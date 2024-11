Svarbiausios dienos naujienos:

17:15 | „Bloomberg“: Ukraina pirmą sykį smogė Rusijos gilumai britų raketomis „Storm Shadow“

„Bloomberg“, remiantis vieno Vakarų valdininko komentaru, skelbia, kad Ukraina pirmą sykį panaudojo Didžiosios Britanijos raketą „Storm Shadow“ Rusijos teritorijoje, Kursko srityje.

Ši informacija nėra patvirtinta kitų šaltinių.

Anksčiau buvo paskelbta apie Ukrainos įvykdytą apšaudymą Kursko srityje, netoli Marijinos ir Ivanovsko. Rusijos informacinės priemonės tvirtina, kad „Storm Shadow“ raketomis buvo apšaudytas XIX a. kunigaikščių Bariatinskių dvaras.

UNIAN pažymima, jog kol kas ši istorija gana painiai atrodo: vargu, ar Ukrainos kariuomenė eikvotų, kaip skelbiama, 12 itin vertingų „Storm Shadow“ raketų, keltų į orą bent 6 naikintuvus joms paleisti, jeigu toje dvaro teritorijoje nebūtų kažko „vertingo“.

Gandų lygyje skelbiama, kad tikslu galėjo būti Rusijos kariuomenės valdymo centras, įsikūręs bunkeryje, kurio įprasta ginkluote nepasieksi. „Storm Shadow“ raketos gali būti paruoštos spec. kovinėmis galvutėmis, kurios skirtos požeminių betoninių įtvirtinimų naikinimui.

16:43 | Ukraina numojo ranka į perspėjimą dėl masinio antskrydžio, pavadindama jį „psichologine rusų operacija“

Po to, kai keletas Kyjive įsikūrusių užsienio šalių ambasadų pranešė laikinai užsidarančios dėl plataus masto raketinės atakos grėsmės, Ukraina trečiadienį perspėjimus dėl tokių smūgių pavadino Maskvos „psichologine operacija“.

Kyjivo karinė žvalgyba paaiškino, kad Rusija vykdo „prieš Ukrainą nukreiptą psichologinę ataką“, perspėdama dėl socialiniuose tinkluose plintančių žinučių apie neva išaugusią raketinių smūgių grėsmę ir teigdama, kad tokie pranešimai – tai dalis rusų „psichologinės operacijos“.

14:48 | Niūri „The Economist“ prognozė 2025-iesiems: Putinas diktuos sąlygas derybų metu

„The Economist“ apžvalgoje skelbiama, kad derybų tarp Rusijos ir Ukrainos galima tikėtis 2025-aisiais.

Leidinio redaktorius Europos temomis Christopheris Lockwoodas prognozuoja, kad taikos derybos vyks tokiomis sąlygomis: Krymas ir Donbasas liks Rusijos kontrolėje, galimai dar ir kelios kitos teritorijos, kurias ji užgrobė; D. Trumpui užėmus valdžią taip pat tikėtina, kad Ukraina neįstos į NATO ir negaus tokios galimybės dar metų metus; karą gali būti įšaldytas, o V. Putinas reikalaus iš Ukrainos neutraliteto, NATO šalių instruktorių išvykimo, didelės kariuomenės atsisakymo, lėktuvų skaičiaus ribojimo ir pan.

14:35 | Po grėsmingo JAV ambasados perspėjimo – oro pavojus Ukrainoje

Kijeve ir dešimtyje Ukrainos regionų paskelbtas oro pavojus dėl raketų atakų grėsmės, rašo „Sky news“.

Trečiadienį kelios ambasados Kyjive vienai dienai sustabdė darbą dėl galimos Rusijos oro atakos grėsmės.

Po Jungtinių Valstijų apie savo ambasadų Kyjive uždarymą paskelbė Ispanija, Italija ir Graikija.

