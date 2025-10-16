Ruginienė: dėl Žemaitaičio jokių neigiamų užsienio sąjungininkų signalų nesu gavusi

„Ir aš turiu pakankamai neblogų ryšių su užsienio partneriais. Ir bendraujame, ir jokių kažkokių neigiamų signalų aš tikrai neišgirdau kol kas“, – ketvirtadienį žurnalistams Seime sakė I. Ruginienė.
Kaip skelbta, šią savaitę prezidentas Gitanas Nausėda tvirtino, kad „Nemuno aušros“ buvimas koalicijoje ir padėtis valdančiųjų gretose, R. Žemaitaičio pasisakymai sulaukė Lietuvos sąjungininkų dėmesio.
Šalies diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys interviu „15min“ pripažino, kad „Nemuno aušra“ turi įtaką Lietuvos reputacijai užsienio partnerių akyse.
Krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė trečiadienį taip pat nurodė, kad nėra sulaukusi neigiamų sąjungininkų signalų, tačiau situacija, pabrėžė ji, nėra gera.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę socialiniame tinkle „Facebook“ R. Žemaitaitis paskelbė, jog Lietuvos nacionalinės dailės muziejaus direktorius Arūnas Gelūnas esą yra „pradėtų perversmų valstybėje organizatorius, nuteistos partijos narys“. „Aušrietis“ spekuliavo ir neva žydiška A. Gelūno kilme.
Tiesa, po kelių valandų R. Žemaitaitis atsiprašė dėl šio „įrašo formuluočių“.
Pats A. Gelūnas tvirtino, kad „aušriečių“ lyderio pasisakymai yra pasikartojantis piktybinis antisemitizmas.
Dėl R. Žemaitaičio pasisakymų policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl neapykantos kurstymo.
Tai blogiausia Vyriausybė pasaulyje.
Remigijus Žemaitaitis galimai, kartu su grupe organizuotų žmonių, nutekina jautria informaciją priešiškom Valstybėm.
Visi užsienyje mato, kad tai atviras kolaborantas, kuris niekina Lietuvą.