti Rostovą su Krymu, ypač atsižvelgiant į tai, kad vadinamasis Krymo tiltas šiuo metu neužtikrina pakankamos karinės logistikos“, – sakė D. Pletenčukas.

REKLAMA

Jis priminė, kad rusai beveik nebesinaudoja Kerčės tilto geležinkeliu, todėl naujasis geležinkelis jiems labai svarbus.

„Šiuo metu stebime situaciją. Akivaizdu, kad ši geležinkelio atkarpa, šis logistikos maršrutas, bus arčiau kontaktinės linijos. Viena vertus, tai palengvina priešo logistines operacijas. Mums tai suteikia galimybę jį neutralizuoti. Žinoma, mūsų ginkluotės diapazonas šiame kontekste yra daug platesnis nei naikinant tiltą“, – paaiškino atstovas spaudai.

REKLAMA

REKLAMA

Kita vertus, D. Pletenčukas pažymėjo, kad egzistuoja vienas trūkumas: „Sugadinus geležinkelį, jis gana greitai atstatomas“.

Kaip jau buvo pranešta anksčiau, geležinkelis Mariupolis-Volnovacha eina palei fronto liniją ir Gynybos pajėgos gali jam smogti. Kartu okupantai tiesia geležinkelio liniją, kuri sujungs Rostovą su Malohodne per Hranitnę, o vėliau bus sujungta su Mariupolio-Volnovachos geležinkelio linija. Būtent šią kelio atkarpą okupantai gali panaudoti savo grupuotės Zaporižios sektoriuje aprūpinimui, jei praras Krymo tiltą. Remiantis prognozėmis, traukiniai, gabenantys priešo karinę techniką ir personalą, šia geležinkelio linija galės naudotis po kelių mėnesių.

15:51 | Vietos gubernatoriai: per Rusijos atakas Pietų Ukrainoje žuvo du žmonės

Rusijos pajėgoms pirmadienį smogus pietiniams Ukrainos regionams, žuvo du žmonės, pranešė vietos gubernatoriai.

Civiliai gyventojai žuvo Chersono ir Zaporižios regionuose, kuriuos Kremlius teigė aneksavęs 2022 metais, nors neturi visiškos jų kontrolės.

Chersono gubernatorius Oleksandras Prokudinas pranešė, kad per Rusijos apšaudymą vienas civilis žuvo, o 72 metų vyras dėl patirtų sužalojimų paguldytas į ligoninę.

Chersone, spaudžiamos Ukrainos karių, Rusijos pajėgos 2022-ųjų lapkritį pasitraukė į kitą Dnipro upės, tekančios palei miestą, pusę.

REKLAMA

14:43 | Chaosas rusų gretose: du kariai nušovė 11 saviškių

Gegužės 5–6 d. mažiausiai 11 Rusijos karių žuvo kilus nesutarimams tarp karių. Incidentai vyko piktnaudžiaujant alkoholiu ir tvyrant etninei įtampai, skelbia Didžiosios Britanijos gynybos ministerijos žvalgyba.

Žvalgybos duomenimis, gegužės 5 d. 38-osios atskirosios motorizuotosios šaulių brigados karys, išgėręs alkoholio, nušovė penkis karius.

Gegužės 6 d. Rusijos karo policija aktyviai ieškojo kario, kuris nužudė šešis savo kolegas. Ieškomas karys priklausė iš kalinių sudarytam daliniui „Štorm-Z“.

Šaudymai Rusijos kariuomenėje vyksta nuo pat karo Ukrainoje pradžios ir gali turėti mirtinų pasekmių civiliams gyventojams. Pavyzdžiui, 2023 m. rugpjūčio viduryje netoli Mariupolio esančiame Urzufo kaime čečėnų kovotojai ir rusų kariai, susiginčiję dėl girtavimo, apšaudė vieni kitus, žuvo 11 žmonių, tarp jų keturi rusų kariai ir septyni civiliai.

Panašūs incidentai, kaip rašo britų žvalgyba, yra žemos moralės, piktnaudžiavimo alkoholiu ir tarpetninės įtampos požymiai. O nuolatinis „Štorm-Z“ kovotojų, turinčių kriminalinę praeitį ir smurtavusių fronte, buvimas dar labiau blogina padėtį.

