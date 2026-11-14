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TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Netanyahu prabilo apie Izraelio saugumą: ragina telktis prieš Irano grėsmę

2026-11-14 20:43 / šaltinis: BNS
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2026-11-14 20:43
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Laikinasis Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu šeštadienį pakartojo raginimus su savo oponentu Gadi Eisenkotu formuoti nacionalinės vienybės vyriausybę ir dar kartą pažadėjo panaikinti Irano keliamą grėsmę.

Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu (nuotr. EPA-ELTA)
GALERIJA (9)

Laikinasis Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu šeštadienį pakartojo raginimus su savo oponentu Gadi Eisenkotu formuoti nacionalinės vienybės vyriausybę ir dar kartą pažadėjo panaikinti Irano keliamą grėsmę.

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Ketvirtadienį įvykęs susitikimas su G. Eisenkotu „tik sustiprino įsitikinimą, kad siekiant užtikrinti Izraelio saugumą būtina suformuoti nacionalinės vienybės vyriausybę“, vaizdo pareiškime teigė B. Netanyahu.

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Jis pridūrė, kad tokia vyriausybė galėtų „kartu ir visiems laikams panaikinti Irano grėsmę“.

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Prezidentas Isaacas Herzogas sekmadienį pavedė G. Eisenkotui suformuoti naują vyriausybę po konsultacijų, kuriose dauguma politinių partijų, įskaitant dvi arabų daugumos partijas, rekomendavo jį šioms pareigoms.

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Tačiau vienas iš G. Eisenkoto dešiniojo sparno sąjungininkų pareiškė pasitrauksiąs iš koalicijos, jei joje dalyvaus Izraelio arabai.

Jei G. Eisenkotui nepavyktų suformuoti vyriausybės per 28 dienas, jis gali prašyti pratęsti terminą 14 dienų. Jei ir tuomet nepavyktų, mandatas atitektų kitam parlamentarui, greičiausiai B. Netanyahu.

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