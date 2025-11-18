Pasienyje su Baltarusija nefiksuota neteisėtų migrantų

Jos duomenimis, Latvijos pasieniečiai pirmadienį apgręžė tris migrantus, Lenkijos pareigūnai sekmadienį neįleido 11 į šalį patekti bandžiusių asmenų.
Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista per 1,5 tūkst. migrantų. Pernai 1002 kartus mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos.
Migrantų antplūdis į rytines Europos Sąjungos nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais, Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus.