Rusijos kariai (20 nuotr.) Rusijos kariai (nuotr. SCANPIX) Rusijos kariai ir komunistų partijos lyderis Gennady Zyuganov (nuotr. SCANPIX) Rusijos kariai (nuotr. SCANPIX) +16 Rusijos kariai (nuotr. SCANPIX) Rusijos kariai (nuotr. SCANPIX) Rusijos kariai (nuotr. SCANPIX) Rusijos kariai (nuotr. SCANPIX) Rusijos kariai (nuotr. SCANPIX) Rusijos kariai (nuotr. SCANPIX) Rusijos kariai (nuotr. SCANPIX) Rusijos kariai (nuotr. SCANPIX) Rusijos kariai (nuotr. SCANPIX) Rusijos kariai (nuotr. SCANPIX) Rusijos kariai (nuotr. SCANPIX) Rusijos kariai (nuotr. SCANPIX) Rusijos kariai (nuotr. SCANPIX) Rusijos kariai (nuotr. SCANPIX) Rusijos kariai (nuotr. SCANPIX) Rusijos kariai (nuotr. SCANPIX) Rusijos kariai (nuotr. SCANPIX)

(20 nuotr.) FOTOGALERIJA. Rusijos kariai

14:17 | Ukraina spaudžia JAV atsiimti savo draudimą: „Sustabdykite šią beprotybę“

Ukrainos ginkluotųjų pajėgų bandymai atremti masinį Rusijos Federacijos puolimą Charkivo srityje išryškino problemą, kurią Kyjivas jau seniai bando išspręsti – tai JAV draudimas atakuoti Rusijos teritorijas amerikietiškais ginklais.

REKLAMA

13:30 | Rusija skelbia užėmusi svarbų kaimą Ukrainos rytuose

Rusija pirmadienį paskelbė, kad jos pajėgos užėmė ukrainiečių kaimą Bilohorivką Ukrainos rytiniame Luhansko regione.

Bilohorivka buvo tarp kelių Kyjivo dar kontroliuojamų gyvenviečių šioje srityje.

„Pietų grupės junginiai visiškai išvadavo Bilohorivkos gyvenvietę“, – sakoma Rusijos gynybos ministerijos pareiškime.

13:04 | Generolas: Rusija galimai planuoja Lenkijos premjero nužudymą

Generolas Piotras Pytelis pirmadienį leidiniui „Newsweek“ pareiškė, kad, jo nuomone, ministro pirmininko Donaldo Tusko nužudymo planas šiuo metu gali gulėti ant Rusijos prezidento Vladimiro Putino stalo.

Be to, anot jo, rusai turi galimybių tai padaryti „apsimesdami, jog tai ne Rusija“.

Generolo nuomone, „D. Tuskas yra lyderis, galintis užtikrinti visų lenkų vienybę, posūkį į Vakarus, taip pat šalies vystymąsi ir tęstinumą – priešingai, nei norėtų Rusija“.

P. Pytelis taip pat kalbėjo apie tariamą Lenkijos kraštutinių dešiniųjų Konfederacijos partijos lojalumą Rusijai. „Vertinu Konfederacijos partiją kaip Rusijos projektą (...) skirtą atvirai propaguoti rusiškas vertybes“, – sakė jis.

Pasak P. Pytelio, partija vykdo Rusijos interesus skleisdama tokias mintis kaip būtinybė bendrauti ir tartis su Rusija bei sustabdyti Ukrainai teikiamą pagalbą.

REKLAMA

Ingridos Šimonytės ir Donaldo Tusko susitikimas (12 nuotr.) Ingridos Šimonytės ir Donaldo Tusko susitikimas (nuotr. Laima Penek | LRV) Ingridos Šimonytės ir Donaldo Tusko susitikimas (nuotr. Laima Penek | LRV) Ingridos Šimonytės ir Donaldo Tusko susitikimas (nuotr. Laima Penek | LRV) +8 Ingridos Šimonytės ir Donaldo Tusko susitikimas (nuotr. Laima Penek | LRV) Ingridos Šimonytės ir Donaldo Tusko susitikimas (nuotr. Laima Penek | LRV) Ingridos Šimonytės ir Donaldo Tusko susitikimas (nuotr. Laima Penek | LRV) Ingridos Šimonytės ir Donaldo Tusko susitikimas (nuotr. Laima Penek | LRV) Ingridos Šimonytės ir Donaldo Tusko susitikimas (nuotr. Laima Penek | LRV) Ingridos Šimonytės ir Donaldo Tusko susitikimas (nuotr. Laima Penek | LRV) Ingridos Šimonytės ir Donaldo Tusko susitikimas (nuotr. Laima Penek | LRV) Ingridos Šimonytės ir Donaldo Tusko susitikimas (nuotr. Laima Penek | LRV) Ingridos Šimonytės ir Donaldo Tusko susitikimas (nuotr. Laima Penek | LRV)

