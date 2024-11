Įvertino, kas laukia Lietuvos ir ES ekonomikos rinkimus laimėjus Trumpui: štai kokios grėsmės kyla

Didesnės išlaidos šiose srityse reikalaus ir papildomų pajamų pajamų ar kitų sričių išlaidų karpymo.

Galiausiai nemažą dalį Lietuvos eksporto sudaro eksportas į JAV. Jeigu, kaip žadėjo išrinktas prezidentas, bus įvesti papildomi importo muitai europietiškoms prekėms, vietos rinkoje Lietuvos ir kitų ES šalių produkcija gali pabrangti ir būti ne tokia paklausi. Tai gali sumažinti mūsų verslo pajamas ir veiklos apimtis.

Turėtų suklusti eksportuojantys į JAV?

„Swedbank“ Lietuvoje vyresnioji ekonomistė Greta Ilekytė kalbėdama apie D. Trumpo poveikį ekonomikai išskyrė importo muitus.

„Jis žadėjo, kad tapęs prezidentu, įves 20 proc. muitus visoms iš kitų šalių importuojamoms prekėms. Tai reiškia, kad importuojamos prekės JAV taptų brangesnės ir mažiau konkurencingos. Taip, pasak D. Trumpo, būtų skatinama vidaus gamyba ir prekyba, kuriamos naujos darbo vietos ir skatinamos investicijos. Aršiausi D. Trumpo pasisakymai yra nukreipti į Kiniją, kuriai jis žadėjo įvesti net 60 proc. muitus visoms importuojamoms prekėms“, – komentavo ekonomistė.

Anot jos, jei būtų įvestas universalus muitas visoms prekėms į JAV, tai paveiktų ir Lietuvos gamintojus.

„Lietuva į JAV eksportuoja maždaug 6 proc. visos šalyje pagamintos produkcijos. Negana to, poveikis galėtų pasireikšti ir per kitus prekybos partnerius, kai sumažėjus paklausai JAV, paklausa tarpinio vartojimo produktams iš Lietuvos taip pat kristų“, – pastebėjo ekonomistė.

Importo tarifai atneš ir teigiamų dalykų

„Citadele“ ekonomistas Aleksandras Izgorodinas siūlė nedramatizuoti D. Trumpo laimėjimo ir jo poveikio ES ir Lietuvos ekonomikai.

„Yra tiek rizikingų, tiek pozityvių aspektų. Vienas rizikingiausių dalykų D. Trumpo ketinami įvesti importo tarifai. Importo tarifus D. Trumpas ketina įvesti keliems sektoriams vienas jų – Europos automobilių pramonė. Tačiau šis sektorius nukentės labai mažai, nes dauguma europinių prekių ženklų turi savo gamyklas Amerikoje. Jie bus priversti perkelti daugiau gamybos funkcijų į JAV. Tačiau tai nebus masinis automobilių pramonės išėjimas iš Europos.

Be to, importo tarifai atneš ir teigiamų aspektų. Laimėjus D. Trumpui gali sumažėti naftos kainos. Įvesti importo tarifai JAV ekonomikai gali atnešti infliacijos riziką. Todėl naujoji Amerikos valdžia tai bandys kompensuoti per bandymus sumažinti naftos kainas“, – komentavo ekonomistas.

JAV Europai nebepadės?

Taip pat I. Izgorodinas pažymėjo, kad JAV ir Europos centrinis bankas vykdys skirtingą pinigų politiką.

„Dėl įvestų importo tarifų JAV gresia nauja infliacijos banga, todėl centrinis bankas turės ribotas galimybes mažinti palūkanas. Tuo metu Europos centrinis bankas bus priverstas agresyviai mažinti palūkanas. Euro zonoje infliacija lėtėja natūraliai, o po D Trumpo atėjimo į valdžią Europoje gali atsirasti defliacijos rizika dėl neigiamo importo tarifų poveikio. Po importo tarifų įvedimo ES užplūs pigus importas iš Kinijos“, – prognozavo A. Izgorodinas.

Pasak jo, D. Trumpo laimėjimas reikš, kad Amerika vis daugiau dėmesio skirs nebe Europai, bet Azijai.

„Tai reikš, kad Amerika skirs mažesnę karinę ir ekonominę pagalbą Europai. Vadinasi Europa turės tapti savarankiškesne. Trumpuoju laikotarpiu tai kels rizikų. Tačiau ilguoju laikotarpiu tai atneš teigiamų aspektų, nes Europai jau seniai atėjo laikas tapti savarankiškesnei. D. Trumpo atėjimas šį procesą tik paskatins“, – pastebėjo A. Izgorodinas.

G. Ilekytė taip pat vardijo geopolitinės rizikas.

„Šalia ekonomikos, muitų ar mokesčių, didėja ir rizika, kad pasaulio ekonomikos bus paveiktos geopolitinių sprendimų. Pavyzdžiui, kad JAV sumažinti ar nutraukti paramą Ukrainai bei ieškoti taikos nebūtinai Ukrainai palankiomis sąlygomis.

Tikėtina, kad D. Trumpas nebandys ieškoti taikių sprendimų ir Artimuosiuose Rytuose tarp Izraelio, Irano ir kitų šalių. Tai gali paskatinti konfliktą plėstis ir ilgainiui stiprinti prieš egzistuojančią tarptautinę tvarką nusiteikusias šalis. Išlieka rizika ir NATO, o Kinija gali atrasti daugiau paskatų pulti Taivaną“, – rizikas vardijo ekonomistė.

Gynyba teks rūpintis patiems?

Anot G. Ilekytės, žvelgiant į antrą perrinkto kandidato kadenciją, reikia tikėtis geriausio, bet nenustebti ir ruoštis kur kas mažiau palankiems scenarijams.

„O Lietuvai, kuri yra maža ir itin atvira ekonomika, dar ir apsupta nelabai draugiškų kaimynių, daug gerų žinių kol kas nėra“, – sakė ekonomistė.

Ekonomistas Marius Dubnikovas komentavo, kad verslas teigiamai vertina Trumpo laimėjimą.

„D. Trumpui laimėjus, finansų rinkos šauna į rekordines aukštumas. Elono Musko „Tesla“ akcijos kyla 16 proc.

Dar reikia nepamiršti, kad Prezidentas iš Niujorko, o ten visi viską matuoja akcijų kainomis“, – komentavo ekonomistas.

Pasak jo, D. Trumpas žada nutraukti karą Ukrainoje, tik nežinia kaip ir kieno sąskaita.

„Todėl dabar Lietuvoje mums reikia rimtų Užsienio ir Gynybos ministerijos žmonių. Dar reikia Finansų ministerijos su stuburu iš plieno, nes reikės atstovėti – ne pensijas kelti, o viską varyti į gynybą ir tiesiogiai raportuoti Respublikonams (D. Trumpo partijai), kokie mes faini. Kaži ar pavyks“, – retoriškai klausė M. Dubnikovas.