Per dvi valandas trukusias derybas Tel Avive abu politikai mėgino įveikti didelius tarpusavio nesutarimus po spalio mėnesį vykusių rinkimų, kuriuose nė viena partija neužsitikrino daugumos.
G. Eisenkotas, kuriam prezidentas pavedė suformuoti naują vyriausybę, įsipareigojo tai padaryti iki gruodžio 6 d.
B. Netanyahu ir G. Eisenkotas sekmadienį buvo supažindinti su saugumo padėtimi ir aptarė nacionalinės vienybės vyriausybės formavimo klausimą, bendrame pareiškime nurodė B. Netanyahu partija „Likud“ ir G. Eisenkoto partija „Yashar“.
„Diskusija buvo dalykiška, abi pusės siekė sumažinti didelius tarpusavio nesutarimus“, – sakoma pareiškime.
Tačiau, Izraelio žiniasklaidos duomenimis, partijų derybinės grupės atšaukė planuotą susitikimą.
B. Netanyahu pasiūlymas sudaryti koaliciją reiškia esminį ilgiausiai Izraelio ministro pirmininko pareigas ėjusio politiko pozicijos pasikeitimą, nes anksčiau jis tokią galimybę atmesdavo. Tačiau kai kurie jo oponentai tokiam pasiūlymui nepritarė.
Vis dėlto G. Eisenkotas pasiūlė sekmadienį surengti susitikimą, kad išsiaiškintų, ar „Likud“ ketinimai yra rimti.
Po spalio pabaigoje vykusių rinkimų nė vienas iš dviejų pagrindinių Izraelio politinių blokų neužsitikrino daugumos parlamente, tačiau Izraelio prezidentas Isaacas Herzogas pavedė G. Eisenkotui suformuoti vyriausybę.
Šiuo metu B. Netanyahu teisiamas dėl trijų su korupcija susijusių kaltinimų. Tačiau sekmadienį I. Herzogas pasiūlė surengti derybas dėl teismo proceso nutraukimo, šią savaitę teisėjams išreiškus abejones dėl pareikštų kaltinimų.
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