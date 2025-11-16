 
Kalendorius
Lapkričio 16 d., sekmadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Įžuvinti 6 Kretingos rajono tvenkiniai

2025-11-16 11:19 / šaltinis: ELTA
2025-11-16 11:19

Tęsiant kasmetinę Kretingos rajono tvenkinių įžuvinimo tradiciją, šiemet į šešis vandens telkinius paleista 1 tūkst. lydekų, pranešė vietos savivaldybė.

Žvejyba (tv3.lt koliažas)

Tęsiant kasmetinę Kretingos rajono tvenkinių įžuvinimo tradiciją, šiemet į šešis vandens telkinius paleista 1 tūkst. lydekų, pranešė vietos savivaldybė.

REKLAMA
1

Pasak jos, žuvys paleistos į tris Kretingos dvaro tvenkinius, Vienuolyno, Rūdaičių ir Šukės tvenkinius.

Per šešerius metus į šiuos šešis rajono tvenkinius jau paleista per 7 tūkst. žuvų – lydekų, lynų, amūrų ir plačiakakčių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kretingos rajono vicemerė Vaida Jakumienė sako, kad kitąmet ketinama įžuvinti ir dar vieną rajono tvenkinį.

REKLAMA
REKLAMA

„Nuo kitų metų planuojame pradėti įžuvinti ir Lazdininkų tvenkinį. Šiuo metu laukiame Žemės ūkio ministerijos pritarimo parengtam šio tvenkinio įžuvinimo planui“, – pranešime cituojama vicemerė.

Žuvų įveisimo darbai finansuojami Kretingos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis. Šiemet tam skirti beveik 4 tūkst. eurų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų