Svarbiausios dienos naujienos:

JAV laukia rinkimų rezultatų (16 nuotr.) JAV laukia rinkimų rezultatų (nuotr. SCANPIX) JAV laukia rinkimų rezultatų (nuotr. SCANPIX) JAV laukia rinkimų rezultatų (nuotr. SCANPIX) +12 JAV laukia rinkimų rezultatų (nuotr. SCANPIX) JAV laukia rinkimų rezultatų (nuotr. SCANPIX) JAV laukia rinkimų rezultatų (nuotr. SCANPIX) JAV laukia rinkimų rezultatų (nuotr. SCANPIX) JAV laukia rinkimų rezultatų (nuotr. SCANPIX) JAV laukia rinkimų rezultatų (nuotr. SCANPIX) JAV laukia rinkimų rezultatų (nuotr. SCANPIX) JAV laukia rinkimų rezultatų (nuotr. SCANPIX) JAV laukia rinkimų rezultatų (nuotr. SCANPIX) JAV laukia rinkimų rezultatų (nuotr. SCANPIX) JAV laukia rinkimų rezultatų (nuotr. SCANPIX) JAV laukia rinkimų rezultatų (nuotr. SCANPIX) JAV laukia rinkimų rezultatų (nuotr. SCANPIX)

(16 nuotr.) FOTOGALERIJA. JAV laukia rinkimų rezultatų

23:41 | Harris po rinkimų pirmą kartą kreipėsi į amerikiečius

Savo kalboje K. Harris pripažino savo pralaimėjimą išrinktajam prezidentui Donaldui Trumpui.

„Šiandien mano širdis pilna“, – teigė K. Harris. „Šiandien mano širdis pilna – pilna dėkingumo už man suteiktą pasitikėjimą, kupina meilės mūsų šaliai ir kupina ryžto.

Šių rinkimų rezultatas nėra toks, kokio norėjome, ne toks, už kokį kovojome, ne toks, už ką balsavome. Bet išgirskite mane, kai sakau: Amerikos pažado šviesa visada degs ryškiai“, – kalbėjo K. Harris.

K. Harris kartu padėkojo savo šeimai bei kadenciją baigiančiam Joe Bidenu ir jo žmonai Jill Biden.

„Mano mylimajam Dougui ir mūsų šeimai – aš jus labai myliu. Prezidentui Bidenui – ačiū už jūsų tikėjimą ir paramą“, – sakė ji.

REKLAMA

REKLAMA

„Didžiuojuosi lenktynėmis, kurias nubėgome“ per 107 kampanijos dienas, sakė ji ir padėkojo visiems rėmėjams.

K. Harris taip pat sakė, kad nors ir supranta savo rėmėjų emocijas, šalis turi susitaikyti su rinkimų rezultatais.

REKLAMA

„Dabar žinau, kad žmonės šiuo metu jaučia ir išgyvena įvairias emocijas. Suprantu“, – juokdamasi sakė K. Harris ir pridūrė: „Tačiau turime priimti šių rinkimų rezultatus“.

K. Harris taip pat patvirtino, kad ji skambino išrinktajam prezidentui Donaldui Trumpui ir pripažino pralaimėjimą, kartu pokalbio metu pabrėžė, kad valdžia bus perduota taikiai.

23:09 | Bidenas pasveikino D. Trumpą ir pakvietė jį susitikti Baltuosiuose rūmuose

Per pokalbį su D. Trumpu „prezidentas J. Bidenas išreiškė savo įsipareigojimą užtikrinti sklandų pereinamąjį laikotarpį ir pabrėžė, kad svarbu dirbti siekiant suvienyti šalį“, sakoma Baltųjų rūmų pranešime.

REKLAMA

REKLAMA

J. Bidenas taip pat kalbėjosi su Kamala Harris ir „pasveikino viceprezidentę su jos istorine kampanija“, sakoma pranešime ir priduriama, kad prezidentas ketvirtadienį „kreipsis į tautą ir kalbės apie rinkimų rezultatus bei pereinamąjį laikotarpį“.

22:42 | Trumpas sutiko su K. Harris dėl „šalies suvienijimo svarbos“

„Prezidentas Trumpas padėkojo viceprezidentei K. Harris už jos stiprybę, profesionalumą ir atkaklumą per visą kampaniją ir abu lyderiai sutarė, kad svarbu suvienyti šalį", – sakė D. Trumpo kampanijos atstovas spaudai Stevenas Cheungas.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Kiek anksčiau vienas iš K. Harris aukšto rango padėjėjų pranešė, kad JAV viceprezidentė paskambino D. Trumpui ir pasveikino jį su pergale 2024 metų prezidento rinkimuose.

Demokratė K. Harris su D. Trumpu aptarė taikaus valdžios perdavimo ir buvimo visų amerikiečių prezidentu svarbą, sakė padėjėjas.

D. Trumpas iškovojo pergalę JAV prezidento rinkimuose, užsitikrinęs daugiau kaip 270 rinkikų balsų, reikalingų nugalėti demokratų viceprezidentę K. Harris, rodo trečiadienį paskelbtos naujausios JAV televizijos tinklų prognozės.

REKLAMA

JAV žiniasklaida respublikoną D. Trumpą paskelbė nugalėtoju daugiau nei pusėje iš 50 JAV valstijų, įskaitant pagrindines mūšio vietas – Džordžijos, Pensilvanijos, Mičigano ir Viskonsino valstijas, kurios per praėjusius rinkimus balsavo už demokratus.

Tai jam suteikia 291 rinkikų balsą. K. Harris kol kas yra surinkusi 223 rinkikų balsus.

22:02 | Dėl D. Trumpo pergalės didėja rizika pasaulio ekonomikai – Prancūzijos banko vadovas

Donaldo Trumpo pergalė JAV prezidento rinkimuose didina riziką pasaulio ekonomikai, trečiadienį pareiškė Prancūzijos centrinio banko vadovas Francois Villeroy de Galhau.

REKLAMA

Antroji D. Trumpo kadencija „atneš tikėtiną didesnį protekcionizmą“ ir didesnį JAV biudžeto deficitą, sakė F. Villeroy de Galhau per konferenciją Lione pietryčių Prancūzijoje.

Tai „didina ir riziką pasaulio ekonomikai, ir poreikį Europai persitvarkyti“, sakė F. Villeroy de Galhau, kuris taip pat yra euro zonos pinigų politiką formuojančios Europos Centrinio Banko (ECB) Valdančiosios tarybos narys.

D. Trumpo pažadėti didesni importo muitai „reikštų didesnę infliaciją, bent jau Jungtinėse Valstijose, ir greičiausiai lėtesnį ekonomikos augimą visame pasaulyje“, sakė Prancūzijos centrinio banko vadovas ir pridūrė, kad ūkio augimui taip pat turėtų įtakos padidėjęs neapibrėžtumas.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

F. Villeroy de Galhau sakė, kad „Amerikos rinkimai turi paskatinti Europą atsibusti po ilgo snaudulio“.

Tačiau jis taip pat pabrėžė, kad „Europa į šią naują aplinką įžengia turėdama aiškių trūkumų“, įskaitant „technologinį atsilikimą“ ir „politinį susiskaldymą“.

21:03 | Harris pasveikino Trumpą su pergale

JAV viceprezidentė Kamala Harris oficialiai pripažino pralaimėjimą 2024 metų rinkimuose, trečiadienį paskambinusi ir pasveikinusi išrinktąjį prezidentą Donaldą Trumpą, praneša CNN.

REKLAMA

K. Harris atstovė teigė, kad ji „paskambino išrinktajam prezidentui D. Trumpui ir pasveikino jį laimėjus 2024 metų prezidento rinkimus. Ji aptarė taikaus valdžios perdavimo ir buvimo prezidentu svarbą visiems amerikiečiams."

CNN šaltinis teigia, kad pokalbis truko tik kelias minutes.

JAV viceprezidentė Kamala Harris, pralaimėjusi prezidento rinkimus Donaldui Trumpui, trečiadienį Vašingtone pasakys porinkiminę kalbą.

REKLAMA

Demokratės biuras pranešė, kad ji 16.00 val. (21.00 val. Grinvičo, 23 val. Lietuvos laiku) pasirodys savo buvusiame Hovardo universitete Vašingtone, kur antradienio vakarą jos šalininkai susirinko švęsti pergalės, kuri taip ir neįvyko.

K. Harris siekė tapti pirmąja JAV prezidente moterimi, tačiau pralaimėjimai svyruojančiose Šiaurės Karolinos, Džordžijos, Pensilvanijos ir Viskonsino valstijose užtikrino D. Trumpo sugrįžimą į Baltuosius rūmus.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

20:57 | Trumpas nugalėjo Mičigane, dar padidinęs pergalingą atotrūkį nuo K. Harris

Donaldas Trumpas išplėšė pergalę Ir Mičigano valstijoje.

Taigi jis nugalėjo trijose svarbiose valstijose, kurios yra kartu vadinamos mėlynąja siena ir kuriose tradiciškai dominavo demokratai.

Daugiau kaip 95 proc. rinkimų apylinkių pranešus apie balsavimo rezultatus, televizijos NBC ir „Fox News“ paskelbė apie D. Trumpo pergalę Mičigane – šiaurinėje buvusioje pramonės tvirtovėje.