13:48 | Erdoganas: JAV sprendimas leisti Ukrainai raketomis smogti į Rusiją yra „didelė klaida“, galinti „paaštrinti konfliktą“

Vašingtono leidimas Ukrainai naudoti tolimojo nuotolio amerikietiškas raketas prieš karinius taikinius Rusijoje yra „didelė klaida“, galinti nustumti pasaulį prie „didelio karo“ slenksčio, sakė Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas, jo pasisakymas buvo paskelbtas trečiadienį.

„Šis (JAV prezidento Joe) Bideno žingsnis ne tik paaštrins konfliktą, bet ir sukels didesnę Rusijos reakciją (...) ir gali nuvesti regioną ir pasaulį prie didelio naujo karo slenksčio“, – sakė jis žurnalistams, skrisdamas iš G20 viršūnių susitikimo Rio de Žaneire.

13:01 | Ukraina sako numušusi 56 rusų dronus ir dvi raketas

Ukrainos oro pajėgos trečiadienį paskelbė, kad praėjusią naktį numušė 56 rusų dronus ir dvi raketas.

Jų pranešime socialiniame tinkle „Telegram“ sakoma, kad rusai paleido į įvairius Ukrainos regionus šešias raketas, valdomų aviacinių bombų ir 122 dronus.

Pavyko numušti dvi valdomas aviacines raketas Ch-59/69 ir 56 dronus. Dar 58 dronai nukrito nepasiekę taikinių, šeši nuskriejo Rusijos ir Baltarusijos link.

Oro gynyba veikė Kyjivo, Čerkasų, Černihivo, Poltavos, Kirovohrado, Žytomyro, Chmelnyckio, Sumų, Mykolajivo, Chersono, Zaporižios, Dnipropetrovsko, Donecko ir Charkivo srityse.

12:15 | Pasaulinė grupė smerkia JAV sprendimą suteikti Ukrainai priešpėstinių minų

Sausumos minų uždraudimo siekianti pasaulinė grupė trečiadienį pasmerkė JAV sprendimą nusiųsti Ukrainai priešpėstinių sausumos minų gintis nuo įsiveržusių Rusijos pajėgų.

Tarptautinė sausumos minų uždraudimo kampanija (ICBL) „smerkia šį baisų JAV sprendimą“, pareiškime naujienų agentūrai AFP nurodė grupė.

„JAV sausumos minų uždraudimo kampanija ir visa ICBL sieks, kad JAV jį atšauktų. (Ukraina) privalo aiškiai pareikšti, kad negali priimti ir nepriims šių ginklų“, – sakoma pareiškime.

Vašingtonas netrukus aprūpins Ukrainą priešpėstinėmis sausumos minomis, anksčiau pranešė vienas JAV pareigūnas.

Sprendimas priimtas JAV prezidentui Joe Bidenui (Džo Baidenui) stengiantis padidinti karinę pagalbą Ukrainai paskutiniais kadenciją baigiančios administracijos mėnesiais. Šis žingsnis taip pat žengtas baiminantis, kad išrinktasis JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) sumažins paramą Kyjivui, kai sausį sugrįš į valdžią.

Vėlai antradienį vienas amerikiečių pareigūnas sakė, kad Vašingtonas nori, jog Ukraina priešpėstines minas naudotų tik savo teritorijoje ir tik negyvenamose teritorijose. Taip siekiama sumažinti riziką civiliams gyventojams.

Šios minos yra nepatvarios. Po tam tikro laiko išsikrovus jų baterijoms, jos tampa neveiklios.

Sekmadienį J. Bidenas pirmą kartą leido Ukrainai naudoti ilgo nuotolio amerikietiškas raketas prieš karinius objektus Rusijoje.

11:22 | Putinas jau pasirengęs aptarti paliaubas Ukrainoje su Trumpu: iškėlė sąlygas

Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas jau yra pasirengęs aptarti paliaubas Ukrainoje su išrinktu JAV prezidentu Donaldu Trumpu, skelbia „Reuters“. Anot leidinio, V. Putinas atmeta bet kokias teritorines nuolaidas ir reikalauja, kad Kyjivas atsisakytų ambicijų įstoti į NATO.

11:09 | Rusija deportavo arba priverstinai perkėlė 19 546 ukrainiečių vaikus

Nuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios okupantai deportavo arba priverstinai perkėlė 19 546 ukrainiečių vaikus. Ukrainai pavyko susigrąžinti 1 012 vaikų.

Tai „Telegram“ kanale pranešė Ukrainos žmogaus teisių įgaliotinis Dmytro Lubinecas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

„Lapkričio 20-ąją visame pasaulyje kasmet minima Pasaulinė vaikų diena. Būtent šią dieną JT Generalinė Asamblėja priėmė Vaiko teisių deklaraciją ir Vaiko teisių konvenciją. Tačiau Rusija jas šiurkščiai pažeidinėja“, – pažymėjo pareigūnas.

Ombudsmenas informavo, kad, oficialiais duomenimis, nuo Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios žuvo 592 vaikai, dar 1 702 buvo sužeisti, o 1 934 laikomi dingusiais be žinios.

Per tą patį laiką Rusija deportavo arba priverstinai perkėlė 19 546 jaunuosius ukrainiečius.

D. Lubinecas pabrėžė, jog jo biuras dirba, kad apgintų vaikų teises, šiuo tikslu institucijoje įsteigtas atskiras skyrius. Tuo pat metu Ukraina susigrąžina vaikus iš laikinai okupuotų teritorijų ir Rusijos pagal prezidento veiksmų planą „Bring Kids Back UA“ ir ketvirtąjį Taikos formulės punktą.

„Valstybinių įstaigų, tarptautinių partnerių ir visuomeninių organizacijų pastangomis iš laikinai okupuotų Ukrainos teritorijų ir Rusijos jau susigrąžinta 1 012 vaikų“, – pranešė pareigūnas.

Kaip rašė „Ukrinform“, rusai stengiasi išvežti iš laikinai okupuotų teritorijų kuo daugiau ukrainiečių vaikų, pirmiausia grobiami tie, kurie turi gabumų įvairiose srityse.

10:40 | Zelenskis apie Trumpo galimybes užbaigti karą: „Jis yra daug stipresnis“

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis mano, kad diplomatija yra vienintelis būdas užbaigti karą. Kartu jis pareiškė manantis, kad išrinktajam JAV prezidentui Donaldui Trumpui pavyks priversti Rusijos diktatorių Vladimirą Putiną sudaryti taiką.

10:29 | Ukrainiečiai smogė Rusijos kariuomenės grupuotės vadavietei Belgorodo srityje

Belgorodo srities Gubkino mieste sėkmingai smogta Rusijos kariuomenės grupuotės „Šiaurė“ vadavietei.

Tai feisbuke pranešė Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausioji žvalgybos valdyba, kuria remiasi „Ukrinform“.

Miesto gyventojai matė tirštus juodus dūmus, užuodė jų kvapą, girdėjo garsius sprogimus, pažymėjo Vyriausiosios žvalgybos valdybos atstovai ir priminė, kad už kiekvieną ukrainiečių tautai padarytą nusikaltimą bus sulaukta atitinkamo ir teisingo atpildo.

Anksčiau Ukrainos Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos Kovos su dezinformacija centro vadovas Andrijus Kovalenka pranešė, kad bepiločiai orlaiviai atakavo arsenalą Rusijos Naugardo srityje, kur laikomi artilerijos sviediniai, raketos reaktyvinėms salvinės ugnies sistemoms „Grad“, „Smerč“ ir „Uragan“, raketos „Iskander“, Šiaurės Korėjos raketos KN23, raketos sistemoms S-300 ir S-400, amunicija kompleksui „Tor“.

