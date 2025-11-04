 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

JAV susisiekimo sekretorius sako, kad vyriausybės uždarymas gali lemti oro erdvės uždarymus

2025-11-04 20:25 / šaltinis: BNS
2025-11-04 20:25

JAV susisiekimo sekretorius Seanas Duffy antradienį įspėjo, kad vyriausybės uždarymas, jei tęsis dar savaitę, sukels chaosą oro susisiekime, padidins darbuotojų trūkumą, sutrikdys oro linijų bendrovių veiklą ir paskatins uždaryti kai kurias oro erdvės dalis.

JAV planuoja uždaryti dešimtis atstovybių visame pasaulyje: Europoje – daugiausiai (nuotr. SCANPIX)

„Taigi, jei vėl čia grįžtumėte po savaitės, demokratai, pamatytumėte masinį chaosą (...) Matysite masinius skrydžių vėlavimus“, – spaudos konferencijoje Filadelfijoje sakė jis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Matysite masinius skrydžių atšaukimus ir galite pamatyti, kaip uždarysime tam tikras oro erdvės dalis, nes tiesiog negalėsime jos kontroliuoti, nes neturime oro eismo kontrolierių“, – įspėjo jis. 

Dėl sveikatos priežiūros išlaidų Kongrese susidarius aklavietei, kuri gali būti ilgiausia istorijoje, prezidento Donaldo Trumpo respublikonai ir opozicijoje esantys demokratai susiduria su vis didėjančiu spaudimu nutraukti krizę, paralyžiavusią viešąsias paslaugas.

Daugiau nei 60 tūkst. oro eismo kontrolierių ir Transporto saugumo administracijos (TSA) pareigūnų dirba be atlyginimo. Baltieji rūmai perspėjo, kad didėjantis pravaikštų skaičius gali reikšti chaosą registracijos eilėse.

Oro uosto darbuotojų pranešimai apie ligą, o ne darbas be atlyginimo (dėl to susidarė dideli vėlavimai), buvo pagrindinis veiksnys, lėmęs D. Trumpo sprendimą 2019 metais nutraukti uždarymą, kuris truko 35 dienas. 

Po penkias savaites trukusių nesėkmingų balsavimų dėl Atstovų Rūmų priimtos rezoliucijos dėl vyriausybės darbo atnaujinimo, Senatas antradienį 14-ąjį kartą atmetė šį įstatymo projektą.

Demokratai atsisako vėl atidaryti vyriausybę be susitarimo pratęsti subsidijas, kurios milijonams amerikiečių leidžia įsigyti prieinamą sveikatos draudimą.

Tačiau D. Trumpo respublikonai sako, kad nesikalbės, kol darbas nebus atnaujintas.

