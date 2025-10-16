Ruginienė žada rimtą pokalbį su Šakaliene: viskas atrodo keistai

„Tiesiog keistai viskas atrodė, nes biudžetą formavome tikrai ne vieną mėnesį ir tai yra sudėtingas, darbui imlus procesas. Ir man atrodo, kad procentuotė buvo iš anksto aiški, kiek yra skiriama gynybai“, – ketvirtadienį Seime žurnalistams sakė I. Ruginienė.
„Galbūt neteisingai pavartojau žodį (sabotažas – ELTA), galime tai pakeisti nesusipratimu. Tiesiog Krašto apsaugos ministeriją nesuprato arba ne taip giliai įsigilino į skaičius ir paskubėjo su sprendimais informuoti visuomenę“, – pažymėjo ji.
Kaip skelbta, ketvirtadienį Seime vykusios Vyriausybės valandos metu I. Ruginienė pareiškė, kad KAM vykusius neoficialius pokalbius su visuomenininkais ir žiniasklaida vertina kaip sabotažą.
Žurnalistams I. Ruginienė tvirtino, kad, D. Šakalienei grįžus iš komandiruotės, ministrės laukia rimtas pokalbis. Vyriausybės vadovė nurodė, kad aiškinsis, kieno iniciatyva ir kodėl buvo skleidžiama tikrovės neatitinkanti informacija.
„Turėsime tikrai rimtą pokalbį, kai ministrė grįš iš komandiruotės“, – patikino premjerė.
„Tie paaiškinimai manęs neįtikina, aš noriu susitikti akis į akį“, – pabrėžė socialdemokratė.
Klausiama, ar pasitiki D. Šakaliene, I. Ruginienė teigė, kad tai vertinsianti tik po pokalbio su ministre.
„Šitas veiksmas atrodė tikrai labai keistai ir pirmiausiai, kad atsakyti į šį klausimą, noriu susitikti su ministre“, – sakė I. Ruginienė.
Tuo metu pasiteiravus, kaip sužinojo apie vykusius pokalbius ministerijoje, I. Ruginienė tiesiai neatsakė.
„Nėra tokių dalykų, kurių premjeras gali nežinoti. Būtų labai keista manyti, kad galima tam tikrus dalykus padaryti slapta ir niekas to nežinos“, – tepasakė ji.
Premjerė taip pat pažymėjo, kad D. Šakalienė bei KAM žinojo, koks finansavimas gynybai planuojamas kitų metų biudžete.
„Čia nėra slaptas dokumentas. Šiandien priimsime sprendimą Vyriausybėje, rytoj bus užregistruotas dokumentas Seime“, – kalbėjo I. Ruginienė.
„Nieko mes nekeitėme ir nematau net reikalo tą daryti, nes tikrai didžiuojuosi, kad ir kaip būtų sunku, bet pavyko skirti nemažą sumą, procentuotę būtent mūsų krašto apsaugai“, – pridūrė ji.
Kaip skelbta, ketvirtadienio rytą socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigė, esą Krašto apsaugos ministerijoje (KAM) vyko neoficialūs pokalbiai su visuomenininkais ir žurnalistais, kurių metu tvirtinta, kad kitąmet biudžete numatytos lėšos gynybai bus mažesnės nei išties planuojama. Tokį ministrės Dovilės Šakalienės elgesį politikas įvertino kaip nenuoseklų.
„Nežinau, kodėl Krašto apsaugos ministerija į ministeriją sukvietė daug visuomenei turinčių įtaką žmonių, žurnalistų ir atskirai pradėjo aiškinti, kad vis tik gal tas procentas nebus toks. Čia įdomus pratimas, kurį vėliau įvertinsime. (...) Neatrodo nuoseklu ir neatrodo komandiška“, – ketvirtadienį „Žinių radijui“ teigė M. Sinkevičius.
Ketvirtadienį žurnalistams Seime krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas patvirtino, kad šią savaitę ministerijoje vyko neoficialūs pokalbiai su visuomenininkais ir žurnalistais. Vis tik, detaliau pokalbių turinio jis nekomentavo.
ELTA primena, kad trečiadienį Vyriausybės vadovė pranešė, jog kitų metų valstybės biudžete gynybai numatyta skirti 5,38 proc. nuo BVP. Finansų ministro Kristupo Vaitiekūno teigimu, finansavimas krašto apsaugai kitąmet iš viso sieks virš 4,79 mlrd. eurų. Planuojama, kad gynybai nebus skiriama skolintų lėšų.
Tiesa, premjerė taip pat kalbėjo apie tai, kad dalis iš 5,38 proc. nuo BVP finansavimo bus skirta su gynyba susijusios karinės infrastruktūros reikmėms.
Vėliau abejones dėl realaus krašto apsaugai skirto finansavimo kėlė tiek opozicijos, tiek verslo atstovai, teigę, kad biudžete numatytos didesnės lėšos gynybai gali būti panaudotos ne pagal paskirtį.
