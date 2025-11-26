 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Brazilijos prezidentas: Jairo Bolsonaro įkalinimas – demokratijos pamoka pasauliui

2025-11-26 19:16 / šaltinis: BNS
2025-11-26 19:16

Brazilijos prezidentas Luizas Inacio Lula da Silva trečiadienį pareiškė, kad jo pirmtako Jairo Bolsonaro įkalinimas dėl nepavykusio perversmo yra demokratijos pamoka pasauliui. 

Luizas Inacio Lula da Silva (nuotr. SCANPIX)

Brazilijos prezidentas Luizas Inacio Lula da Silva trečiadienį pareiškė, kad jo pirmtako Jairo Bolsonaro įkalinimas dėl nepavykusio perversmo yra demokratijos pamoka pasauliui. 

0

„Vakar ši šalis davė pasauliui demokratijos pamoką. Be jokių fanfarų Brazilijos teisingumo sistema parodė savo stiprybę, jos neišgąsdino išorės grėsmės“, – pareiškė prezidentas, turėdamas omenyje Baltųjų rūmų šeimininko Donaldo Trumpo kišimąsi į J. Bolsonaro, kurį jis laiko savo sąjungininku, teismo procesą.

D. Trumpas šį teismo procesą pavadino „raganų medžiokle“ ir buvo įvedęs Brazilijai sankcijas bei baudžiamuosius tarifus, kurių dauguma vėliau buvo atšaukti. 

„Pirmą kartą per 500 šios šalies istorijos metų už bandymą įvykdyti perversmą įkalintas žmogus“, – pridūrė Brazilijos prezidentas. 

Antradienį Brazilijos Aukščiausiasis Teismas nusprendė, kad J. Bolsonaro nuosprendis dėl perversmo yra galutinis ir daugiau apeliacijų nebegalima pateikti, taip atverdamas kelią jam pradėti atlikti 27 metų laisvės atėmimo bausmę.

70 metų J. Bolsonaro rugsėjį buvo nuteistas už nepavykusį bandymą įvykdyti perversmą dėl plano, kuriuo buvo siekiama neleisti kairiųjų pažiūrų L. I. L. da Silvai užimti pareigas po 2022 metų rinkimų, ir kuris apėmė ir pasikėsinimo nužudyti sąmokslą.

Teismas paskelbė savo nuosprendį galutiniu, atmetęs ankstesnį skundą dėl bausmės.

