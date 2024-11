Donaldas Trumpas savo pergale sumušė kelis rekordus: bus vyriausias inauguruotas JAV prezidentas istorijoje

D. Trumpas taps 47-uoju JAV prezidentu.

Trumpo sumušti rekordai

Pirmiausia D. Trumpas (gimęs 1946 m. birželio 14 d.) sumuš Joe Bideno kaip vyriausio inauguruoto prezidento rekordą. Oficialiai prisaikdintas jis turėtų būti sausio mėnesį.

2020 m. J. Bidenas buvo vyriausias kandidatas į prezidentus, jam 2020 m. lapkričio 20 d. suėjo 78 metai. D. Trumpas inauguracijos metu bus keliais mėnesiais vyresnis nei buvo J. Bidenas.

Ankstesnis rekordas priklausė Ronaldui Reiganui, kuris prezidentu tapo būdamas 69 metų.

D. Trumpas taip pat taps pirmuoju prezidentu per daugiau kaip 120 metų, laimėjusiu daugiau nei vieną ne iš eilės einančią prezidento kadenciją.

Paskutinysis buvo Groveris Klivlandas – 22-asis ir 24-asis JAV prezidentas, kuris pareigas ėjo 1885–1889 m. ir 1893–1897 m.

Be to, D. Trumpas, panašu, laimės visuotinį balsavimą (ne tik rinkikų balsus) – to jam nepavyko padaryti 2016 m. ar 2020 m.

Jei tai pasitvirtins, tai bus pirmas kartas nuo 2004 m., kai respublikonų kandidatas laimėjo visuotinį balsavimą, ir tik antras kartas nuo 1988 m., kai jį laimėjo George‘as HW Bushas.

Kaip aiškina dictionary.com, visuotinis balsavimas yra teisę balsuoti turinčių rinkėjų balsavimas už kandidatą, o ne Rinkikų kolegijos balsavimas.

Primename, kad antradienį vykusius JAV prezidento rinkimus laimėjo buvęs JAV prezidentas D. Trumpas. AP skaičiuoja, kad jam tenka 277 rinkikų balsai, o jo varžovei, dabartinei JAV viceprezidentei Kamalai Harris tenka 224 rinkikų balsai. D. Trumpas jau paskelbė savo pergalę rinkimuose.