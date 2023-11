REKLAMA

REKLAMA

Jis, kaip ir kiti Europos parlamento nariai, nevyriausybinės organizacijos „Europos lyderystės tinklas“ (ELNET) iniciatyva smurto nuniokotą kraštą lankė praėjus mėnesiui po „Hamas“ išpuolių, dėl kurių Izraelis ėmėsi didelio masto atsakomųjų veiksmų.

REKLAMA

Solidarumo misijos nariai susitiko su šalies gelbėtojais ir žuvusių, sužeistų ar įkaitais po spalio 7-osios terorizmo akto laikomų izraeliečių artimaisiais.

Solidarumo misijoje Izraelyje lankęsis E. Zingeris: „Hamas“ yra prakeikti žudikai“ (5 nuotr.) Solidarumo misijoje Izraelyje lankęsis E. Zingeris: „Hamas“ yra prakeikti žudikai“ Solidarumo misijoje Izraelyje lankęsis E. Zingeris: „Hamas“ yra prakeikti žudikai“ Solidarumo misijoje Izraelyje lankęsis E. Zingeris: „Hamas“ yra prakeikti žudikai“ +1 Solidarumo misijoje Izraelyje lankęsis E. Zingeris: „Hamas“ yra prakeikti žudikai“ Solidarumo misijoje Izraelyje lankęsis E. Zingeris: „Hamas“ yra prakeikti žudikai“

(5 nuotr.) FOTOGALERIJA. Solidarumo misijoje Izraelyje lankęsis E. Zingeris: „Hamas“ yra prakeikti žudikai“

„Mūsų Europos solidarumo misija aplankė ir išniekintus Kfar Aza kibucus. Čia gyveno daug taiką mylinčių izraeliečių, besivertusių žemės ūkio produktų gamyba. Būtent Izraelyje naudojamos technologijos pastaraisiais metais buvo vienu pagrindiniu veiksniu užtikrinant pasaulinį aprūpinimo maistu saugumą. Tai buvo tolerancijos ir tobulėjimo simbolis, tapęs barbariškiausių įsivaizduojamų žiaurumų liudijimu“, – su bendra ELNET pozicija sutinka E. Zingeris.

REKLAMA

REKLAMA

Anot jo, tiesioginis raketos smūgis į Haimo iš Sderoto ir jo šeimos namus – tai tiesa, kurią misijos nariai išvydo.

„Tokių skaudžių netekčių Izraelyje yra tūkstančiai. Ir šios mūsų žinios pasieks pasaulį“, – neabejoja E. Zingeris.

Kviesdamas Laisvės draugus organizuoti priešpriešą šiam neapykantos gaivalui, mūsų šalies atstovas patikina – per kelias misijos dienas Izraelyje Europos parlamento nariai tapo neįtikėtino mirtino ir barbariško išpuolio pasekmių liudininkais. Jo metu buvo nužudyta mažiausiai 1200 izraeliečių, 2500 sužeista, tūkstančiai raketų buvo paleista į miestus, o Gazoje įkaitais paimta dešimtys civilių ir karių, pradėtas be jokio teisėto preteksto ar provokuojančių išankstinių Izraelio veiksmų. Be to, dalyvaujančios teroristinės organizacijos yra Irano Ayatollah režimo atšakos, kurios aktyviai skatina teroristinę veiklą Izraelyje ir visame pasaulyje.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Izraelio parlamento Kneseto Pirmininkas Amiras Ohana pabrėžė, kad Lietuvos Respublikos Seimo 2023m. spalio 10 d. priimta rezoliucija buvo pirmoji pasaulyje rezoliucija, remianti Izraelio teisę gintis ir gyvuoti.

,,Hamas" nėra laisvės kovotojai, jie yra prakeikti žudikai, peiliu plėšiantys vaikus iš motinų įsčių. O žmogaus teisių organizacijos tegul pabando organizuoti savo eisenas, totalitarinių fundamentalistų teritorijose“, – pareiškė Lietuvos Seimo delegacijos ETPA pirmininkas E. Zingeris.