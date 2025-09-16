Kalendorius
Rugsėjo 16 d., antradienis
Vilnius +19°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Izraeliui sustiprinus puolimą prieš palestiniečius, JT žmogaus teisių vadovas pareiškė: daugėja įrodymų apie genocidą Gazoje

2025-09-16 15:24 / šaltinis: BNS
2025-09-16 15:24

Jungtinių Tautų (JT) žmogaus teisių vadovas antradienį pareiškė, kad daugėja įrodymų, jog Gazos Ruože vyksta genocidas – Izraelis sustiprino savo puolimą palestiniečių teritorijoje ir pradėjo antžeminį Gazos miesto puolimą.

Gazos Ruožas BNS Foto

Jungtinių Tautų (JT) žmogaus teisių vadovas antradienį pareiškė, kad daugėja įrodymų, jog Gazos Ruože vyksta genocidas – Izraelis sustiprino savo puolimą palestiniečių teritorijoje ir pradėjo antžeminį Gazos miesto puolimą.

REKLAMA
0

„Matome, kad vienas po kito kaupiasi karo nusikaltimai, nusikaltimai žmoniškumui ir galimai dar daugiau“, – Volkeris Turkas sakė naujienų agentūroms AFP ir „Reuters“.

„Teismas turi nuspręsti, ar tai genocidas, ar ne, ir mes matome, kad įrodymų daugėja“, – teigė jis.

JT tyrėjai apkaltino Izraelį vykdant genocidą palestiniečių teritorijoje ir apkaltino ministrą pirmininką Benjaminą Netanyahu bei kitus aukščiausius pareigūnus kurstymu.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Trys šalys pripažino Palestiną (tv3.lt koliažas)
Liuksemburgas ketina pripažinti Palestinos valstybę (1)
Izraelio kariuomenė tvirtina, kad iš Gazos miesto išvyko daugiau nei 250 tūkst. gyventojų (nuotr. Elta)
Izraelio kariuomenė tvirtina: iš Gazos miesto išvyko daugiau nei 250 tūkst. gyventojų (5)
Gazos Ruožo civilinė gynyba: per Izraelio smūgius žuvo 22 žmonės. EPA-ELTA nuotr.
Pranešama, kad per naujausią Izraelio ataką Gazos Ruože žuvo penki vaikai (4)
Gazos Ruožas BNS Foto
JT vadovas ragina Izraelį atsisakyti planų užimti Gazos miestą

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų