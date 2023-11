JAV: Izraelis kasdien darys keturių valandų karo veiksmų pertraukas

Atstovas spaudai Johnas Kirby šį žingsnį pavadino žingsniu teisinga linkme ir teigė, kad JAV nori, jog pauzės būtų tęsiamos tol, kol jų reikės.

Pasak jo, pirmoji humanitarinė pauzė bus paskelbta šiandien, o Izraelis įsipareigojo apie kiekvieną „langą“ skelbti bent prieš tris valandas.

Amerika šiuo metu vis dar nepritaria paliauboms Gazoje, pabrėžė J. Kirby.

Jis pridūrė, kad JAV siekia, jog kasdien į Gazą įvažiuotų bent 150 humanitarinės pagalbos sunkvežimių.

Antrą mėnesį vykstantį karą sukėlė spalio 7 dieną „Hamas“ įvykdytas beprecedentis išpuolis Izraelio pietuose.

Per karą žuvo daugiau kaip 10,5 tūkst. palestiniečių, įskaitant daugiau kaip 4,3 tūkst. vaikų, pranešė „Hamas“ valdoma Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerija.

Okupuotame Vakarų Krante per smurtą ir Izraelio reidus žuvo daugiau kaip 160 palestiniečių.

Izraelyje žuvo daugiau kaip 1,4 tūkst. žmonių, dauguma jų – per spalio 7 dienos „Hamas“ išpuolį, nuo kurio prasidėjo kovos, be to, „Hamas“ kovotojai iš Izraelio į Gazos Ruožą išsivežė 239 įkaitus.