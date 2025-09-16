Izraeliui sustiprinus puolimą prieš palestiniečius, JT žmogaus teisių vadovas pareiškė: daugėja įrodymų apie genocidą Gazoje

„Matome, kad vienas po kito kaupiasi karo nusikaltimai, nusikaltimai žmoniškumui ir galimai dar daugiau“, – Volkeris Turkas sakė naujienų agentūroms AFP ir „Reuters“.
„Teismas turi nuspręsti, ar tai genocidas, ar ne, ir mes matome, kad įrodymų daugėja“, – teigė jis.
JT tyrėjai apkaltino Izraelį vykdant genocidą palestiniečių teritorijoje ir apkaltino ministrą pirmininką Benjaminą Netanyahu bei kitus aukščiausius pareigūnus kurstymu.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!