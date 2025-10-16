Kalendorius
Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruginienė: dėl Žemaitaičio jokių neigiamų užsienio sąjungininkų signalų nesu gavusi

2025-10-16 13:52 / šaltinis: ELTA
2025-10-16 13:52

Prezidentui užsimenant, kad „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio pasisakymai atkreipia Lietuvos sąjungininkų dėmesį, premjerė Inga Ruginienė tikina jokių neigiamų signalų iš užsienio partnerių kol kas negavusi.

Seimo plenariniame posėdyje balsavimas dėl premjerės kandidatūros (nuotr. Roberto Riabovo)

Prezidentui užsimenant, kad „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio pasisakymai atkreipia Lietuvos sąjungininkų dėmesį, premjerė Inga Ruginienė tikina jokių neigiamų signalų iš užsienio partnerių kol kas negavusi.

15

„Ir aš turiu pakankamai neblogų ryšių su užsienio partneriais. Ir bendraujame, ir jokių kažkokių neigiamų signalų aš tikrai neišgirdau kol kas“, – ketvirtadienį žurnalistams Seime sakė I. Ruginienė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip skelbta, šią savaitę prezidentas Gitanas Nausėda tvirtino, kad „Nemuno aušros“ buvimas koalicijoje ir padėtis valdančiųjų gretose, R. Žemaitaičio pasisakymai sulaukė Lietuvos sąjungininkų dėmesio.

Šalies diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys interviu „15min“ pripažino, kad „Nemuno aušra“ turi įtaką Lietuvos reputacijai užsienio partnerių akyse.

Krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė trečiadienį taip pat nurodė, kad nėra sulaukusi neigiamų sąjungininkų signalų, tačiau situacija, pabrėžė ji, nėra gera.

ELTA primena, kad praėjusią savaitę socialiniame tinkle „Facebook“ R. Žemaitaitis paskelbė, jog Lietuvos nacionalinės dailės muziejaus direktorius Arūnas Gelūnas esą yra „pradėtų perversmų valstybėje organizatorius, nuteistos partijos narys“. „Aušrietis“ spekuliavo ir neva žydiška A. Gelūno kilme.

Tiesa, po kelių valandų R. Žemaitaitis atsiprašė dėl šio „įrašo formuluočių“.

Pats A. Gelūnas tvirtino, kad „aušriečių“ lyderio pasisakymai yra pasikartojantis piktybinis antisemitizmas.

Dėl R. Žemaitaičio pasisakymų policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl neapykantos kurstymo.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Mindaugas Sinkevičius Kauno apygardos teisme (Vaidos Girčės nuotr.)
Sinkevičius apie partnerių signalus dėl „aušriečių“: būtų gerai, kad ministras informuotų premjerę ne per spaudą (10)
Remigijus Žemaitaitis (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Budrys apie Žemaitaičio elgesį: „Tai absoliučiai žema ir šlykštu, už ribos“ (19)
Inga Ruginienė (nuotr. Dainiaus Labučio)
Ruginienė atkirto Žemaitaičiui: šantažas manęs nepaveiks (11)
Dovilė Šakalienė. ELTA / Andrius Ufartas
Šakalienė tikina nesulauksi neigiamos sąjungininkų reakcijos dėl Žemaitaičio pasisakymų (8)



Vilnietis
Vilnietis
2025-10-16 14:09
100% sutinku.
Tai blogiausia Vyriausybė pasaulyje.
Atsakyti
VILNIUS
VILNIUS
2025-10-16 13:58
Ruginienė kadangi labai sunkiai skaito Lietuviškai, nesuprato informacijos.
Remigijus Žemaitaitis galimai, kartu su grupe organizuotų žmonių, nutekina jautria informaciją priešiškom Valstybėm.
Visi užsienyje mato, kad tai atviras kolaborantas, kuris niekina Lietuvą.
Atsakyti
Mnbv
Mnbv
2025-10-16 14:23
Nemuno dumblas kiek galėdamas kelia chaosą valstybėje ir to neįmanoma nepastebėti tarptautiniu mąstu. Vien Mulkio piktybinis antisemitizmas kelia nepasitikėjimą visa koalicija.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (15)
