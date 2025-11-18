 
Kalendorius
Lapkričio 18 d., antradienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Pasienyje su Baltarusija nefiksuota neteisėtų migrantų

2025-11-18 07:50 / šaltinis: BNS
2025-11-18 07:50

Pasienyje su Baltarusija Lietuvos pareigūnai praėjusią parą vėl nefiksavo bandymų neteisėtai kirsti sieną, antradienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).

Pasienis su Baltarusija Žygimanto Gedvilos/BNS nuotr.

Pasienyje su Baltarusija Lietuvos pareigūnai praėjusią parą vėl nefiksavo bandymų neteisėtai kirsti sieną, antradienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).

REKLAMA
0

Jos duomenimis, Latvijos pasieniečiai pirmadienį apgręžė tris migrantus, Lenkijos pareigūnai sekmadienį neįleido 11 į šalį patekti bandžiusių asmenų.

Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista per 1,5 tūkst. migrantų. Pernai 1002 kartus mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos.

Migrantų antplūdis į rytines Europos Sąjungos nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais, Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Uždarius Lavoriškių ir Raigardo pasienio kontrolės punktus, padidėjo transporto priemonių eilės Šalčininkų PKP (Lukas Balandis/BNS)
Pasienyje su Baltarusija neteisėtų migrantų nefiksuota
Medininkų pasienio kontrolės punktas (nuotr. R. Riabovo/BNS)
VSAT apie situaciją pasienyje: migrantų nefiskuota, Lenkijoje – situacija kitokia (2)
Migrantų krizė, pasienis (nuotr. Ž. Gedvilos/Fotobankas.lt) ( nuotr. autorių)
Šoko neteisėtų migrantų skaičius: pasienyje su Baltarusija apgręžti 63 (12)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų