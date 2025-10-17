Kaimynas papasakojo, kaip nuskendo netoliese žvejojęs draugas: „Iš karto supratau, kas tai“

Ant kranto liko tik žvejybos reikmenys – meškerė, masalas ir kibiras žuvims. Laidojimo namų darbuotojai išsivežė skenduolio kūną. Nelaimė įvyko šalia Kauno, Ramučių kaime, Užtvankos gatvėje esančiame tvenkinyje, pavakare. Skenduolį pamatė čia žvejojęs Tomas.
„Žvejojau, iš anos pusės prūdo pamačiau meškerę ir batus. Pamačiau dar tokį kupstą – pasirodo, tai buvo striukė. Ji buvo išsipūtusi, pamaniau, kad žmogus parvirtęs. Aplink apeinu – ir iš tiesų, ten žmogus“, – pasakoja žvejys Tomas.
Paaiškėjo, kad skenduolis – 49-erių kaunietis, kuris su kaimynu atvyko pažvejoti, tik įsikūrė skirtingose vietose.
„Aš čia buvau, o jis sako: „Einu ten.“ Aš jam sakau: „Čia gi yra vietos, kam ten eiti?“ – pasakoja kaimynas Maksimas.
Jiedu dar matėsi likus pusvalandžiui iki nelaimės.
„Susiskambinome, jis atėjo pas mane, atnešė kirminų ir nuėjo atgal. Iš Tomo sužinojau, kad ten guli žmogus. Iš karto supratau, kas tai, nes jis buvo išgėręs“, – pasakoja Maksimas.
Kaunietis buvo vartojęs alkoholio, taip pat sirgo, tad žvejai spėja, jog gal pasijuto blogai arba paslydo ant medinės paletės pakrantėje, sukniubo ir nebepajėgė atsikelti. Vyrai kvietė policiją ir bandė traukti nelaimėlį į krantą, deja, jis jau neberodė gyvybės požymių.
„Galvojau, gal dar yra pulsas, gal galima gelbėti, bet pamačiau, kad vyzdžiai išsiplėtę, jis pamėlęs“, – sako Tomas.
Kitą skenduolį iš vandens karjero Pakaunėje, Drąseikių kaime, pargabenti į krantą teko ugniagesiams gelbėtojams. Žmonės, maždaug 30 metrų nuo kranto, pamatė plūduriuojantį kūną. Paaiškėjo, kad nuskendo 66-erių vyras.