(12 nuotr.) FOTOGALERIJA. Ingridos Šimonytės ir Donaldo Tusko susitikimas

12:36 | Ukraina smogė rusų bazei prie Luhansko

Ukrainos raketininkai smogė rusų bazei Juvileinės gyvenvietėje prie Luhansko.

Tai pirmadienį „Telegram“ kanale pranešė Luhansko srities karinės administracijos vadovas Artiomas Lysohoras, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

„Iš atvirų šaltinių sužinota apie dar vieną sėkmingą mūsų raketininkų smūgį rusų bazei Juvileinės gyvenvietėje Luhansko priemiestyje. Tenykštėse pokalbių svetainėse Luhansko gyventojai patvirtina, kad smūgio vietoje tarp civilinių pastatų buvo įrengta karinė stovykla“, – rašoma pranešime.

12:14 | NATO kariai Ukrainoje: atsargos generolas leitenantas Hodgesas įvardijo, kokia rolė jiems tektų

Dalis Europos šalių, pavyzdžiui, Estija ir Lietuva, palaiko Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono siūlymą ateityje į Ukrainą siųsti NATO karius. Tai verčia rusus nerimauti, kokių planų turi Kyjivas ir jo sąjungininkai.

„Žinau, ką jie čia gali padaryti. Galiu nurodyti daugybę vietų, kur galėtų būti dislokuoti Jungtinių Valstijų ar kitų šalių kariai, kad jie galėtų daryti tai, kas būtų naudinga Ukrainai“, – komentare „24 Kanal“ sakė B. Hodgesas.

Amerikiečių atsargos generolas leitenantas pridūrė, kad karių įvedimas bet kuriuo atveju yra gana svarbus politinis sprendimas, tačiau jis negali būti priimtas, jei iš anksto nenustatytas strateginis tikslas.

REKLAMA

„Strateginis tikslas turėtų būti padėti Ukrainai nugalėti Rusiją, nustumti karius atgal prie 1991 m. sienų. Taigi tai reiškia sunaikinti Rusijos logistiką, štabą, paversti Krymą netinkama vieta Rusijos kariuomenei. Kad būtų galima smogti Rusijos logistikai prieš rusams susirenkant pulti Ukrainą“, – reziumavo B. Hodgesas.

11:26 | K. Kallas: NATO neturėtų bijoti, kad instruktorių siuntimas į Ukrainą įtrauks Aljansą į karą

Estijos ministrė pirmininkė Kaja Kallas interviu leidiniui „The Financial Times“ pareiškė, jog NATO neturėtų bijoti, kad instruktorių siuntimas į Ukrainą rengti jos kariškių gali įtraukti Aljansą į karą su Rusija.

Pasak premjerės, „yra šalių, kurios jau rengia karius vietoje“, ir jos tai padarė savo rizika. Jei Rusijos pajėgos atakuotų instruktorius, tai automatiškai neįjungtų NATO 5-ojo straipsnio dėl savitarpio gynybos, teigė ji.

„Negaliu įsivaizduoti, jog jei kas nors ten nukentės, tai tie, kurie nusiuntė savo žmones, pareikš: „Tai penktasis straipsnis. Bombarduokime Rusiją“. Tai ne taip veikia. Tai nevyksta automatiškai. Tad šie būgštavimai neturi pagrindo“, – tvirtino K. Kallas.

„Jei siunčiate savo žmones padėti ukrainiečiams, jūs žinote, kad šalyje vyksta karas ir jūs patenkate į rizikos zoną. Taigi jūs rizikuojate“, – pridūrė ji.

REKLAMA

11:09 | Pareigūnas: Rusija galėjo netekti Kryme paskutinio raketų „Kalibr“ nešėjo

Pietų gynybos pajėgų spaudos centro vadovas Dmytro Pletenčukas pareiškė, jog tikėtina, kad Rusijos Juodosios jūros laivynas neteko paskutinio sparnuotųjų raketų nešėjo Kryme.

