JT priėmė rezoliuciją, palaikančią Trumpo parengtą taikos Gazos Ruože planą

Už JAV pasiūlymą, kuriame taip pat numatyta ruože dislokuoti tarptautines pajėgas, padėsiančias stabilizuoti paliaubas, Niujorke balsavo trylika Tarybos narių. Rusija ir Kinija balsuojant susilaikė.
Septynių didžiausių demokratinių valstybių grupė (D7) neseniai paragino Saugumo Tarybą suteikti mandatą, kuris užtikrintų greitą plano įgyvendinimą.
Antruoju etapu plane numatoma nuginkluoti Palestinos smogikų grupuotę „Hamas“, Gazos Ruože dislokuoti tarptautines stabilizavimo pajėgas ir įsteigti pereinamojo laikotarpio administraciją, sudarytą iš Palestinos technokratų.
Tiesa, vis dar nesutariama dėl keleto klausimų, įskaitant „Hamas“ nusiginklavimą, visišką Izraelio pajėgų pasitraukimą ir Gazos Ruožo ateitį.
Izraelis iki balsavimo išreiškė kritiką dėl rezoliucijoje minimo „patikimo kelio link Palestinos savarankiškumo ir valstybingumo“.
Šis žingsnis yra neeilinis Tarybos, kuri pastaraisiais metais dažnai buvo giliai susiskaldžiusi šiuo klausimu, pasiekimas, rodantis, kad Artimųjų Rytų taikos procesas sulaukia platesnio tarptautinio palaikymo.
JAV aktyviai siekė, kad rezoliucija būtų priimta, tačiau daugeliui stebėtojų tai vis tiek buvo netikėta.
Artėjant balsavimui ilgą laiką atrodė, kad rezoliucija gali būti atmesta. Veto teisę Taryboje turinčios Rusija ir Kinija reiškė savo nepasitenkinimą, o Rusija netgi išplatino savąjį rezoliucijos projektą, kuris balsavimui pateiktas visgi nebuvo.
