Izraelio gynybos pajėgos (IDF) nurodė, kad žuvę vyrai, dirbę klinikos apsaugos darbuotojais, buvo grupuotės „Hamas“ artilerijos grupės vadas Moazas Yousefas Alitsbachas ir Ahmedas Sufyanas Muhammad Ali Abu.
MSF pareiškė esanti „sugniuždyta“ dėl darbuotojų žūties ir pasmerkė tiesioginį smūgį šios organizacijos objektui.
„Mūsų patalpos buvo aiškiai pažymėtos MSF logotipais, o jų buvimo vieta buvo perduota Izraelio kariuomenei ir jai žinoma“, – rašoma organizacijos socialiniame tinkle „X“ paskelbtame įraše.
Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) vadovas Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas griežtai pasmerkė šią ataką.
„Išpuoliai prieš sveikatos priežiūros įstaigas, medicinos darbuotojus ir humanitarinės pagalbos personalą Gazos Ruože yra pasibaisėtini ir nepriimtini“, – socialiniame tinkle „X“ parašė jis.
Izraelio gynybos pajėgos neigė, kad jų taikiniu buvo ligoninė arba kad buvo apgadinta medicinos infrastruktūra.
„Tai dar vienas pavyzdys, kaip teroristinė „Hamas“ organizacija įsiskverbia į tarptautines organizacijas“, – socialiniame tinkle „Telegram“ paskelbė jos atstovai.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.