10:37 | Pasienyje su Moldova sulaikyta iškart 11 karinės tarnybos vengiančių ukrainiečių

Odesos srityje Dniestro Bilhorodo būrio pasieniečiai sulaikė 11 vyrų, kurie bandė nelegaliai patekti į Moldovą, pranešė Ukrainos valstybinė sienos apsaugos tarnyba, kuria remiasi „Ukrinform“.

Pažeidėjai buvo sulaikyti Odesos srities Starokozačės kaimo apylinkėse.

„Kaip paaiškėjo, Charkivo, Poltavos, Odesos ir Čerkasų sričių gyventojai yra uždaro „Telegram“ kanalo, kuriame jiems buvo pažadėta padėti netrukdomai išvykti į užsienį, sekėjai. Vienam žmogui tokios paslaugos kaina sudarė nuo 3 tūkst. iki 15 tūkst. dolerių“, – rašoma pranešime.

Karas Ukrainoje (12 nuotr.) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) +8 Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX)

(12 nuotr.) FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje

10:15 | Ukrainoje per Vovčansko apšaudymą žuvo žmogus

Per Ukrainos Charkivo srityje esančio Vovčansko apšaudymą žuvo 63 metų vyras ir buvo sužeisti dar trys žmonės, pranešė Charkivo srities prokuratūra.

„Gegužės 19 d. apie 3.30 val. dėl Rusijos smūgio Vovčansko miestui žuvo 63 metų vyras. Be to, šiandien Vovčanske dėl ginkluotųjų pajėgų apšaudymo buvo sužeisti dar trys vyrai“, – sakoma pranešime.

REKLAMA

09:16 | Slaptas Zelenskio planas apsaugoti Charkivą – ukrainiečiai iš anksto žinojo apie puolimą

„Sky News“ skelbia, kad Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis turėjo slaptą planą, kaip apsisaugoti nuo rusų puolimo Charkive. Paaiškėjo, kad Ukrainos kariuomenė tikėjosi puolimo ir perkėlė karius iš Kupjansko šia kryptimi.

57-osios brigados artilerijos dalinio kariai papasakojo, kaip likus kelioms dienoms iki kito Rusijos puolimo jie buvo slapta permesti į pasienio regioną Charkovo srityje.

Dalinio vadas Saša pažymėjo, kad rusai pasienyje kaupė žmogiškuosius išteklius ir įrangą, o tuo metu apšaudė Ukrainos teritoriją. Karys papasakojo, kaip prasidėjo įnirtingas mūšis, kai rusų pėstininkai žengė pirmyn, o juos rėmė oro antskrydžiai, dronų atakos ir artilerija.

„Pirmąsias kelias dienas [rusai] šturmavo mūsų pozicijas kolonomis po 30–50 karių. Mes atsilaikėme“, – pasakojo Saša.

Puolamas Charkivas (11 nuotr.) Rusų puolamas Charkivas (nuotr. SCANPIX) Rusų puolamas Charkivas (nuotr. SCANPIX) Rusų puolamas Charkivas (nuotr. SCANPIX) +7 Rusų puolamas Charkivas (nuotr. SCANPIX) Rusų puolamas Charkivas (nuotr. SCANPIX) Rusų puolamas Charkivas (nuotr. SCANPIX) Rusų puolamas Charkivas (nuotr. SCANPIX) Rusų puolamas Charkivas (nuotr. SCANPIX) Rusų puolamas Charkivas (nuotr. SCANPIX) Rusų puolamas Charkivas (nuotr. SCANPIX) Rusų puolamas Charkivas (nuotr. SCANPIX)

(11 nuotr.) FOTOGALERIJA. Puolamas Charkivas

Kitas ginkluotųjų pajėgų karys prisipažino, kad buvo akimirkų, kai jie bijojo, jog „prarado fronto liniją“. Kariškis pažymėjo, kad padėtis stabilizavosi, tačiau perspėjo: „Nežinome, kiek ilgai tai gali tęstis“.

Rusijos ginkluotosios pajėgos gegužę pradėjo antrąjį puolimą Charkivo srityje po to, kai 2022 m. Ukrainai pavyko atsikovoti užimtas teritorijas. Gegužės 9–15 d. rusai užėmė 278 kv. km Ukrainos teritorijos, tai didžiausias jų proveržis šioje srityje nuo 2022 m. pabaigos.