REKLAMA

Televizijos kanalų skaičiavimais, D. Trumpui dabar tenka 292 rinkikų balsai, o jo nugalėtai demokratų varžovei Kamalai Harris (Kamalai Haris) – 224.

20:54 | Dideli E. Musko statymai už D. Trumpą atsipirko, o JAV vyriausybės laukia „kieta“ reforma

Turtingiausias pasaulio žmogus Elonas Muskas antrojoje Donaldo Trumpo administracijoje gali įgyti plačius įgaliojimus kaip pavaduotojas, kuriam bus pavesta pertvarkyti vyriausybės veiklą taikant jo agresyvų požiūrį į verslą.

REKLAMA

Naujas Pietų Afrikos Respublikoje gimusio magnato gyvenimo skyrius prasideda po to, kai jis suteikė beprecedentę paramą D. Trumpo rinkimų kampanijai ir, pirmą kartą giliai nėręs į politiką, iškilo dideliu nugalėtoju.

Jis investavo daugiau kaip 100 mln. dolerių ir pasinaudojo savo socialinės žiniasklaidos platforma „X“ (buvusi „Twitter“), kad sustiprintų buvusio prezidento antiimigracines ir dešiniųjų pažiūrų žinutes.

REKLAMA

REKLAMA

Jo „America PAC“ (politinių veiksmų komitetas) išdalijo 1 mln. dolerių dydžio dovanas registruotiems rinkėjams svarbiausiose valstijose ir finansavo vietines operacijas, kurios išplėtė paramą D. Trumpui svarbiausiose svyruojančiose apygardose.

Tačiau paaiškėjo, kad jis jau susigrąžino tuos pinigus, ir dar daugiau: trečiadienio rytą, praėjus kelioms valandoms po D. Trumpo pergalės, „Tesla“ akcijos smarkiai pabrango, o E. Musko turtas padidėjo apie 15 mlrd. dolerių, rašo „Forbes“.

Trečiadienį E. Muskas platformoje „X“ pasidalijo nuotrauka, kurioje jis matomas su D. Trumpu rinkimų stebėjimo vakarėlyje Floridoje, o respublikonų kandidatas per šventinę kalbą skyrė jam kelias minutes, pavadindamas savo megarėmėją „super genijumi“.

Kol kas neaišku, kaip šiems dviem veikliems ir išskirtinio masto veikėjams, kurie prieš kelis mėnesius vienas kito beveik nepažinojo, seksis bendradarbiauti.

Vieni prognozuoja, kad dėl jų abiejų asmeninių savybių santykiai baigsis kokiais nors pykčiais, o kiti mano, kad didžiuliai E. Musko turtai ir talentai daro įspūdį D. Trumpui, todėl santykiai išliks pastovūs.

„Įsigilinkime“

„Amerika yra statytojų tauta. Netrukus galėsite laisvai statyti“, – rašė E. Muskas svetainėje „X“.

Jis taip pat paskelbė fotošopu redaguotą nuotrauką, kurioje jis į Baltuosius rūmus neša plautuvę, su eilute „Įsigilinkime“ (angl. „let that sink in“, t. y. žodžių žaismas, kuris turi kitą reikšmę „Įneškime šią plautuvę“ – red.).

REKLAMA

Tai buvo priminimas apie jo pokštą 2022 metais, kai jis, perėmęs „Twitter“ valdymą, atsinešė tikrą plautuvę, signalizuodamas, kad netrukus ketina vykdyti didelius pertvarkymus bendrovėje, įskaitant dviejų trečdalių iš 7 000 darbuotojų atleidimą.

Masiniai atleidimai išretino „Twitter“ turinio moderavimo komandas ir leido E. Muskui įsiviešpatauti platformoje, o tai lėmė dezinformacijos bei neapykantos kalbos plitimą ir reklamos pirkėjų pasitraukimą.

Manoma, kad E. Muskas vadovaus naujam Vyriausybės efektyvumo departamentui, kuris sieks dviem trln. JAV dolerių sumažinti federalinės vyriausybės biudžetą, kurio dydis – 7 trln. dolerių.

Jis pažadėjo į Vašingtoną perkelti tokį pat „kietą“ valdymo stilių, o atleistiems federaliniams tarnautojams numatė „sąžiningą ir humanišką“ pereinamąjį laikotarpį, įskaitant iki dvejų metų atlyginimo dydžio išeitines kompensacijas.

„Turime gerokai sumažinti vyriausybės išlaidas, o dirbančius žmones perkelti į produktyvesnes pareigas privačiame sektoriuje“, – sakė E. Muskas platformoje „X“, likus kelioms valandoms iki D. Trumpo pergalės.

Jo ryšiai su būsimuoju JAV prezidentu taip pat kėlė klausimų dėl galimo poveikio jo verslo interesams, konkrečiai – „Tesla“ savaeigių technologijų plėtrai.

REKLAMA

Federalinės saugos reguliavimo institucijos šiuo metu atlieka tyrimą dėl „Tesla“ pagalbinių vairavimo funkcijų po kelių nelaimingų atsitikimų, nepaisant E. Musko patikinimų apie technologijos išbaigtumą.

Paskyrimas taip pat gali turėti įtakos „SpaceX“ santykiams su NASA, kur E. Musko bendrovė tapo dominuojančia kosmoso tyrimų partnere.

Savo pergalės kalboje D. Trumpas gyrė „SpaceX“ technologinius pasiekimus, ypač pabrėždamas neseniai atliktą raketos nešėjos nusileidimą atgal į paleidimo aikštelę.

„Ji leidosi, leidosi, ir galėjai matyti tą degančią ugnį, ir aš pasakiau sau, kad tai turi būti Elono darbas, tik Elonas gali tai padaryti“, – sakė D. Trumpas.

20:25 | Netanyahu pasikalbėjo su D. Trumpu, aptarė Irano keliamą grėsmę – premjero biuras

Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu (Benjaminas Netanjahu) trečiadienį pasikalbėjo su Donaldu Trumpu (Donaldu Trampu) po jo stulbinamos pergalės JAV prezidento rinkimuose ir aptarė Irano keliamą grėsmę Izraelio saugumui, pranešė žydų valstybės premjero biuras.

„Pokalbis buvo šiltas ir nuoširdus. Premjeras pasveikino D. Trumpą su pergale rinkimuose ir abu sutarė dirbti kartu dėl Izraelio saugumo. Abu taip pat aptarė Irano keliamą grėsmę“, – sakoma B. Netanyahu biuro pranešime.

REKLAMA

Spalio 26 dieną Izraelis atakavo karinius taikinius Irane, keršydamas už balistinių raketų išpuolį, kurį Islamo Respublika to mėnesio pradžioje įvykdė prieš Izraelį.

Spalio 1-ąją Teheranas Izraelį atakavo kerštaudamas už Irano remiamų kovotojų lyderių ir vieno iš Revoliucijos gvardijos vadų nužudymą.

Po spalio 26 dienos atakų Izraelis įspėjo Iraną nesiimti atsakomųjų veiksmų.

Tačiau Irano aukščiausiasis lyderis ajatola Ali Khamenei (Ali Chamenėjus) šeštadienį pažadėjo keršyti už Izraelio ir JAV atakas prieš Teheraną ir jo remiamas regiono grupuotes.

„Priešai – ir JAV, ir sionistų režimas – turėtų žinoti, kad tikrai gaus triuškinamą atsaką į tai, ką daro prieš Iraną, Irano valstybę ir pasipriešinimo frontą“, – Teherane sakydamas kalbą studentams pareiškė A. Khamenei.

Jis turėjo galvoje Teherano remiamų ginkluotų grupių aljansą, kuriam priklauso Jemeno husiai, Libano „Hezbollah“, palestiniečių „Hamas“.

Irano Revoliucijos gvardijos atstovas Ali Mohammadas Naini (Ali Mohamadas Nainis) šeštadienį taip pat sakė, kad Iranas ryžtingai atsakys Izraeliui.

Įtampa regione smarkiai išaugo pernai spalį kilus Izraelio ir „Hamas“ karui Gazos Ruože, įtraukusiam su Iranu susijusias grupes, taip pat grupuotes iš Irako ir Sirijos. Karą išprovokavo „Hamas“ beprecedentis 2023 metų spalio 7-osios išpuolis Izraelyje.

REKLAMA

„Hezbollah“ ir Izraelis beveik metus susišaudydavo per žydų valstybės ir Libano sieną, o spalio 23-iąją izraeliečiai suintensyvino savo veiksmus prieš šią ginkluotą grupuotę.

20:13 | CNN: Trumpo pergalė gali reikšti, kad JAV nutrauks paramą Ukrainai

JAV prezidentu perrinkus Donaldą Trumpą, Ukrainai netrukus gali tekti prisitaikyti prie dramatiškai sumažėjusios JAV paramos, kuri gali turėti lemiamos įtakos karui su Rusija.

Apie tai rašo leidinys CNN.

Per visą savo kampaniją išrinktasis respublikonų prezidentas ir jo bendražygis J. D. Vance'as išreiškė rimtų abejonių dėl tolesnio JAV įsipareigojimo Kyjivui, karui užsitęsus daugiau nei dvejus su puse metų po Rusijos pajėgų įsiveržimo. Be to, D. Trumpas yra išsakęs komentarų, kurie leidžia manyti, kad JAV gali spausti Ukrainą dėl paliaubų su Rusija.

Plačiau skaitykite čia.

