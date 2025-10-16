TV3 Žinios. Šakalienė pykstasi su socialdemokratais; Minima Mažosios Lietuvos genocido diena

Šiandien minima Mažosios Lietuvos genocido diena. Baigiantis Antrajam pasauliniam karui, įsiveržusi į šį kraštą raudonoji armija įvykdė nuskaičiuojamą kiekį nusikaltimų prieš civilius – vyrus žudė, o moteris, senutes, net mažametes mergaites prievartavo. Iš viso Rytprūsiuose rusai nužudė 300 tūkst. civilių – vokiečių ir lietuvių.
Daugiau kaip 20 įtakingiausių Amerikos žiniasklaidos organizacijų protestuodami paliko Pentagoną taip parodydami, kad nepaklus naujoms žurnalistų darbą apibrėžiančioms taisyklėms. Gynybos sekretorius Pitas Hegsetas pareiškė, kad žiniasklaida turėtų dažniau pagirti Donaldą Trumpą, o ne knaisiotis po politiką.