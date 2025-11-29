Jairo Bolsonaro advokatai pateikė apeliacinį skundą

Brazilijos Aukščiausiasis Teismas antradienį nusprendė, kad 70-metis J. Bolsonaras išsėmė visas teisines galimybes ir todėl turės atlikti visą 27 metų kalėjimo bausmę.
J. Bolsonaro advokatai dabar argumentavo, kad buvusį prezidentą kaltu pripažino tik keturi iš penkių pirmosios teismo kolegijos teisėjų. Todėl jie, nurodydami į balsą „prieš“, reikalauja, kad visi 11 teismo teisėjų panaikintų nuosprendį. Kol kas neaišku, ar apeliacija turi perspektyvų.
Brazilijos Aukščiausiasis Teismas rugsėjį dėl planuoto perversmo skyrė J. Bolsonarui daugiau kaip 27 metų laisvės atėmimo bausmę. J. Bolsonaras, kuris nuo 2019 iki 2022 m. buvo Brazilijos prezidentas, buvo pripažintas kaltu vadovavęs „nusikalstamai organizacijai“, kuri po jo pralaimėjimo 2022 m. rinkimuose siekė nuversti dabartinį kairiųjų pažiūrų prezidentą L. I. Lula da Silvą.
Aukščiausiasis teismas priėjo prie išvados, kad J. Bolsonaras 2023 m. sausio 8 d. kurstė savo šalininkus šturmuoti Aukščiausiąjį teismą, prezidento rūmus ir Kongresą sostinėje. Šimtai jo rėmėjų tada įsiveržė į pastatus ir juos smarkiai nuniokojo. Smurto scenos priminė dvejais metais anksčiau vykusį tuomet rinkimus pralaimėjusio JAV prezidento Donaldo Trumpo šalininkų išpuolį prieš Kapitolijų Vašingtone.
J. Bolsonaras neigia savo kaltę ir vadina save politinio persekiojimo auka. Ir JAV prezidentas Donaldas Trumpas kalba apie „raganų medžioklę“. Dėl to jis buvo įvedęs Brazilijai baudžiamuosius muitus, tačiau dabar daugelis jų jau atšaukti.