19:31 | Pralaimėjusi K. Harris Vašingtone pasakys porinkiminę kalbą

JAV viceprezidentė Kamala Harris, pralaimėjusi prezidento rinkimus Donaldui Trumpui, trečiadienį Vašingtone pasakys porinkiminę kalbą.

Demokratės biuras pranešė, kad ji 16.00 val. (21.00 val. Grinvičo, 23 val. Lietuvos laiku) pasirodys savo buvusiame Hovardo universitete Vašingtone, kur antradienio vakarą jos šalininkai susirinko švęsti pergalės, kuri taip ir neįvyko.

REKLAMA

K. Harris siekė tapti pirmąja JAV prezidente moterimi, tačiau pralaimėjimai svyruojančiose Šiaurės Karolinos, Džordžijos, Pensilvanijos ir Viskonsino valstijose užtikrino D. Trumpo sugrįžimą į Baltuosius rūmus.

19:10 | Svarbiausi JAV rinkimų akcentai: Trumpo triumfui nesutrukdė nei dvi apkaltos procedūros, nei teistumas už sunkų nusikaltimą

Donaldas Trumpas vienuose įtempčiausių rinkimų iškovojo triuškinančią pergalę ir po labai neįprastos kampanijos sugrįš į Baltuosius rūmus.

Toliau apžvelgiame keletą svarbiausių antradienį vykusių JAV prezidento rinkimų akcentų.

Plačiau skaitykite tv3.lt publikacijoje.

18:49 | JT vadovas pasveikino D. Trumpą su pergale JAV prezidento rinkimuose

JT generalinis sekretorius António Guterresas trečiadienį pasveikino Donaldą Trumpą laimėjus rinkimus, o Jungtinių Valstijų ir Jungtinių Tautų bendradarbiavimą pavadino „esminiu tarptautinių santykių ramsčiu“.

„Sveikinu išrinktąjį prezidentą Donaldą J. Trumpą ir dar kartą pareiškiu, kad tikiu, jog Jungtinių Valstijų ir Jungtinių Tautų bendradarbiavimas yra esminis tarptautinių santykių ramstis“, – pasakė A. Guterresas.

Be to, jis pagyrė „Jungtinių Amerikos Valstijų gyventojus už aktyvų dalyvavimą demokratijos procese“.

REKLAMA

A. Guterresas taip pat pasakė, kad JT „yra pasirengusios konstruktyviai dirbti su būsimąja administracija sprendžiant sudėtingiausius iššūkius, su kuriais susiduria mūsų pasaulis“.

18:20 | Kinija sveikina D. Trumpą su pergale JAV rinkimuose

Kinija trečiadienį pasveikino Donaldą Trumpą su pergale JAV prezidento rinkimuose.

„Gerbiame Amerikos žmonių pasirinkimą ir sveikiname D. Trumpą su pergale prezidento rinkimuose“, – sakoma Pekino užsienio reikalų ministerijos pareiškime.

D. Trumpas nugalėjo antradienį įvykusiuose JAV prezidento rinkimuose, užsitikrinęs 270 rinkikų balsų, reikalingų iškovoti pergalei.

18:01 | „Katastrofa neįvyko“: kaip pasaulis reaguoja į Donaldo Trumpo pergalę rinkimuose

Donaldas Trumpas, remiantis pirmaujančios Amerikos žiniasklaidos (tiek konservatorių, tiek liberalų) prognozėmis, laimėjo JAV prezidento rinkimus. Balsavimo rezultatai dar oficialiai nepaskelbti ir skaičiavimas tebevyksta, tačiau pats D. Trumpas jau titulavo save 47-uoju JAV prezidentu, o pasaulio lyderiai ėmė sveikinti jį su pergale.

Leidinys „Meduza“ apžvelgia, kaip pasaulis reaguoja į Donaldo Trumpo pergalę rinkimuose. Apžvalgą skaitykite čia.

17:42 | Harris ir Bidenas skambins Trumpui: pripažins pralaimėjimą

JAV viceprezidentė ir konkurentė dėl būsimos prezidentavimo kadencijos Kamala Harris paskambins Donaldui Trumpui ir pripažins savo pralaimėjimą.

REKLAMA

Joe Bidenas taip pat planuoja paskambinti respublikonų kandidatui ir ruošiasi viešai kalbai, kuri skirta aptarti rinkimų rezultatus, skelbiama „NBC News“, remiantis šaltiniais valdžioje.

17:14 | Kokią įtaką pasaulio ekonomikai turės Trumpo sugrįžimas?

Donaldo Trumpo sugrįžimas į Baltuosius rūmus ir jo protekcionistinė politika kelia grėsmę pasaulio ekonomikai: ekspertai žada naujus prekybos karus, atsinaujinusią infliaciją ir sulėtėjusį augimą.

Grėsmė pasaulinei prekybai?

Per savo pirmąją kadenciją 2017-2021 metais spręsdamas nesutarimus su prekybos partneriais D. Trumpas dažnai kaip bausmę įvesdavo muitus.

2024 metų rinkimų kampanijos metu jis pažadėjo nustatyti papildomą 60 proc. importo muitą kiniškoms prekėms ir papildomą 10 proc. tarifą prekėms iš kitų pasaulio šalių.

Atsižvelgiant į tikėtinas atsakomąsias priemones, kurių galėtų imtis Pekinas ir Briuselis, konsultacinės bendrovės „Roland Berger“ tyrėjai svarsto, kad poveikis Europos Sąjungos ekonomikai iki 2029 metų sieks 533 mlrd. dolerių, Jungtinių Valstijų ekonomikai – 749 mlrd. dolerių, o Kinijos – 827 mlrd. dolerių.

Atskirame Londono ekonomikos mokyklos atliktame tyrime apskaičiuota, kad poveikis besiformuojančioms ekonomikoms, tarp jų – Indijai, Indonezijai ir Brazilijai, bus kur kas menkesnis.

Jamie Thompsonas, vadovaujantis Londone įsikūrusios įmonės „Oxford Economics“ makroekonominių prognozių skyriui, teigė, kad dėl įprastai vėluojančio politinių sprendimų įgyvendinimo artimiausiu laikotarpiu jis nenumato didesnio poveikio ekonomikai, tačiau šios permainos iš tiesų gali daryti teigiamą įtaką augimui.

„Nors 2025 metų prognozės iš esmės nesikeičia, tikėtina, kad dėl rinkimų rezultatų 2026 ir 2027 metais pasaulio ekonomikos augimas bus šiek tiek stipresnis, nes laisvesnė JAV fiskalinė politika su kaupu atsvers tikslinių muitų poveikį“, – paaiškino jis AFP.

Tačiau tuo atveju, jei bus įvesti visuotiniai muitai, „iki šio dešimtmečio pabaigos pasaulio ekonomika gali susitraukti apytikriai 0,75 procento, o pasaulinė prekyba sumažėti maždaug trimis procentais“, – pridūrė jis.

Antroji D. Trumpo administracija taip pat greičiausiai neigiamai atsilieps tarptautiniam bendradarbiavimui, skatinančiam prekybą ir augimą, teigė JAV analitinio centro „Brookings Institution“ vizituojanti mokslininkė Tara Varma.

„Daugiašalis praėjusio amžiaus pabaigos pasaulis nebeegzistuoja“, – pabrėžė ji ir pridūrė, kad tikisi brutalių JAV politikos permainų.

Infliacijos šuolis?

D. Trumpo politika taip pat gali iš naujo pakurstyti infliaciją, atvėsusią po to, kai Federalinis rezervų bankas šiais metais pradėjo stabdyti palūkanų normų didinimą.

Petersono tarptautinės ekonomikos institutas, JAV įsikūręs analitinis centras, apskaičiavo, kad dėl to Kinijos infliacijos lygis galėtų pakilti nuo dviejų iki keturių procentinių punktų.

Draudimo bendrovės „Axa“ vyriausiasis ekonomistas Gilles‘is Moecas pažymėjo, kad „imigracijos politikos“ poveikis infliacijai yra „ne mažiau svarbus nei pasaulinės prekybos“.

Jei D. Trumpas įgyvendins savo pažadus ir pradės masiškai siųsti iš šalies nelegalius imigrantus, tai gali padidinti darbo jėgos stygių Jungtinėse Valstijose.

Tyrimų institutas „Pew Research Center“ apskaičiavo, kad toks sprendimas paveiktų 8,3 mln. nelegaliai dirbančių žmonių.

Petersono tarptautinės ekonomikos institutas apskaičiavo, kad dėl to kitais metais infliacijos lygis JAV gali išaugti daugiau kaip dviem procentiniais punktais, Europoje – 0,2, o Kinijoje – 0,6 procentinio punkto.

G. Moecas pažymėjo, kad infliacijos šuolis privers centrinius bankus stabdyti palūkanų normų mažinimo ciklą, kurį jie pradėjo šių metų pradžioje sušvelnėjus infliacijai.

Analitikai tikėjosi, kad mažesnės palūkanų normos paskatins vartotojus išlaidauti, o įmones investuoti: ir viena, ir kita sustiprintų pasaulio ekonomikos augimą.

Prekybos karas slopins augimą?

Prekybos karas, kurį D. Trumpas grasino paskelbti Kinijai, rizikuoja sumažinti pasaulinį augimą.

Azijai tenka 60 proc. pasaulinio augimo, tačiau jai skaudžiai smogtų prekybos karas tarp Jungtinių Valstijų ir Kinijos, anksčiau šį mėnesį įspėjo Tarptautinis Valiutos Fondas.

