NYT: nepaisant Rusijos nuostolių, Maskva pajėgia kompensuoti prarastus karius

Spalio mėnesį rusai sėkmingai veržėsi į priekį, užimdami daugiau Ukrainos teritorijų. Tačiau šie pasiekimai rusams kainavo ir didžiausius nuostolius per visą karą, rašo „The New York Times“, cituoja UNIAN.

Didžiuliai Rusijos nuostoliai

Leidinys pažymi, kad itin sunku tiksliai apskaičiuoti Rusijos nuostolius. Patys rusai juos slepia, o Ukraina turi priežasčių perdėti skaičius. Rusijos nepriklausoma žiniasklaida atlieka skaičiavimus, remdamiesi internete paskelbtais nekrologais.

Šiuo metu tokiu būdu žurnalistams pavyko patvirtinti daugiau nei 78 tūkstančių Rusijos karių žūtį. Tai garantuotas minimumas – kai žinomi kiekvieno iš įtrauktų į šią duomenų bazę asmens duomenys. Tačiau, žinoma, ši duomenų bazė toli gražu nėra užpildyta visomis žūtimis, nes ne apie visas aukas pranešama viešuose nekrologuose.

REKLAMA

REKLAMA

Kitas metodas, pagrįstas perteklinių (lyginant su prieškarine statistika) turto paveldėjimo atvejų skaičiavimu. Ši statistika artimesnė realybei: žuvusiųjų yra apie 150 tūkst. Tačiau šie duomenys tėra tikslūs ir gali turėti didelę paklaidą ne tik nuvertinant, bet ir pervertinant Rusijos nuostolius.

REKLAMA

Rusijai pavyksta kompensuoti nuostolius

Nuostoliai yra tik vienas veiksnys, turintis įtakos kariuomenės koviniam efektyvumui. Kitas ne mažiau svarbus dalykas yra galimybė papildyti kariuomenę naujokais.

Remiantis Vakarų analitikų įžvalgomis, pateiktomis atsižvelgiant į Rusijos biudžeto išlaidas, Kremliaus armija kasdien pasipildo apie 900-ais naujokų.

„Toks verbavimo tempas leido Rusijos kariuomenei ne tik kompensuoti nuostolius, bet ir sukurti naujus dalinius“, – reziumuoja leidinys.

REKLAMA

REKLAMA

Ukraina praneša, kad sunaikinta dar 1 610 okupantų rusų

Ukrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 1 610 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2024 metų lapkričio 19 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 724 050 kareivių.

Tai antradienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 9 382 tankų (+17), 19 092 šarvuotųjų kovos mašinų (+33), 20 632 artilerijos sistemų (+46), 1 252 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų (+0), 999 oro gynybos priemonių (+0), 369 lėktuvų (+0), 329 sraigtasparnių (+0), 19 111 dronų (+38), 2 754 kruizinių raketų (+1), 28 laivų (+0), 1 povandeninio laivo (+0), 29 548 automobilių (+120), 3 672 specialiosios technikos vienetų (+17).

Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.