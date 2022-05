Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

11:04 | Kariai „patyrė nesėkmę“

Numušto Rusijos kreiserio „Moskva“ šauktinių tėvai prašomi pasirašyti pareiškimus, kad jų sūnūs „žuvo dėl nelaimės“, praneša „Novaja gazeta“.

Parents of conscripts from the #Moskva cruiser are asked to sign statements that their sons "died as a result of the disaster", reports Novaya Gazeta. pic.twitter.com/ilNQ52F62K