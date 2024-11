Pasaulio lyderiai siunčia sveikinimus Trumpui: tarp jų – Zelenskis, Netanyahu, Orbanas

Sveikinimais lyderiai dalijosi socialiniuose tinkluose.

Ukrainos prezidentas V. Zelenskis trečiadienį ryte pasveikino D. Trumpą su „įspūdinga“ pergale rinkimuose.

V. Zelenskis sakė, kad vertina D. Trumpo „įsipareigojimą laikytis „taikos per jėgą“ principo“ pasauliniuose reikaluose ir kad šis principas gali „priartinti teisingą taiką Ukrainoje“.

„Tikiuosi, kad kartu jį įgyvendinsime. Tikimės stiprios Jungtinių Amerikos Valstijų eros vadovaujant ryžtingam Prezidentui D. Trumpui“, – rašo jis.

Prancūzijos vadovas Emmanuelis Macronas taip pat pasveikino D. Trumpą su pergale.

„Sveikinu prezidentą Donaldą Trumpą“, –„X“ platformoje prancūziškai parašė jis.

„Pasirengę dirbti kartu, kaip tai darėme ketverius metus. Su savo įsitikinimais ir su mano. Su pagarba ir ambicijomis. Dėl didesnės taikos ir klestėjimo“, – rašo E. Macronas.

Vienas pirmųjų sveikinimą D. Trumpui paskelbė Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu.

„Brangūs Donaldas ir Melanija Trumpai, sveikiname su didžiausiu istorijos sugrįžimu!

Jūsų istorinis sugrįžimas į Baltuosius rūmus – tai nauja pradžia Amerikai ir galingas patvirtinimas, kad Izraelis ir Amerika vėl tapo didžiuoju sąjungininku.

Tai didžiulė pergalė!“ – rašo jis.

Sveikinimą pasiuntė ir Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas, prieš rinkimus akivaizdžiai agitavęs už D. Trumpą.

„Didžiausias sugrįžimas JAV politikos istorijoje! Sveikiname Prezidentą Donaldą Trumpą su milžiniška pergale. Pasauliui labai reikalinga pergalė!“ – rašo jis.

