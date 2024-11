Medvedevas apie Trumpą: karo jis nesustabdys, o jeigu pabandys – lauks Kennedy likimas

Donaldui Trumpui nepavyks sustabdyti karo Ukrainoje „nei per dieną, nei per tris dienas, nei per tris mėnesius“, pareiškė Rusijos saugumo tarybos vicepirmininkas, ilgametis šalies premjeras Dmitrijus Medvedevas. Jis taip pat pagrasino D. Trumpui J. F. Kennedy likimu.