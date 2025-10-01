Izraelis žada sugriežtinti Gazos miesto apsiaustį ir ragina gyventojus evakuotis

„Tai paskutinė galimybė Gazos gyventojams, norintiems tai padaryti, pasitraukti į pietus ir palikti (islamistų grupuotės) „Hamas“ veikėjus izoliuotus Gazos mieste“, – Izraelio žiniasklaidai paskelbtame pareiškime teigė ministras.
„Tie, kurie liks (...), bus laikomi teroristais ir teroristų rėmėjais“, – pridūrė jis.
Izraelis trečiadienį tęsia puolimą Gazoje, kur per žydų valstybės smūgius žuvo mažiausiai 16 palestiniečių.
Šiuo metu pasaulis laukia „Hamas“ atsako į JAV prezidento Donaldo Trumpo pasiūlytą taikos planą, kuriuo siekiama užbaigti Izraelio ir islamistų grupuotės karą Gazos Ruože.
D. Trumpo plane, kuriam pritaria Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu, raginama nutraukti ugnį, per 72 valandas paleisti „Hamas“ paimtus įkaitus, nuginkluoti palestiniečių kovotojus ir palaipsniui išvesti Izraelį iš Gazos Ruožo.
Po to būtų įsteigta pokario pereinamojo laikotarpio valdžia, kuriai vadovautų pats D. Trumpas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!