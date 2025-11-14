Indonezija rengia 20 tūkst. karių galimai misijai Gazos Ruože

Kalbėdamas Džakartos gynybos ministerijoje S. Sjamsoeddinas sakė, kad į šias pajėgas bus įtraukti medicinos ir inžinerijos srities specialistai, kurie padės vykdyti didelio masto humanitarines operacijas, pranešė Indonezijos naujienų agentūra „Antara“.
Kontingentas rengiamas gydyti karo aukas, atkurti būtiniausias paslaugas ir padėti atstatyti pagrindinę kasdienio anklavo gyvenimo infrastruktūrą.
Pagrindinės šioje misijoje dalyvaujančių Indonezijos karių funkcijos bus užtikrinti civilių gyventojų apsaugą ir remti tarptautines pastangas užtikrinti ilgalaikę taiką.
Jis pridūrė, kad misijos grafikas dar nėra nustatytas ir kad kai tik JT nurodys savo reikalavimus, galutinį sprendimą priims šalies prezidentas.
Rugsėjo mėnesį Prabowo Subianto Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje pareiškė, kad Indonezija yra pasirengusi siųsti taikos palaikymo pajėgas į Gazą ir kitas konfliktų zonas.
Gazos karą išprovokavo 2023 m. spalio 7 d. Palestinos islamistų organizacijos „Hamas“ ir kitų teroristinių grupuočių įvykdytos žudynės, kurių metu Izraelyje apie 1,2 tūkst. žmonių žuvo ir daugiau nei 250 buvo pagrobti.
Spalio 10 d. kare įsigaliojo paliaubos, tačiau nuo to laiko užfiksuotas ne vienas kruvinas smurto protrūkis.
Gazos Ruože JT taikos palaikymo pajėgų kol kas nėra. Didžiojo septyneto (D7) šalys pritaria tam, kad būtų greitai užtikrintas Artimųjų Rytų parengtas Gazos Ruožo taikos planas, kuris būtų įgyvendinamas remiantis JT Saugumo Tarybos mandatu.
Didžiajam septynetui priklauso Jungtinės Amerikos Valstijos, Prancūzija, Vokietija, Italija, Japonija, Jungtinė Karalystė ir Kanada. Branduoliniais ginklais ginkluotos JAV, Prancūzija ir Jungtinė Karalystė kartu su Kinija ir Rusija yra nuolatinės JT Saugumo Tarybos narės.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!