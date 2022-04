Joe Bidenas tvirtina: esu pasiruošęs vykti į Ukrainą

Pats J. Bidenas taip pat užsiminė svarstantis vykti į Kyjivą, be to, prezidentas teigė, kad su Ukraina yra nuolat palaikomas ryšis.

U.S President Biden says his administration is considering whether to send a senior official to Kyiv to show solidarity with #Ukraine. “We’re making that decision now,” the president says. Answering the journalist's question, Biden also said that he is ready to visit #Kyiv. pic.twitter.com/FdX5ooq2Zb