Jungtinės Valstijos taip pat yra viena sparčiausiai augančių išsivysčiusių ekonomikų, tačiau dėl D. Trumpo politikos kyla pavojus, kad nuo 2027 iki 2031 metų JAV BVP kasmet gali sumažėti dviem procentiniais punktais, prognozuoja Petersono tarptautinės ekonomikos institutas.

16:50 | Vengrų ir slovakų lyderiai: D. Trumpo pergalė JAV rinkimuose „labai reikalinga pasauliui“

Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas trečiadienį Donaldo Trumpo pergalę JAV prezidento rinkimuose pavadino „labai reikalinga pasauliui“, o jo sąjungininkas Slovakijos premjeras Robertas Fico pasidžiaugė „liberalių ir progresyvių idėjų pralaimėjimu“.

„Didžiausias sugrįžimas JAV politikos istorijoje! Sveikiname prezidentą Donaldą Trumpą su milžiniška pergale. Tai pasauliui labai reikalinga pergalė!“ – socialiniame tinkle „X“ sakė V. Orbanas.

V. Orbanas, tvirtas D. Trumpo rėmėjas, trečiadienį tapo pirmuoju Europos Sąjungos (ES) lyderiu, pakomentavusiu JAV rinkimus, ir socialiniuose tinkluose paskelbė apie „artėjimą prie gražios pergalės“.

Nacionalistinių pažiūrų premjeras palaiko šiltus santykius su, kaip jį vadina, savo geru draugu D. Trumpu, kurį šiemet aplankė du kartus ir yra ne kartą pareiškęs, kad tikisi jo sugrįžimo į JAV prezidento postą.

Kaimyninėje Slovakijoje R. Fico sveikino „į konservatorius orientuoto“ D. Trumpo pergalę.

„Tai neabejotinas liberalių ir pažangių idėjų pralaimėjimas“, – spaudos konferencijoje žurnalistams sakė R. Fico.

Tiek V. Orbanas, tiek R. Fico ragino pradėti taikos derybas tarp Ukrainos ir Rusijos, kuri 2022 metais įsiveržė į kaimyninę šalį, ir tikisi, kad D. Trumpo administracija padės užbaigti karą.

„Ukrainai reikia naujos Europos strategijos“, – pažymėjo V. Orbanas.

D. Trumpas teigė, kad jei būtų išrinktas, kovas Ukrainoje nutrauktų per 24 valandas, tačiau nepateikė jokių detalių, ir ne kartą kaltino Ukrainą dėl karo.

16:36 | Sakartvelo premjeras tikisi „perkrauti“ santykius su JAV valdant D. Trumpui

Sakartvelo ministras pirmininkas Iraklis Kobachidze pasveikino Donaldą Trumpą su pergale JAV prezidento rinkimuose ir išreiškė įsitikinimą, kad valdant prezidentui D. Trumpui pavyks perkrauti Amerikos ir Sakartvelo santykius.

Kaip praneša „Ukrinform“, Sakartvelo Vyriausybės vadovas tai parašė socialiniame tinkle X.

„Esu įsitikinęs, kad prezidento D. Trumpo administracija sieks taikos visame pasaulyje ir mūsų regione, taip pat užtikrins Amerikos ir Sakartvelo santykių perkrovimą“, – pabrėžė I. Kobachidzė.

„Ukrinform“ primena, jog Sakartvelo ministras pirmininkas I. Kobachidze pareiškė, kad karas Ukrainoje baigsis 2025 metais, po to jo šalies santykiai su ES ir JAV esą bus „perkrauti“.

16:33 | Arabų pasaulio lyderiai pasveikino D. Trumpą su pergale

Viso Arabų pasaulio lyderiai ir monarchai pasveikino Donaldą Trumpą su pergale rinkimuose, nors ir nėra aišku, koks bus jo prezidentavimo poveikis Vidurio Rytuose vykstančiam konfliktui.

„Linkiu jam visokeriopos sėkmės rūpinantis Amerikos liaudies interesais“, – sakė Egipto prezidentas Abdelis Fattah al-Sissi.

Jo teigimu, turint omenyje „pasaulyje egzistuojančias kritines aplinkybes“, JAV ir Egipto, kuris kartu su Izraeliu yra vienas iš didžiausių JAV karinės pagalbos gavėjų, bendradarbiavimas tampa itin svarbus.

Kartu su Kataru ir Jungtinėmis Valstijomis, Egiptas yra vienas iš svarbiausių tarpininkų Izraelio ir „Hamas“ derybose dėl paliaubų.

Kataro ministras pirmininkas Mohammedas bin Abdulrahmanas JAV pavadino šio Persijos įlankos emyrato ir viso regiono „svarbiu partneriu“. Katare yra didžiausia karinė JAV bazė Vidurio Rytuose.

Jordanijos karalius Abdullah II nusiuntė D. Trumpui savo „šilčiausius sveikinimus“ su pergale rinkimuose ir pareiškė, kad tikisi tolesnio bendradarbiavimo „taikos regione ir pasaulyje vardan“. Jordanija yra svarbi JAV sąjungininkė.

Irako prezidentas Abdulas Latifas Rashidas socialiniame tinkle „X“ rašė: „Tikiuosi, kad Amerikos administracija puoselės taip reikalingą stabilumą ir konstruktyvų dialogą regione“.

D. Trumpą taip pat pasveikino Saudo Arabijos karalius Salmanas bin Abdelazizas, sosto įpėdinis Mohammedas bin Salmanas ir Jungtinių Arabų Emyratų prezidentas šeikas Mohamedas Bin Zayedas Al Nahyanas.

16:30 | JAV rinkimus laimėjus Trumpui, doleris kyla, o akcijos brangsta

Trečiadienį dolerio kursas kilo, akcijos brango, o bitkoinas pasiekė rekordines aukštumas: pasaulis ruošiasi Donaldo Trumpo prezidentavimui, kuris, pasak analitikų, gali vėl pakurstyti infliaciją.

Respublikonų kandidatas pademonstravo stulbinamą sugrįžimą į politinę areną, įveikęs viceprezidentę Kamalą Harris. Į Baltuosius rūmus jis sugrįš praėjus ketveriems metams po to, kai juos turėjo perleisti Joe Bidenui.

Gerokai anksčiau nei JAV žiniasklaidos priemonės paskelbė D. Trumpą nugalėtoju, Volstrito akcijų ateities sandoriai, nelaukdami rinkų atsidarymo, ėmė sparčiai kilti, buvusiam prezidentui užtikrintai pranešus apie „didingą“ pergalę.

Pagrindiniai Europos akcijų indeksai ryte šoktelėjo aukštyn. Azijos nuomonės išsiskyrė, nes Kinijos akcijos nukentėjo sukilus nerimui, jog D. Trumpas įves muitus iš Kinijos importuojamoms prekėms.

Rinkų dėmesys taip pat buvo sutelktas į planus stimuliuoti Kinijos ekonomiką, antrąją pagal dydį pasaulyje po Jungtinių Valstijų.

„Trumpo prekyba jau įsisiūbavo“, – pažymėjo „Swissquote Bank“ vyresnioji analitikė Ipek Ozkardeskaya.

Tikimasi, kad D. Trumpo pergalė atneš plataus masto JAV mokesčių mažinimą, kuris laikomas infliaciją skatinančiu veiksniu, o tai reiškia, jog artimiausiais mėnesiais Federalinis rezervų bankas lėčiau mažins palūkanų normas.

Ši prognozė padidino dolerio kursą pagrindinių konkurentų atžvilgiu: euro atžvilgiu „žaliaskvernis“ pabrango daugiau kaip 1,5 proc.

Ketvirtadienį FED paskelbs savo naujausią sprendimą dėl palūkanų normų.

„Kadangi Federalinis rezervų bankas rytoj turėtų paskelbti apie tikėtiną palūkanų normų sumažinimą 25 baziniais punktais, jau dabar matome, kad lūkesčiai dėl gruodžio mėnesio posėdžio yra silpni, mat vyrauja nuomonė, jog Trumpo politika iš esmės yra infliacinio pobūdžio“, – teigė Joshua Mahony, „Traders Scope Markets“ analitikas.

JAV iždo pajamingumas trečiadienį taip pat sulaukė palaikymo.

„Investuotojai ruošiasi muitų didinimui ir imigracijos (į JAV) stabdymui, o tokia politika laikoma skatinančia infliaciją ir gali reikšti, kad palūkanų normos ateinančiais metais bus didesnės“, – sakė Susannah Streeter, „Hargreaves Lansdown“ pinigų ir rinkų skyriaus vadovė.

Ji pridūrė, kad „plačiai tikimasi, jog Trumpo prezidentavimas reikš mažiau reguliavimo didžiosioms technologijų ir finansų kompanijoms“.

„Tesla“ akcijos JAV prekybos priešpietinėje sesijoje pakilo daugiau kaip 15 proc. po to, kai D. Trumpas savo pergalės kalboje išgyrė jos vadovą Eloną Muską, vieną iš pagrindinių savo rinkimų kampanijos rėmėjų, pavadindamas jį „žvaigžde“.

Bitkoinas rekordiškai auga

Bitkoinas pakilo 6 000 dolerių ir pasiekė rekordinį 75 371,67 dolerių lygį, pranokdamas ankstesnį kovo mėnesį pasiektą beveik 74 000 dolerių rekordą.

D. Trumpas pažadėjo paversti Jungtines Valstijas „pasaulio bitkoinų ir kriptovaliutų sostine“ ir pavesti technologijų milijardieriui E. Muskui vadovauti plataus masto vyriausybės išlaidavimo auditui.

Tuo pat metu naftos kainos nusmuko „dėl lūkesčių, kad valdant Trumpui iš JAV gręžinių bus gaunama daugiau žaliavinės naftos“, pridūrė S. Streeter.

„Tikėtina, kad dar vienas Trumpo prezidentavimas daugiau dėmesio skirs energetinei nepriklausomybei užtikrinti, o jo politika bus palanki iškastiniam kurui ir paskatins naftos, dujų ir anglies pramonės reguliavimo panaikinimą“, – teigė ji.

16:25 | Rusija pareiškė „neturinti iliuzijų“, bet dirbsianti su Trumpo administracija

Trečiadienį Rusija pareiškė „neturinti iliuzijų“ dėl antrosios Donaldo Trumpo administracijos, tačiau jam pradėjus eiti pareigas dirbsianti su juo ir sieksianti savo „tikslų“ Ukrainoje.

„Mes neturime iliuzijų dėl išrinktojo Amerikos prezidento“, – sakoma Maskvos užsienio reikalų ministerijos pareiškime. Rusija „dirbs“ su naująja JAV administracija ir pirmenybę teiks „nustatytiems tikslams“ Ukrainoje, o Rusijos sąlygos užbaigti konfliktą „nepasikeitė ir yra gerai žinomos Vašingtone“, priduriama jame.

16:20 | Talibanas po Trumpo pergalės tikisi „naujo skyriaus“ santykiuose su JAV

Afganistano Talibano vyriausybė trečiadienį pareiškė, kad po Donaldo Trumpo pergalės prezidento rinkimuose tikisi „naujo skyriaus“ santykiuose su Jungtinėmis Valstijomis.

Vyriausybė tikisi, kad būsimoji D. Trumpo administracija „imsis realių žingsnių siekiant konkrečios pažangos abiejų šalių santykiuose ir abi šalys galės atverti naują santykių skyrių“, pranešime socialiniame tinkle „X“ teigė Užsienio reikalų ministerijos atstovas Abdul Qaharas Balkhi.

16:05 | Abbasas pasveikino Trumpą, tikisi palaikymo palestiniečių valstybingumo siekiui

Palestiniečių prezidentas Mahmudas Abbasas trečiadienį pasveikino Donaldą Trumpą su pergale JAV prezidento rinkimuose ir išreiškė įsitikinimą, kad jis palaikys palestiniečių siekius dėl valstybingumo.

„Esame įsitikinę, kad Jungtinės Valstijos, jums vadovaujant, parems teisėtus palestiniečių tautos siekius“, – sakoma M. Abbaso pareiškime, kurį cituoja oficialioji palestiniečių naujienų agentūra „Wafa“.

Jis pabrėžė palestiniečių įsipareigojimą „siekti laisvės, apsisprendimo ir valstybingumo pagal tarptautinę teisę“.

15:54 | Trumpo ekonomikos pokyčiai: prognozuoja greitą amerikiečių nusivylimą, ypač mažiau uždirbančių

Donaldo Trumpo pergalė 2024 m. JAV prezidento rinkimuose greičiausiai atneš daugybę ekonominių permainų šalyje ir užsienyje – nuo užsienio prekybos iki JAV centrinio banko nepriklausomybės.

„Manau, kad Trumpo prezidentavimas greičiausiai atneš ribotą naudą mažas pajamas gaunantiems žmonėms“, – sakė finansų ekspertė M. Crandall-Hollick.

„O jei dar pridėsime muitus, dėl kurių pakils eilinių žmonių perkamų prekių kainos, daugumos mažas ir vidutines pajamas gaunančių amerikiečių laukia didelis nusivylimas“, – aiškino ji.

14:53 | Įvardijo priežastis, kodėl Harris pralaimėjo prieš Trumpą: kaltas Bidenas, seksizmas ar bloga reklama?

Donaldui Trumpui rinkimus pralaimėjo jau dvi moterys. Jau vien šis faktas piktina demokratus visoje Amerikoje, rašo „Sky news“. Ar tai buvo seksizmas? Blogi kandidatai? Bloga kampanija? Tai tik keletas iš daugybės klausimų, kurie šiuo metu sukasi Demokratų partijos narių galvose.

14:43 | Pirmieji ženklai: Rusijos oligarchas prognozuoja naftos krachą ir „taiką visur“

Rusų milijardierius Olegas Deripaska, vos paaiškėjus, kad JAV prezidento rinkimus laimėjo D. Trumpas, lakoniškai pasveikino visus savo „Telegram“ kanalo skaitytojus su „nafta po 50 dolerių gegužę“.

14:07 | Rusija pareiškė „neturinti iliuzijų“, bet dirbsianti su Trumpo administracija

Trečiadienį Rusija pareiškė „neturinti iliuzijų“ dėl antrosios Donaldo Trumpo administracijos, tačiau jam pradėjus eiti pareigas dirbsianti su juo ir sieksianti savo „tikslų“ Ukrainoje.

„Mes neturime iliuzijų dėl išrinktojo Amerikos prezidento“, – sakoma Maskvos užsienio reikalų ministerijos pareiškime. Rusija „dirbs“ su naująja JAV administracija ir pirmenybę teiks „nustatytiems tikslams“ Ukrainoje, o Rusijos sąlygos užbaigti konfliktą „nepasikeitė ir yra gerai žinomos Vašingtone“, priduriama jame.

13:51 | Lenkijos prezidentas Duda pasveikino Trumpą su pergale JAV prezidento rinkimuose

Lenkijos prezidentas Andrzejus Duda pasveikino Respublikonų partijos kandidatą Donaldą Trumpą su pergale JAV prezidento rinkimuose.

„Sveikiname, pone prezidente Trumpai! Jūs tai padarėte!“ – parašė A. Duda socialiniame tinkle X.

Lapkričio 5-oji buvo pagrindinė JAV prezidento rinkimų diena. Dėl Baltųjų rūmų kovoja demokratė Kamala Harris ir respublikonas D. Trumpas. Balsai dar skaičiuojami, bet D. Trumpas jau paskelbė savo pergalę rinkimuose.

13:46 | Medvedevas apie Trumpą: nesustabdys jis nieko, o jeigu pabandys – lauks Kennedy likimas

Donaldui Trumpui nepavyks sustabdyti karo Ukrainoje „nei per dieną, nei per tris dienas, nei per tris mėnesius“, savaitgalį pareiškė Rusijos saugumo tarybos vicepirmininkas, ilgametis šalies premjeras Dmitrijus Medvedevas. Jis taip pat pagrasino D. Trumpui J. F. Kennedy likimu.

13:27 | Donaldas Trumpas savo pergale sumušė kelis rekordus

Donaldas Trumpas laimėjo JAV prezidento rinkimus ir sumušė kelis rekordus, rašo „Sky news“.

13:10 | Įvertino, kas laukia Lietuvos ir ES ekonomikos rinkimus laimėjus Trumpui: štai kokios grėsmės kyla

JAV prezidento rinkimus laimėjus Donaldui Trumpui, ekonomistai prognozuoja, kad visai Europai ir Lietuvai teks tapti savarankiškesnei. Europai gynybos srityje JAV tiek daug nebepadės, todėl bus būtina patiems investuoti tiek į ekonomiką, tiek į gynybą.

12:36 | Donaldas Trumpas laimėjo JAV prezidento rinkimus

Donaldas Trumpas sugrįš į Baltuosius rūmus, iškovojęs stulbinančią pergalę prieš savo varžovę Kamalą Harris, rodo NBC duomenys, rašo „Sky news“.

Jis surinko reikiamus 270 rinkikų balsų.

11:57 | Trumpui skelbiant pergalę JAV akcijų ateities sandoriai šokteli

Donaldui Trumpui paskelbus pergalę prezidento rinkimuose, likus kelioms valandoms iki rinkų atidarymo trečiadienį JAV akcijų ateities sandoriai smarkiai pašoko.

Ateities sandoriai (statymai dėl to, kokia akcijų kaina bus vėliau) kilo taip: Dow indeksas – 2,2 proc., platesnis S&P 500 – 2 proc., technologijų sektorių apimantis Nasdaq indeksas – 1,7 proc..

11:35 | Buvęs Obamos bendražygis įvertino rinkimų rezultatus: „Gavome spyrį į užpakalį“

Buvęs 44-ojo JAV prezidento Baracko Obamos rinkimų kampanijos vadovas Jimas Messina pareiškė, kad rinkimų naktį demokratų partija „gavo spyrį į užpakalį“ rašo „Sky news“.

11:26 | ES vadovė „šiltai“ pasveikino Trumpą, gyrė Europos ir JAV partnerystę

Trečiadienį Donaldui Trumpui paskelbus apie savo pergalę per JAV prezidento rinkimus, Europos Sąjungos (ES) vadovė Ursula von der Leyen jį pasveikino ir pareiškė viltį, kad Vašingtonas ir Briuselis dirbs kartu stiprindami transatlantinę darbotvarkę.

„Nuoširdžiai sveikinu Donaldą J. Trumpą. ES ir JAV yra ne tik sąjungininkės. Mus sieja tikra mūsų žmonių partnerystė, vienijanti 800 mln. piliečių“, - socialiniame tinkle X parašė U. von der Leyen.

Kol kas tik konservatyvus transliuotojas „Fox News“ paskelbė D. Trumpą JAV prezidento rinkimų nugalėtoju. Pats D. Trumpas jau padėkojo amerikiečiams už didelę garbę „būti išrinktam 45-uoju ir 47-uoju prezidentu“.

Norint laimėti rinkimus, reikia surinkti mažiausiai 270 rinkikų balsų, – agentūros AP duomenimis, D. Trumpas šiuo metu renka 267. Jo varžovės Kamalos Harris krepšelyje yra 224 rinkikų balsai.

11:04 | Trumpo kalboje – žinutė Putinui: „Naftos turime daugiau už Saudo Arabiją ir Rusiją“

Donaldas Trumpas savo pergalės kalboje netrukus po rinkimų pabaigos ne tik žadėjo kardinalius pokyčius „visose srityse“, bet ir akcentavo JAV ekonomines galimybes – tai galėjo būti ir perspėjimo žinutė Rusijai. Būsimasis JAV prezidentas akcentavo šalies naftos ir dujų gavybos galimybes, o tai yra tiesioginis perspėjimas Rusijai – naftos kainos kris.

10:50 | Trumpui skelbiant pergalę Europos akcijos kyla

Trečiadienį pradėjus dienos prekybą pagrindinės Europos akcijų rinkos sparčiai kilo, Donaldui Trumpui paskelbus pergalę JAV prezidento rinkimuose.

Londonas pakilo 0,9 proc., Paryžius – 1,0 proc., Frankfurtas – 0,8 proc., o dolerio kursas svaro sterlingų ir euro atžvilgiu ženkliai išaugo.

10:44 | CNN prognozuoja, kad Harris laimės Konektikute

Demokratų partijos kandidatė į JAV prezidentus Kamala Harris laimės Konektikuto valstijoje, prognozuoja transliuotojas CNN.

Konektikutas turi septynis rinkikų balsus.

Tuo tarpu agentūra AP skelbia, kad K. Harris laimi ir Minesotoje, turinčioje 10 rinkikų balsų.

Ji pasipildys savo rinkikų balsų krepšelį, tačiau prie pergalės visoje šalyje jau priartėjo jos varžovas respublikonas Donaldas Trumpas, kuris šiuo metu renka 267 rinkikų balsus.

Norint laimėti 2024 m. prezidento rinkimus, reikia surinkti mažiausiai 270 rinkikų balsų.

10:40 | Trumpą su pergale sveikina pasaulio lyderiai: tarp jų – Zelenskis, Netanyahu, Orbanas

Pasaulio lyderiai jau sveikina buvusį JAV prezidentą Donaldą Trumpą su pergale šių metų prezidento rinkimuose. Kaip rašo „Sky news“, D. Trumpą jau pasveikino Volodymyras Zelenskis, Benjaminas Netanyahu, Viktoras Orbanas, Emmanuelis Macronas.

10:22 | Kinijos žinutė po Trumpo pergalės: „Gerbiame Amerikos žmonių pasirinkimą“

Kinija trečiadienį išreiškė formalią viltį dėl taikaus sambūvio su Jungtinėmis Valstijomis, kur prie pergalės prezidento rinkimuose priartėjo Donaldas Trumpas. Ankstesnės kadencijos metu D. Trumpas vykdė aršų ekonominį karą su Pekinu.

10:09 | Vance‘as: „tapome didžiausio politinio sugrįžimo liudininkais“

Respublikonų partijos kandidatas į Jungtinių Valstijų viceprezidento postą J. D. Vance‘as Floridoje susirinkusiems šalininkams pareiškė manantis, kad „mes tapome didžiausio politinio sugrįžimo JAV istorijoje liudininkais“.

Žiniasklaidos prognozės rodo, kad JAV prezidento rinkimus veikiausiai laimi buvęs šalies vadovas Donaldas Trumpas.

D. Trumpas savo ruožtu padėkojo amerikiečiams už didelę garbę „būti išrinktam 45-uoju ir 47-uoju prezidentu“.

10:06 | Donaldas Trumpas kreipėsi į rinkėjus: „Aš sustabdysiu karus“

Pergalę JAV prezidento rinkimuose paskelbęs Donaldas Trumpas trečiadienį kreipėsi į rinkėjus, rašo „Sky news“.

Anot leidinio, kalbėdamas su rinkėjais D. Trumpas pareiškė, kad sustabdys karus.

Donaldas Trumpas paskelbė savo pergalę rinkimuose (10 nuotr.) Donaldas Trumpas paskelbė savo pergalę rinkimuose (nuotr. SCANPIX) Donaldas Trumpas paskelbė savo pergalę rinkimuose (nuotr. SCANPIX) Ivanka Trump su vyru (nuotr. SCANPIX) +6 Donaldas Trumpas paskelbė savo pergalę rinkimuose (nuotr. SCANPIX) Donaldas Trumpas paskelbė savo pergalę rinkimuose (nuotr. SCANPIX) Donaldas Trumpas paskelbė savo pergalę rinkimuose (nuotr. SCANPIX) Donaldas Trumpas paskelbė savo pergalę rinkimuose (nuotr. SCANPIX) Donaldas Trumpas paskelbė savo pergalę rinkimuose (nuotr. SCANPIX) Donaldas Trumpas paskelbė savo pergalę rinkimuose (nuotr. SCANPIX) JD Vance (nuotr. SCANPIX)

(10 nuotr.) FOTOGALERIJA. Donaldas Trumpas paskelbė savo pergalę rinkimuose

9:58 | JAV Atstovų rūmų pirmininkas Johnsonas pasveikino „išrinktą prezidentą“ Trumpą

Atstovų rūmų pirmininkas Mike'as Johnsonas trečiadienį pasveikino „išrinktą prezidentą“ Donaldą Trumpą, nors buvusi realybės televizijos žvaigždė dar nebuvo paskelbtas laimėjęs varžybas dėl Baltųjų rūmų.

„Amerikoje vėl išaušo viltis ir rytas! Donaldas Trumpas dabar yra mūsų išrinktasis prezidentas, Amerikos žmonių pasirinktas tokiam laikui, kaip šis“, - sakė M. Johnsonas.

„Fox News“ kol kas yra vienintelis televizijos kanalas, paskelbęs D. Trumpą rinkimų nugalėtoju.

9:34 | Donaldas Trumpas paskelbė savo pergalę rinkimuose

Donaldas Trumpas paskelbė savo pergalę rinkimuose, rašo „Sky news“.

„Atvirai kalbant, manau, kad tai buvo geriausias visų laikų politinis judėjimas“, – trečiadienį sako jis ir priduria.

„Akivaizdu, kad... tai politinė pergalė“, – priduria jis.

„Noriu padėkoti Amerikos žmonėms už nepaprastą garbę būti išrinktam 47-uoju ir 45-uoju jūsų prezidentu“, – sako jis, faktiškai skelbdamas pergalę.

9:25 | Trumpas ketina kreiptis į Floridoje švenčiančius šalininkus

Džiaugsmingai nusiteikę Donaldo Trumpo šalininkai rinkimų vakarą susirinko Floridoje ir tikėjosi, kad buvęs prezidentas pasakys kalbą, laimėjęs svarbias pergales varžybose dėl Baltųjų rūmų.

Vyrai, vilkintys oficialias eilutes, ir moterys su suknelėmis būriavosi Palm Byčo apygardos konferencijų centre, daugelis dėvėjo ir D. Trumpo skiriamuoju ženklu tapusias raudonas beisbolo kepures su užrašu „Padaryk Ameriką vėl didžią“. Trečiadienį D. Trumpas priartėjo prie pergalės prieš Kamalą Harris, demokratei lieka vis mažiau galimybių neleisti jam grįžti į Baltuosius rūmus.

JAV pietryčiuose esanti Florida tapo dvasiniais D. Trumpo namais, nes gimtajame Niujorke jis susidūrė su virtine teisinių problemų. Valstijoje, kuri yra respublikonų tvirtovė, D. Trumpas turi rezidenciją Mar-a-Lago, veikiančią kaip narių klubas.

Kai kurie iš Palm Byče susirinkusių žiūrovų atvirai nerimavo dėl rinkimų rezultatų, kiti sakė esą įsitikinę, jog respublikonas laimės. „Mums to reikia, nes mūsų šalis šiuo metu neturi sienų, nusikalstamumas didžiulis, padėtis mūsų akcijų rinkoje bloga, dujų ir maisto kainos didelės. Kamala nieko nedarė ketverius metus“, - sakė 68 metų Rocco Talarico, vilkėjęs odinę liemenę su užrašu „Born to Ride“ ir „Donald Trump“ bei kepuraitę su užrašu „MAGA“.

50-metis Mike'as McCormackas dar aršiau kritikavo K. Harris, laukdamas progos išgirsti D. Trumpo kalbą po vienų reikšmingiausių per pastarąją istoriją JAV rinkimų. „Nemanau, kad D. Trumpas galėtų būti paveiktas iš išorės, kaip kad valdoma ir manipuliuojama yra K. Harris. Aš ja netikiu“, - sakė jis, taip pat pareiškęs abejonių dėl balsavimo sąžiningumo. Apie tai nuolat kalbėjo ir D. Trumpas, nepateikęs jokių įrodymų, tik minėjęs savo priešininkų sąmokslą neleisti jam tapti prezidentu.

9:14 | Rinkimų apylinkės JAV – uždarytos

Visos rinkimų apylinkės Jungtinėse Valstijose buvo uždarytos, praneša naujienų agentūra „dpa“.

Kadangi šioje šalyje yra kelios laiko zonos, rinkimų apylinkių uždarymas užtruko kelias valandas.

Prezidento rinkimų nugalėtojas kol kas dar nepaskelbtas, bet dviejose svarbiose svyruojančiose valstijose jau prognozuojama respublikono Donaldo Trumpo pergalė.

9:12 | JAV žiniasklaida: respublikonai perėmė JAV Senato kontrolę

JAV žiniasklaida trečiadienį skelbia, kad respublikonai iš demokratų išplėšė JAV Senato kontrolę. Tai didžiulis postūmis partijai, siekiančiai dominuoti visose valdžios šakose.

Mažuma Senate respublikonai buvo ketverius metus.

Antradienį pasiekta pergalė reiškia, kad Donaldas Trumpas, jei laimėtų prezidento rinkimus, gautų didžiulę paramą ir galėtų įgyvendinti savo darbotvarkę bei skirti teisėjus į JAV Aukščiausiąjį Teismą, o laimėjus Kamalai Harris įstatymų leidyba atsidurtų aklavietėje.

JAV Kapitolijus yra padalytas į Atstovų Rūmus, kuriuose per šiuos rinkimus varžytasi dėl visų 435 vietų, ir 100 narių Senatą, kuriame šiemet varžytasi dėl 34 vietų. Kongreso rinkimai vyko kartu su prezidento rinkimais.

Ohajas perėjo į respublikonų pusę – ilgametį demokratų senatorių Sherrodą Browną nugalėjo Bernie Moreno (Bernis Morenas), D. Trumpo remiamas verslininkas ir buvusio Kolumbijos vyriausybės aukšto rango pareigūno sūnus.

Kam priklausys Senato kontrolė, „Fox News“ ir ABC paskelbė po to, kai respublikonė Deb Fischer Nebraskoje atrėmė netikėtai stiprų nepriklausomo kandidato iššūkį.

9:04 | Kas bus, jei laimės Trumpas: svarbiausi pokyčiai, kurių galime tikėtis

Antroji Donaldo Trumpo kadencija keltų grėsmę viskam – nuo spaudos laisvės ir ginklų kontrolės iki užsienio politikos ir klimato kaitos, rašo „The Guardian“.

Iš esmės, D. Trumpo grįžimas pasijustų daugelyje amerikiečių ir viso pasaulio gyvenimo sričių, sako leidinys.

8:56 | „Fox News“ prognozuoja, kad Trumpas laimės Pensilvanijoje

„Fox News“ prognozuoja, kad respublikonų kandidatas į JAV prezidentus Donaldas Trumpas laimės Pensilvanijos valstijoje.

Ši svyruojanti valstija yra labai svarbi, nes ji turi 19 rinkikų balsų.

8:51 | „The Hill“: Trumpas laimėjo rinkimus

Prognozuojama, kad buvęs prezidentas D. Trumpas laimės prezidento rinkimus ir užsitikrins antrąją kadenciją praėjus beveik ketveriems metams po to, kai jis paliko Vašingtoną su gėdos debesiu ir neaiškia politine ateitimi, skelbiama „The Hill“.

„Decision Desk HQ“ DDHQ paskelbė šį sprendimą po to, kai paskelbė D. Trumpą prognozuojamu Pensilvanijos ir Aliaskos rinkimų laimėtoju, dėl kurių jis gavo lygiai 270 rinkikų balsų.

8:28 | AP praneša, kad Harris laimėjo Naujajame Hampšyre

Demokratų partijos kandidatė į JAV prezidento postą Kamala Harris laimėjo Naujojo Hampšyro valstijoje, skelbia agentūra AP.

Naujasis Hampšyras turi keturis rinkikų balsus.

8:25 | Smūgis Harris: JAV žiniasklaida skelbia apie Trumpo pergalę Džordžijoje

JAV žiniasklaidos priemonės anksti trečiadienį skelbia apie JAV prezidento rinkimuose prognozuojamą Donaldo Trumpo pergalę svarbioje Džordžijos valstijoje.

2020-aisiais joje rinkėjai balsavo už demokratus, taigi tai didžiulis smūgis D. Trumpo varžovei Kamalai Harris.

Apie prognozuojamą respublikono pergalę pranešė televizijos CNN ir „NBC News“, taip pat naujienų agentūra AP.

Agentūros prognozės dabar rodo, kad respublikonų kandidatui į JAV prezidentus kol kas tenka 247 rinkikų balsai, o demokratei Kamalai Harris – 210. Pergalei reikia 270 balsų.

Šiuo metu K. Harris, siekiant pergalės, reikia aplenkti priekyje esantį D. Trumpą tokiose „svyruojančiose“ valstijose kaip Pensilvanija, Mičiganas ir Viskonsinas.

8:17 | Pranešama, kad Harris rinkimų naktį nesikreips į savo šalininkus

Kamala Harris rinkimų naktį nesikreips į savo šalininkus, trečiadienį pranešė jos rinkiminė kampanija.

Apie tai paskelbta po to, kai Donaldas Trumpas priartėjo prie pergalės įtemptuose JAV prezidento rinkimuose.

„Šiąnakt viceprezidentės neišgirsite, bet išgirsite rytoj“, – pareiškė vienas iš K. Harris rinkiminės kampanijos vadovų Cedricas Richmondas.

8:00 | Po pergalės pirmojoje iš svarbiausių valstijų stiprėja Trumpo pozicijos

Donaldas Trumpas laimėjo pirmojoje iš „svyruojančių“ valstijų – Šiaurės Karolinoje – ir taip susiaurino Kamalos Harris kelią į pergalę įtemptuose JAV prezidento rinkimuose.

Laimėdamas pirmojoje iš septynių svarbiausių valstijų respublikonas sustiprino savo pozicijas.

Kai kurios žiniasklaidos priemonės jau skelbia apie ryškėjančią D. Trumpo pergalę Džordžijoje – kitoje „svyruojančioje“ valstijoje.

Kai kuriose likusiose svarbiose valstijose demokratų viceprezidentė K. Harris, regis, taip pat atsilieka nuo D. Trumpo.

K. Harris stovykla teigė, kad dabar lenktynės tampa išskirtinai įtemptos ir kad jos aiškiausias kelias į pergalę veda per Mičigano, Pensilvanijos ir Viskonsino valstijas, kurios kartu sudaro demokratų „mėlynąją sieną“.

K. Harris kampanijos direktorė Jen O'Malley Dillon laiške kampanijos darbuotojams, kurį gavo naujienų agentūra AFP, tvirtino: „Mes gerai jaučiamės dėl to, ką matome („mėlynojoje sienoje“).“

D. Trumpo atstovas spaudai Jasonas Milleris sakė, kad respublikono stovykloje Floridoje vyrauja pozityvi nuotaika.

Tarp D. Trumpo pirmųjų pergalių buvo Florida ir Teksasas, o K. Harris laimėjo Kalifornijoje. Šie laimėjimai buvo prognozuoti ir kol kas naujienų agentūros AP prognozės rodo, kad respublikonų kandidatui tenka 230 rinkikų balsų, o demokratei – 210.

Nugalėtoju tampa tas kandidatas, kuris surenka 270 ar daugiau rinkikų balsų.

Kitose pagrindinėse „svyruojančiose“ valstijose rezultatai dar nebuvo paskelbti, tačiau D. Trumpas išlaiko pranašumą Džordžijoje. Televizija CNN jau paskelbė prognozuojanti jo pergalę šioje valstijoje.

Respublikonai taip pat iš demokratų perėmė dvi senatorių vietas, taip suduodami didelį smūgį K. Harris partijai, kuri stengiasi iš paskutiniųjų išlaikyti savo pranašumą Senate.

Įvairiose vietovėse „svyruojančiose“ valstijose pastebimas D. Trumpo pozicijų sustiprėjimas ir sistemiškas K. Harris nuosmukis, palyginus su 2020 metų rinkimų rezultatais.

Analitikai JAV žiniasklaidoje kalba apie sustiprėjusią ispanakalbių, juodaodžių ir moterų paramą D. Trumpui.

Galutiniai bendri prezidento rinkimų rezultatai gali paaiškėti ir po kelių valandų, ir tik po kelių dienų.

7:46 | Donaldui Trumpui prognozuojama pergalė dar vienoje iš svyruojančių valstijų

Respublikonų partijos kandidatas į JAV prezidentus Donaldas Trumpas laimėjo svyruojančioje Džordžijos valstijoje, prognozuoja „CBS News“.

Džordžija turi 16 rinkikų balsų.

7:39 | AP: respublikonai susigrąžino daugumą Senate

Respublikonų partija susigrąžino daugumą Senate, informuoja agentūra AP.

Kaip teigiama, partija susižėrė mandatus Ohajuje ir Vakarų Virdžinijoje bei atrėmė iššūkius, kurie jos kandidatams buvo mesti Teksase ir Nebraskoje. Tai reiškia, kad respublikonai pirmą kartą per ketverius metus kontroliuos aukštesniuosius Kongreso rūmus.

