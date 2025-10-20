JK kariuomenė gaus įgaliojimus numušinėti karinėms bazėms grėsmę keliančius dronus

Pastaruoju metu dronų buvo pastebėta tiek Jungtinėje Karalystėje netoli karinių bazių, įskaitant tas, kuriomis naudojasi JAV pajėgos, tiek kitose Europos šalyse, kur jie sukėlė įvairių trikdžių, o jiems pasirodžius imta spėlioti, kad už kai kuriuos iš tokių incidentų gali būti atsakinga Rusija.
Naujieji įgaliojimai ginti karines bazes bus įtraukti į Ginkluotųjų pajėgų įstatymo projektą, o J. Healey žada „padaryti viską, ko reikia, kad Britanijos žmonės būtų saugūs“.
Rugsėjį grupė Jungtinės Karalystės kovos su dronais specialistų vyko į Daniją, kur buvo užfiksuota įtartina veikla, o praėjusiais metais keli neatpažinti dronai buvo ne kartą pastebėti virš trijų JK veikiančių oro bazių – „RAF Lakenheath“ ir „RAF Mildenhall“ Sufolke bei „RAF Feltwell“ Norfolke, kuriomis naudojasi JAV karinės pajėgos.
Rusija šią technologiją plačiai naudoja invazijos į Ukrainą metu: rugsėjį buvo paleista 5,5 tūkst., o spalį – jau daugiau nei 3 tūkst. dronų kamikadzių.
Savo kalboje, kurią sakys Londone, J. Healey aiškins, kad tai yra platesnio masto Vladimiro Putino valstybės agresijos Europoje dalis: „Praėjusį mėnesį matėme, kaip 19 bepiločių orlaivių kirto Lenkijos sieną.
Po keleto dienų Rusijos naikintuvai pažeidė Estijos oro erdvę, o Rusija tuo pat metu vykdė suderintą kampaniją, kuria siekė sužlugdyti Moldovos rinkimus.“
Anot jo, nuo šių grėsmių nėra apsaugota ir JK.
„Čia, namuose, mes ir toliau kasdien ginamės nuo grėsmių, kylančių įvairiose sferose – nuo jūros dugno iki kibernetinės erdvės.“
„Šiuo metu rengiame naujus įgaliojimus, kurie bus įteisinti Ginkluotųjų pajėgų įstatymo projekte, kad būtų galima virš JK karinių objektų numušinėti neatpažintus dronus“, – pristatydamas priemones, kurių vyriausybė imasi reaguodama į naujas grėsmes, ketina pasakyti jis.
