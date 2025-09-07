Japonijos premjeras nusprendė atsistatydinti

Ši žinia įneša dar daugiau neapibrėžtumo ketvirtai pagal dydį pasaulio ekonomikai, kuri kovoja su kylančiomis maisto kainomis ir sprendžia JAV muitų poveikio jos gyvybiškai svarbiam automobilių sektoriui klausimus.
„Dabar, kai derybos dėl JAV muitų priemonių baigtos, manau, kad tai tinkamas momentas“, – spaudos konferencijoje sakė S. Ishiba.
„Nusprendžiau pasitraukti ir užleisti vietą naujajai kartai“, – teigė jis.
Pasirašė įsakymą sumažinti muitus Japonijos automobiliams
JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį pasirašė įsakymą sumažinti muitus Japonijos automobiliams – Vašingtonas pagaliau ėmėsi įgyvendinti liepą su Tokijumi suderėtą prekybos susitarimą.
Nors Japonijos automobiliams bus taikomas 15 proc. muitas vietoj dabartinio 27,5 proc., prognozuojama, kad šaliai itin svarbi pramonės šaka vis tiek susidurs su dideliais sunkumais.
Prieš mažiau nei metus 68-erių S. Ishiba perėmė ilgą laiką dominavusios Liberalų demokratų partijos (LDP) vairą. Jis laimėjo partijos lyderio rinkimus 2024 m. rugsėjį ir tapo dešimtuoju LDP premjeru nuo 2000 m., iš kurių visi buvo vyrai. Sekmadienį S. Ishiba pareiškė, kad ketina eiti pareigas, kol bus išrinktas naujas partijos lyderis.
S. Ishiba koalicija, kurią sudaro LDP ir jos mažesnysis partneris „Komeito“, daugumą parlamento aukštuosiuose rūmuose prarado liepą, o praėjusį spalį jau buvo praradusi daugumą didesnę galią turinčiuose žemuosiuose rūmuose. Nuo tada S. Ishibos koalicija veikė kaip mažumos vyriausybė.
Žiniasklaida anksčiau pranešė, kad S. Ishiba norėjo išvengti partijos skilimo ir negalėjo atlaikyti vis garsiau išsakomų raginimų atsistatydinti.
Kaip pranešama, savo noru atsistatydinti S. Ishibą paragino ir šeštadienio vakarą su juo susitikę žemės ūkio ministras ir buvęs ministras pirmininkas.
Praėjusią savaitę premjerui atsistatydinti pasiūlė keturi aukšti LDP pareigūnai, tarp jų ir antrasis pagal svarbą asmuo partijoje Hiroshi Moriyama.
S. Ishibos oponentai ragino jį prisiimti atsakomybę už liepą surengtų aukštesniųjų parlamento rūmų rinkimų rezultatus.
Japonijos žiniasklaidos teigimu, prie raginimų prisidėjo ir įtakingas buvęs premjeras 84-erių Taro Aso.
S. Ishibos kadencija partijos vadovo poste turėjo baigtis 2027 m. rugsėjį.
