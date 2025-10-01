Kalendorius
Spalio 1 d., trečiadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Izraelis žada sugriežtinti Gazos miesto apsiaustį ir ragina gyventojus evakuotis

2025-10-01 15:20 / šaltinis: BNS
2025-10-01 15:20

Izraelio gynybos ministras Israelis Katzas trečiadienį nurodė, kad kariuomenė sugriežtins Gazos miesto apsiaustį ir paskutinį kartą paragino jo gyventojus evakuotis į pietinę palestiniečių anklavo dalį. 

Gazos Ruožas (nuotr. SCANPIX)

Izraelio gynybos ministras Israelis Katzas trečiadienį nurodė, kad kariuomenė sugriežtins Gazos miesto apsiaustį ir paskutinį kartą paragino jo gyventojus evakuotis į pietinę palestiniečių anklavo dalį. 

REKLAMA
0

„Tai paskutinė galimybė Gazos gyventojams, norintiems tai padaryti, pasitraukti į pietus ir palikti (islamistų grupuotės) „Hamas“ veikėjus izoliuotus Gazos mieste“, – Izraelio žiniasklaidai paskelbtame pareiškime teigė ministras. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tie, kurie liks (...), bus laikomi teroristais ir teroristų rėmėjais“, – pridūrė jis. 

REKLAMA
REKLAMA

Izraelis trečiadienį tęsia puolimą Gazoje, kur per žydų valstybės smūgius žuvo mažiausiai 16 palestiniečių.

REKLAMA

Šiuo metu pasaulis laukia „Hamas“ atsako į JAV prezidento Donaldo Trumpo pasiūlytą taikos planą, kuriuo siekiama užbaigti Izraelio ir islamistų grupuotės karą Gazos Ruože. 

D. Trumpo plane, kuriam pritaria Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu, raginama nutraukti ugnį, per 72 valandas paleisti „Hamas“ paimtus įkaitus, nuginkluoti palestiniečių kovotojus ir palaipsniui išvesti Izraelį iš Gazos Ruožo.

Po to būtų įsteigta pokario pereinamojo laikotarpio valdžia, kuriai vadovautų pats D. Trumpas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Marco Rubio (nuotr. SCANPIX)
Į Izraelį paramai pareikšti atvyko JAV valstybės sekretorius

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų