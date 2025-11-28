Jermaką atleidęs Zelenskis: „Mūsų pusėje klaidų nebus“

V. Zelenskis akcentuoja, kad Ukraina negali leisti sau klysti.
„Rusija labai nori, kad Ukraina darytų klaidas. Mūsų pusėje klaidų nebus. Mūsų darbas tęsiasi. Mūsų kova tęsiasi. Neturime teisės nepaspausti, neturime teisės pasitraukti ar susipykti.
Jei prarastume vienybę, rizikuojame prarasti viską: save, Ukrainą, savo ateitį. Turime susiburti. Turime laikytis. Kito pasirinkimo neturime. Kitos Ukrainos neturėsime. Ginkime Ukrainą. Šlovė Ukrainai!“ – parašė jis.
Po kratų atsistatydina Volodymyro Zelenskio administracijos vadovas Andrijus Jermakas
V. Zelenskio administracijos vadovas A. Jermakas atsistatydino kovos su korupcija agentūroms surengus kratas šios įtakingos figūros bute ir biuruose.
„Ukrainos prezidento biuras bus reorganizuotas. Biuro vadovas Andrijus Jermakas įteikė savo atsistatydinimo pareiškimą“, – sakė V. Zelenskis vaizdo kreipimesi.
Jis pridūrė, kad šeštadienį surengs konsultacijas su potencialiu pretendentu į A. Jermako vietą.