Be to, Belgorodo srityje buvo smogta kompanijos EFKO įmonei, kuri oficialiai yra maisto produktų gamintoja, bet iš tikrųjų gamina ir Rusijos kariuomenės naudojamus krovininius dronus.

9:47 | Žiniasklaida: Kim Jong Unas į Rusiją siunčia paslaptingą generolą

Vienas iš trijų Šiaurės Korėjos kariams Rusijoje vadovaujančių generolų yra generolas pulkininkas Kim Yong-bok, kuris retai pasirodo viešumoje, o tai labai nebūdinga Šiaurės Korėjos kariniam elitui, skelbia „The Wall Street Journal“, rašo UNIAN.

Anot leidinio, nepaisant to, kad jis yra vienas iš dešimties svarbiausių Šiaurės Korėjos karinių veikėjų, apie jį beveik nieko nežinoma.

Manoma, kad generolas bus atsakingas už Šiaurės Korėjos karių integraciją su rusais, kovinės patirties įgijimą ir kanalo būsimam dislokavimui sukūrimą.

„Nesitikima, kad generolas pulkininkas Kimas dalyvaus kovinėse operacijose. Tačiau vieno svarbiausių Šiaurės Korėjos karinių pareigūnų siuntimas rodo, kad KLDR yra suinteresuota padėti Rusijai kitais metais“, – rašo leidinys.

9:00 | Iki Trumpo kadencijos pradžios JAV nusiųs Ukrainai naujų ginklų už 275 mln. dolerių

Darbą baigiančiai Joe Bideno administracijai skubant iki Donaldo Trumpo sugrįžimo į Baltuosius rūmus kuo labiau padėti su Rusijos invazija kovojančiai Ukrainai, Pentagonas nusiųs Kyjivui naujų ginklų už mažiausiai 275 mln. dolerių (260 mln. eurų), antradienį sakė amerikiečių pareigūnai.

Naujausia siunta rengiama augant susirūpinimui dėl karo Ukrainoje esakalacijos, abiem šalims stengiantis įgyti kuo didesnį pranašumą tam atvejui, jei D. Trumpas, kaip ir žadėjo, pareikalautų greitai užbaigti karą.

Šią savaitę JAV prezidentas J. Bidenas davė leidimą Ukrainai didesnio nuotolio raketomis smogti toliau į Rusijos teritoriją, o Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas oficialiai pažemino branduolinių ginklų panaudojimo slenkstį.

JAV pareigūnai tvirtina, kad Rusijos branduolinės doktrinos pokyčio tikėtasi, bet Maskva įspėja, kad Ukrainai antradienį panaudojus JAV tiekiamas ilgojo nuotolio raketas ATACMS smūgiams Rusijos teritorijoje galimas griežtas atsakas.

Vienas amerikiečių pareigūnas sakė, jog Vašingtonas nemato jokių požymių, kad Rusija rengiasi Ukrainoje panaudoti branduolinį ginklą. Minėti JAV pareigūnai kalbėjo su anonimiškumo sąlyga, nes apie naują pagalbos paketą oficialiai dar neskelbiama.

Antradienį paklaustas, ar ukrainiečių ataka panaudojant didesnio nuotolio amerikietiškas raketas galėtų išprovokuoti sprendimą panaudoti branduolinius ginklus, Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas atsakė teigiamai.

Vienas JAV pareigūnas sakė, kad Ukraina antradienį į Rusiją paleido maždaug aštuonias ATACMS raketas ir kad tik dvi buvo perimtos. Pareigūno teigimu, JAV vis dar vertina padarytą žalą, bet aišku, kad raketos smogė amunicijos tiekimo objektui Karačeve Briansko srityje.

Į naująjį pagalbos Ukrainai paketą įtraukta priemonių oro gynybai, įskaitant sistemas HIMARS, 155 mm ir 105 mm artilerijos sviedinių, prieštankinių raketų „Javelin“, kitos įrangos ir atsarginių dalių, nurodo JAV pareigūnai.

