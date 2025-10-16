Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruginienė: neatsakinga kariuomenės vadui komentuoti gynybos biudžetą

2025-10-16 13:50 / šaltinis: ELTA
2025-10-16 13:50

Premjerė Inga Ruginienė kariuomenės vado Raimundo Vaikšnoro pareiškimus apie kitų metų gynybos biudžetą vadina neatsakingais. 

Gen. Raimundas Vaikšnoras (tv3.lt koliažas)

Gen. Raimundas Vaikšnoras (tv3.lt koliažas) 

8

„Neatsakinga kariuomenės vadui komentuoti biudžetą per trinkelių formavimą. Neatsakinga“, – ketvirtadienį žurnalistams Seime sakė I. Ruginienė pažymėdama, kad šiuo sudėtingu laikotarpiu reikia susitelkti bendram tikslui.

„Aš norėčiau, kad mes šituo sudėtingu laikotarpiu susitelktume dirbti dėl bendro tikslo ir pradėtume veikti kaip komanda, nes dabar atrodo, kad kiekvienas tiek čia, Seimo salėje, tiek Vyriausybėje, tiek kituose formatuose, dirba dėl savo asmeninių reitingų taškų. Taip neturėtų būti“, – sakė ji.

Ministrė pirmininkė tvirtino, kad valstybės saugumas plačiąja prasme išlieka Vyriausybės prioritetu.

„Mes turime Vyriausybės programą, turime tikslus, kuriuos norime pasiekti. Mūsų prioritetai yra valstybės saugumas plačiąja prasme ir visi turime susitelkti į darbą. Aš jau ne kartą sakiau – tas, kas nenori dirbti, arba nemato prasmės dėl šitų tikslų, gali padaryti asmeninį pasirinkimą“, – akcentavo premjerė.

ELTA primena, kad Vyriausybės vadovė pranešė, jog kitų metų valstybės biudžete gynybai numatyta skirti 5,38 proc. nuo BVP. Finansų ministro Kristupo Vaitiekūno teigimu, finansavimas krašto apsaugai kitąmet iš viso sieks virš 4,79 mlrd. eurų. Planuojama, kad gynybai nebus skiriama skolintų lėšų.

Tiesa, premjerė taip pat kalbėjo apie tai, kad dalis iš 5,38 proc. nuo BVP finansavimo bus skirta su gynyba susijusios karinės infrastruktūros reikmėms.

Vėliau abejones dėl realaus krašto apsaugai skirto finansavimo kėlė tiek opozicijos, tiek verslo atstovai, teigę, kad biudžete numatytos didesnės lėšos gynybai gali būti panaudotos ne pagal paskirtį.

Lietuva iki 2030-ųjų kasmet gynybai planuoja skirti po 5–6 proc. BVP.

Valstybės biudžeto projektą Vyriausybė svarstys ketvirtadienį.

