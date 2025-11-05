TV3 Žinios. Kandidatas į KAM ministrus – mainų objektas?; Gąsdina eilėmis pas gydytojus; Sprogo krovininis lėktuvas

Gyventojams keiksnojant ilgas eiles pas gydytojus, opozicija gąsdina, kad jei valdžia priims suplanuotas įstatymo pataisas, patekti pas specialistus esą bus dar sunkiau. Valdantieji siekia, kad Ligonių kasos su privatininkais sutartis pasirašinėtų tik ten, kur su pacientų srautais nesusitvarko valdiškos įstaigos. Esą taip iš privačių įstaigų gydytojai pereis dirbti į valdiškas.
Liepsnų debesis apėmė vieno Amerikos oro uosto pakilimo taką, kai kildamas sprogo krovininis lėktuvas. Aviakatastrofą iš įvairių pusių užfiksavo apsaugos kameros ir vaizdo registratoriai. Didelio masto sprogimas apėmė ir netoliese esančias įmones. Avarijoje žuvo mažiausiai 7 žmonės, iš kurių trys – įgulos nariai. 11 amerikiečių patyrė sunkius sužalojimus.
