JAV pasiuntinys: Trumpas surengs „didelį pasitarimą“ dėl pokario Gazos

„Rytoj Baltuosiuose rūmuose įvyks didelis pasitarimas, kuriam pirmininkaus prezidentas, o kitą dieną parengsime labai išsamų planą“, – duodamas interviu televizijos kanalui „Fox News“ sakė S. Witkoffas, tačiau daugiau informacijos neatskleidė.
Jo buvo paklausta, ar „Gazai yra parengtas kitos dienos planas“, omenyje turint 2023 m. spalį prasidėjusio Izraelio karo palestiniečių teritorijoje pabaigą.
Šiemet D. Trumpas apstulbino pasaulį, užsimindamas, kad Jungtinės Valstijos galėtų perimti Gazos Ruožo kontrolę, iškraustyti iš jo du milijonus gyventojų ir prie jūros pastatyti nekilnojamojo turto objektų.
D. Trumpas sakė, kad Jungtinės Valstijos pašalins griuvėsius ir nesprogusias bombas, o Gazą pavers „Artimųjų Rytų Rivjera“.
Izraelio Ministras Pirmininkas Benjaminas Netanyahu šį pasiūlymą gyrė, tačiau daugelis Europos ir arabų valstybių jį griežtai sukritikavo.
S. Witkoffas antradienį minėto plano plačiau nepaaiškino, tačiau sakė tikįs, kad žmonės „pamatys, koks jis solidus ir koks kaip gerai apgalvotas“.
Karas Gazoje prasidėjo po to, kai 2023 m. spalį „Hamas“ užpuolė Izraelį ir, oficialiais duomenimis grindžiamu naujienų agentūros AFP skaičiavimu, nužudė 1 219 žmonių, daugiausia civilių.
Remiantis „Hamas“ valdomos Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, kuriuos Jungtinės Tautos laiko patikimais, per atsakomąjį Izraelio puolimą žuvo mažiausiai 62 819 palestiniečių, daugiausia civilių gyventojų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!