Jei pergalė atitektų Donaldui Trumpui, jie galės tvirtinti jo Aukščiausiojo Teismo teisėjus, federalinius teisėjus ir kandidatus į ministrų kabineto postus. Jei Baltųjų rūmų šeimininke taps Kamala Harris, jie gali blokuoti jos skiriamus asmenis.

7:24 | Įtakingas leidinys: Donaldo Trumpo šansas laimėti rinkimus siekia 90 proc.

„The New York Times“ skelbia, kad Donaldo Trumpo šansai laimėti JAV prezidento rinkimus yra 90 proc.

„D. Trumpas laimėjo Šiaurės Karolinoje ir labai tikėtina, kad užims Džordžiją. Kad laimėtų, Kamala Harris greičiausiai turės laimėti Pensilvanijoje, Mičigane ir Viskonsine, tačiau D. Trumpas turi pranašumą visose trijose šalyse“, – rašo įtakingas leidinys.

7:05 | Rinkimų rezultatai kol kas palankūs Donaldui Trumpui: štai priežastys, kodėl jis gali laimėti

Trečiadienio rytą aiškėjant pirmiesiems JAV prezidento rinkimų rezultatams, pirmauja buvęs valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. „The New York Times“ skelbia priežastis, kodėl D. Trumpo pergalė gali būti realus scenarijus.

7:02 | Naujausi rezultatai

AP duomenimis, toliau pirmauja Donaldas Trumpas. Jam tenka 230 rinkikų balsai (61 392 857 arba 51.1 proc.), o jo varžovei Kamalai Harris – 209 rinkikų balsai (57 198 392 balsai arba 47.5 proc.).

6:55 | AP skelbia, kad Harris laimėjo Naujojoje Meksikoje ir Virdžinijoje

Agentūra AP skelbia, kad Demokratų partijos kandidatė į JAV prezidentus Kamala Harris laimėjo Naujojoje Meksikoje ir Virdžinijoje.

Naujoji Meksika turi penkis rinkikų balsus, o Virdžinija – 13.

6:31 | AP: Trumpas laimėjo svyruojančioje Šiaurės Karolinoje

Respublikonų partijos kandidatas į JAV prezidentus Donaldas Trumpas laimėjo Šiaurės Karolinos valstijoje, praneša agentūra AP.

Šiaurės Karolina yra viena iš septynių svyruojančių valstijų, kurios, kaip manoma, nulems rinkimų baigtį.

6:19 | Prie JAV rinkimų apylinkių balsuotojams ūpą bandė kelti koncertai

JAV piliečiams nervingai laukiant eilėse įtemptuose prezidento rinkimuose, Arizonoje prie vienos iš rinkimų apylinkių entuziastingas didžėjus antradienį grojo popmuzikos kūrinius, ragindamas rinkėjus šokti kartu su šokėjomis.

„Rinkimai neabejotinai kelia daug nerimo“, – teigė Elyssa Bustamante (Elisa Bustamantė), kartu su organizacija „Joy to the Polls“ organizavusi renginį didžiausiame šios rinkimams svarbios valstijos mieste Finikse.

„Šokiai neabejotinai pašalina stresą“, – sakė ji naujienų agentūrai AFP.

Rožine spalva nuo galvos iki kojų pasipuošusi 36 metų E. Bustamante scenoje Fynikso centriniame parke dažnai primindavo netoliese esančio universiteto jaunimui balsuoti.

Beprecedentėje prezidento rinkimų kampanijoje, kai varžovai Donaldas Trumpas ir Kamala Harris kaltino vienas kitą kenkimu JAV demokratijos ateičiai, tokie improvizuoti koncertai suteikė retą galimybę nusišypsoti.

Anot E. Bustamantės, muzika, kaip priešnuodis rinkimų įtampai, „yra universali kalba“.

„Galite būti skirtingose pusėse (...), muzika suartina žmones, – sakė ji. – Ji mūsų neskiria. Todėl manau, kad turime ja naudotis kaip priemone.“

E. Bustamante ir jos komanda kurį laiką važinėjo po Finiksą ir rengė minikoncertus, siekdamos įnešti pozityvumo „svyruojančioje“ Arizonos valstijoje. Ten 2020-aisiais D. Trumpas minimaliu skirtumu pralaimėjo Joe Bidenui.

Tais metais ginkluoti demonstrantai kelias naktis protestavo prie apygardos rinkimų centro Fynikso centre, kur buvo skaičiuojami balsavimo biuleteniai.

Šį kartą centras buvo apsaugotas betoninėmis užtvaromis ir aukšta vielos tvora, o policijai buvo paskelbta aukšto laipsnio parengtis.

Praėjusią savaitę vyras, šaudęs Demokratų partijos biure Fynikso priemiestyje Tempi, buvo apkaltintas terorizmu. Per incidentą niekas nenukentėjo.

„Dėl tokių istorijų neramu dėl to, kas nutiks per rinkimus“, – AFP sakė 40-metis didžėjus Samuelis Pena.

Jis taip pat važinėjo po Finiksą nedideliu muzikiniu sunkvežimiu, pagal kitą iniciatyvą „DJs at the Polls“.

Anot S. Penos, rinkimų dieną ši grupė veikė 20 skirtingų šalies valstijų.

Jis sakė, kad rinkimai „kelia stresą nepriklausomai nuo to, kurioje pusėje esi“.

„Todėl mes tiesiog stengiamės sukurti pozityvumo tiems, kas nori dalyvauti ir balsuoti“, – kalbėjo S. Pena.

6:16 | CNN prognozuoja, kad Harris laimės Kalifornijoje

JAV transliuotojas CNN prognozuoja, kad Demokratų partijos kandidatė į prezidentus Kamala Harris laimės Kalifornijos valstijoje.

Kalifornija turi 54 rinkikų balsus.

Norint skelbti pergalę 2024 m. prezidento rinkimuose, reikia surinkti mažiausiai 270 rinkikų balsų.

Prognozės rodo, kad K. Harris laimėjo ir Oregone.

Tuo tarpu D. Trumpo pergalė dar prognozuojama Aidahe ir Ajovoje.

6:08 | Naujausi rezultatai

Naujausiais duomenimis, Kamala Harris pasiekė 45 640 053 balsų (46.3 proc.), o Donaldas Trumpas pasiekė 51 937 809 balsus (52.4 proc.)

6:07 | Trumpas: „jei laimėsime Pensilvanijoje, laimėsime viską“

Respublikonų partijos kandidatas į JAV prezidentus Donaldas Trumpas vienai Pensilvanijos radijo stočiai pareiškė, kad jei jis laimės šioje svarbioje valstijoje, jis „laimės viską“.

„Jei laimėsime Pensilvanijoje, laimėsime viską“, – tvirtino D. Trumpas.

Tiek D. Trumpas, tiek jo varžovė Demokratų partijos kandidatė Kamala Harris laiko Pensilvaniją valstija, kurioje būtina iškovoti pergalę. Abu jie siekia surinkti 270 rinkikų balsų, reikalingų norint laimėti prezidento rinkimus. Pergalė šioje šiaurės rytinėje valstijoje jų sąskaitą papildytų 19 rinkikų balsų – tai didžiausias skaičius lyginant su kitomis svyruojančiomis valstijomis, kurios greičiausiai nulems rinkimų baigtį.

Rinkimų apylinkės Pensilvanijoje užsidarė 3 val. Lietuvos laiku.

6:00 | AP prognozės: Trumpui kol kas tenka 210 rinkikų balsų, o Harris – 113

Naujienų agentūros AP prognozės rodo, kad respublikonų kandidatas į JAV prezidentus Donaldui Trumpui kol kas tenka 210 rinkikų balsų, o demokratei Kamalai Harris – 113.

Pasibaigus balsavimui daugiau kaip pusėje valstijų, JAV žiniasklaida prognozuoja, kad D. Trumpas nugalės Ajovoje, Alabamoje, Arkanzase, Floridoje, Indianoje, Jutoje, Kanzase, Kentukyje, Luizianoje, Misisipėje, Misūryje, Montanoje, Nebraskoje, Ohajuje, Oklahomoje, Pietų Dakotoje, Pietų Karolinoje, Šiaurės Dakotoje, Teksase, Tenesyje, Vajominge ir Vakarų Virdžinijoje.

K. Harris pergalę turėtų švęsti Delavere, Ilinojuje, Kolorade, Konektikute, Masačusetse, Merilande, Naujajame Džersyje, Niujorke, Rod Ailande, sostinėje Vašingtone, Vermonte.

Kiekviena valstija turi tam tikrą skaičių vadinamųjų rinkikų kolegijos balsų, iš dalies priklausančių nuo gyventojų skaičiaus. Iš viso varžomasi dėl 538 balsų, o nugalėtoju tampa tas kandidatas, kuris surenka 270 ar daugiau rinkikų balsų.

Beveik visose valstijose galioja taisyklė „nugalėtojas pasiima viską“, todėl bet kuris kandidatas, surinkęs daugiausia balsų, gauna visus rinkikų kolegijos balsus.

Jungtinių Valstijų laukia ilga naktis laukiant rezultatų, ir nėra žinoma, kada paaiškės nugalėtojas. Tai gali nutikti ir šiąnakt, ir po kelių dienų.

K. Harris siekia tapti pirmąja moterimi JAV prezidento poste, o D. Trumpas nori grįžti į valdžią po ketverių metų pertraukos.