Šie ginklai bus skirti specialiu prezidento įsaku, sudarant sąlygas Pentagonui greitai paimti juos iš savo atsargų ir nusiųsti į Ukrainą.

8:46 | JAV laikinai uždaro ambasadą Kyjive: sulaukė rimto perspėjimo

JAV laikinai uždaro savo ambasadą Kyjive, gavusi, kaip pati teigia, „konkrečią informaciją apie galimą didelę oro ataką lapkričio 20 d.“, rašo „Sky news“.

8:21 | Ukraina praneša, kad sunaikinta dar 1 690 okupantų rusų

Ukrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 1 690 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2024 metų lapkričio 20 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 725 740 kareivių.

Tai trečiadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 9 390 tankų (+8), 19 119 šarvuotųjų kovos mašinų (+27), 20 681 artilerijos sistemos (+49), 1 252 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų (+0), 1 001 oro gynybos priemonės (+2), 369 lėktuvų (+0), 329 sraigtasparnių (+0), 19 202 dronų (+91), 2 756 kruizinių raketų (+2), 28 laivų (+0), 1 povandeninio laivo (+0), 29 648 automobilių (+100), 3 674 specialiosios technikos vienetų (+2).

Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.

7:40 | Ukrainos sostinėje suaktyvinta oro gynyba

Ukrainos sostinėje Kyjive buvo suaktyvinta oro gynyba, pranešė miesto karinė administracija, kuria remiasi naujienų agentūra „Ukrinform“.

„Sostinėje veikia oro gynyba. Likite slėptuvėse, kol bus atšauktas oro pavojus!“ – teigiama paskelbtame pranešime.

Kaip jau skelbė „Ukrinform“, Rusijos pajėgos į Ukrainą paleido puolamuosius bepiločius orlaivius. Oro pavojus buvo paskelbtas keliuose regionuose.

7:04 | Zelenskis perspėja: jei JAV sumažins paramą – pralaimėsime

Ukraina pralaimės karą, jei Jungtinės Valstijos sumažins karinę paramą Kyjivui, antradienį kanalui „Fox New“ pareiškė ukrainiečių prezidentas Volodymyras Zelenskis.

„Jei jie sumažins (karinę paramą), mes manau, kad mes pralaimėsime, – interviu metu sakė Ukrainos prezidentas. – Mes kovosime. Turime savo gamybą, bet to nepakanka, kad nugalėtume. Ir manau, kad to nepakanka, kad išliktume.“

Donaldas Trumpas, postą perimsiąs sausio 20-ąją, teigė, jog karą užbaigtų „per 24 valandas“ ir kvestionavo daugiau nei 60 mlrd. dolerių (57 mlrd. eurų) karinę paramą, kurią JAV jau suteikė Ukrainai nuo didelio masto invazijos pradžios.

Anksčiau šią savaitę D. Trumpo sąjungininkai taip pat sukritikavo JAV prezidento Joe Bideno (Džo Baideno) administracijos sprendimą leisti Ukrainai naudoti JAV tiekiamas ilgojo nuotolio raketas Rusijos kariniams objektams atakuoti.

Interviu metu V. Zelenskis pabrėžė, kad šiuo metu itin svarbi Ukrainos ir JAV vienybė.

Pasak jo, D. Trumpas galėtų paspausti Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną, kad šis nutrauktų beveik trejus metus trunkantį karą Ukrainoje. V. Zelenskis nurodė, kad išrinktasis JAV prezidentas, jo nuomone, turi daugiau įtakos nei V. Putinas.

V. Zelenskis pridūrė, kad Rusijos prezidentas „gali būti pasiryžęs ir užbaigti šį karą, tačiau tai daug labiau priklauso ir nuo Jungtinių Amerikos Valstijų. Putinas yra silpnesnis už Jungtines Amerikos Valstijas.“