REKLAMA

08:41 | Ukrainos oro pajėgos: sunaikinti 29 rusų dronai

Ukrainos oro pajėgos pirmadienį paskelbė, kad praėjusią naktį sunaikino 29 rusų dronus.

Jų pranešime socialiniame tinkle „Telegram“ sakoma, kad rusai Ukrainą naktį atakavo balistine raketa „Iskander-M“ ir 29 dronais „Shahed-131/136“, paleistais iš Rusijos Primorsko Achtarsko ir Kursko rajonų.

Ukrainiečiai numušė visus 29 dronus virš Odesos, Mykolajivo, Poltavos ir Lvivo sričių.

08:09 | Rusų nuostoliai

Ukrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 1 400 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2024 metų gegužės 20 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 493 690 kareivių.

Tai pirmadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 7 590 tankų (+14), 14 665 šarvuotųjų kovos mašinų (+35), 12 737 artilerijos sistemų (+50), 1 076 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų (+2), 807 oro gynybos priemonių (+4), 354 lėktuvų (+0), 326 sraigtasparnių (+0), 10 236 dronų (+81), 2 205 sparnuotųjų raketų (+1), 27 laivų (+1), 1 povandeninio laivo (+0), 17 311 automobilių (+60), 2 079 specialiosios technikos vienetų (+2).

Vilniuje dažais išpaišytas eksponuojamas rusų tankas (15 nuotr.) Vilniuje dažais išpaišytas eksponuojamas rusų tankas (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Vilniuje dažais išpaišytas eksponuojamas rusų tankas (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Vilniuje dažais išpaišytas eksponuojamas rusų tankas (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) +11 Vilniuje dažais išpaišytas eksponuojamas rusų tankas (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Vilniuje dažais išpaišytas eksponuojamas rusų tankas (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Vilniuje dažais išpaišytas eksponuojamas rusų tankas (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Vilniuje dažais išpaišytas eksponuojamas rusų tankas (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Vilniuje dažais išpaišytas eksponuojamas rusų tankas (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Vilniuje dažais išpaišytas eksponuojamas rusų tankas (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Vilniuje dažais išpaišytas eksponuojamas rusų tankas (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Vilniuje dažais išpaišytas eksponuojamas rusų tankas (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Vilniuje dažais išpaišytas eksponuojamas rusų tankas (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Vilniuje dažais išpaišytas eksponuojamas rusų tankas (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Vilniuje dažais išpaišytas eksponuojamas rusų tankas (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Vilniuje dažais išpaišytas eksponuojamas rusų tankas (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.)

(15 nuotr.) FOTOGALERIJA. Vilniuje dažais išpaišytas eksponuojamas rusų tankas

07:41 | Apklausa: beveik du trečdaliai lenkų pritaria įtvirtinimų statybai pasienyje su Rusija ir Baltarusija

Įtvirtinimų statybai pasienyje su Rusija ir Baltarusija pritaria 64 proc. Lenkijos gyventojų, rodo agentūros „SW Research“ surengtos apklausos rezultatai.

Apklausos dalyviams buvo užduotas klausimas: „Ar manote, kad Lenkija turi statyti įtvirtinimus (užtvaras, bunkerius, apkasus) pasienyje su Rusija ir Baltarusija?“.

64,3 proc. respondentų atsakė teigiamai, 16,5 proc. pasisakė prieš, o 19,2 proc. neturėjo savo nuomonės šiuo klausimu.

Pasak tyrimo autorių, įtvirtinimų pasienyje nori 66,3 proc. apklaustų vyrų ir 62,6 proc. moterų.

Apklausa buvo surengta gegužės 14–15 dienomis, joje dalyvavo 800 lenkų, vyresnių kaip 18 metų amžiaus.

07:00 | Rusija per praėjusią parą apšaudė 13 bendruomenių Sumų srityje

Rusijos pajėgos per praėjusią parą apšaudė 13 bendruomenių Ukrainos šiaurės rytų Sumų srityje, sužeistas vienas žmogus, pirmadienį pranešė regiono administracija.

Ją cituoja ukrainiečių portalas „The Kyiv Independent“.

Sumų srities administracijos teigimu, taikiniais tapo Chotyno, Junakivkos, Bilopilios, Myropilios, Krasnopilios, Didžiojo Pysarivko, Naujosios Slobodos, Družbos, Svesos, Hluchivo, Šalyhyno, Esmano ir Seredinos-Budos bendruomenės.