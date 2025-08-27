Kalendorius
Rugpjūčio 27 d., trečiadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

JAV pasiuntinys: Trumpas surengs „didelį pasitarimą“ dėl pokario Gazos

2025-08-27 07:12 / šaltinis: ELTA
2025-08-27 07:12

JAV prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį surengs pasitarimą, kuriame bus aptarti pokario Gazos Ruožo planai, antradienį pranešė jo pasiuntinys Steve‘as Witkoffas.

Izraelis plečia savo karines operacijas: Gazos Ruože pražudė 12 žmonių (nuotr. SCANPIX)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį surengs pasitarimą, kuriame bus aptarti pokario Gazos Ruožo planai, antradienį pranešė jo pasiuntinys Steve‘as Witkoffas.

REKLAMA
0

„Rytoj Baltuosiuose rūmuose įvyks didelis pasitarimas, kuriam pirmininkaus prezidentas, o kitą dieną parengsime labai išsamų planą“, – duodamas interviu televizijos kanalui „Fox News“ sakė S. Witkoffas, tačiau daugiau informacijos neatskleidė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jo buvo paklausta, ar „Gazai yra parengtas kitos dienos planas“, omenyje turint 2023 m. spalį prasidėjusio Izraelio karo palestiniečių teritorijoje pabaigą.

REKLAMA
REKLAMA

Šiemet D. Trumpas apstulbino pasaulį, užsimindamas, kad Jungtinės Valstijos galėtų perimti Gazos Ruožo kontrolę, iškraustyti iš jo du milijonus gyventojų ir prie jūros pastatyti nekilnojamojo turto objektų.

REKLAMA

D. Trumpas sakė, kad Jungtinės Valstijos pašalins griuvėsius ir nesprogusias bombas, o Gazą pavers „Artimųjų Rytų Rivjera“.

Izraelio Ministras Pirmininkas Benjaminas Netanyahu šį pasiūlymą gyrė, tačiau daugelis Europos ir arabų valstybių jį griežtai sukritikavo.

S. Witkoffas antradienį minėto plano plačiau nepaaiškino, tačiau sakė tikįs, kad žmonės „pamatys, koks jis solidus ir koks kaip gerai apgalvotas“.

REKLAMA
REKLAMA

Karas Gazoje prasidėjo po to, kai 2023 m. spalį „Hamas“ užpuolė Izraelį ir, oficialiais duomenimis grindžiamu naujienų agentūros AFP skaičiavimu, nužudė 1 219 žmonių, daugiausia civilių.

Remiantis „Hamas“ valdomos Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, kuriuos Jungtinės Tautos laiko patikimais, per atsakomąjį Izraelio puolimą žuvo mažiausiai 62 819 palestiniečių, daugiausia civilių gyventojų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų