  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Jermaką atleidęs Zelenskis: „Mūsų pusėje klaidų nebus“

2025-11-28 18:19 / šaltinis: BNS ir tv3.lt / aut.
šaltinis: BNS ir tv3.lt aut.
2025-11-28 18:19

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį pranešė, kad iš pareigų traukiasi jo kanceliarijos vadovas Andrijus Jermakas.

Zelenskis su Danija pasidalijo žvalgybine informacija: dronai kelia vis didesnę grėsmę (nuotr. SCANPIX)

V. Zelenskis akcentuoja, kad Ukraina negali leisti sau klysti.

Rusija labai nori, kad Ukraina darytų klaidas. Mūsų pusėje klaidų nebus. Mūsų darbas tęsiasi. Mūsų kova tęsiasi. Neturime teisės nepaspausti, neturime teisės pasitraukti ar susipykti.

Jei prarastume vienybę, rizikuojame prarasti viską: save, Ukrainą, savo ateitį. Turime susiburti. Turime laikytis. Kito pasirinkimo neturime. Kitos Ukrainos neturėsime. Ginkime Ukrainą. Šlovė Ukrainai!“ – parašė jis.

Po kratų atsistatydina Volodymyro Zelenskio administracijos vadovas Andrijus Jermakas

V. Zelenskio administracijos vadovas A. Jermakas atsistatydino kovos su korupcija agentūroms surengus kratas šios įtakingos figūros bute ir biuruose.

„Ukrainos prezidento biuras bus reorganizuotas. Biuro vadovas Andrijus Jermakas įteikė savo atsistatydinimo pareiškimą“, – sakė V. Zelenskis vaizdo kreipimesi.

Jis pridūrė, kad šeštadienį surengs konsultacijas su potencialiu pretendentu į A. Jermako vietą.

Andrijus Jermakas ir Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
Andrijus Jermakas traukiasi iš pareigų (56)
Europos Sąjunga BNS Foto
Briuselio sąlyga: norėdama įstoti į ES, Ukraina turi nuteisti korumpuotus pareigūnus (4)
„Financial Times“: tyrėjai gali tikrinti Jermako ryšius su milijonine korupcijos byla (nuotr. SCANPIX)
„Financial Times“: tyrėjai gali tikrinti Jermako ryšius su milijonine korupcijos byla (21)
Andrijus Jermakas (nuotr. SCANPIX)
Jermako biure – krata: į situaciją sureagavo ir jis pats (25)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

