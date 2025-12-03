 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Izraelis patvirtino tiesiogines derybas su Libano atstovais

2025-12-03 17:35 / šaltinis: BNS
2025-12-03 17:35

 Izraelis patvirtino trečiadienį įvykus pirmąsias per kelis dešimtmečius tiesiogines Izraelio ir Libano civilinių atstovų derybas. 

Izraelio vėliava (nuotr. SCANPIX)

 Izraelis patvirtino trečiadienį įvykus pirmąsias per kelis dešimtmečius tiesiogines Izraelio ir Libano civilinių atstovų derybas. 

0
Šios derybos buvo numatytos kaip Izraelio ir libaniečių kovotojų grupuotės „Hezbollah“ paliaubų, galiojančių jau metus, stebėjimo mechanizmo dalis.

„Šiandien įvykęs susitikimas Libane yra pirmas bandymas sukurti pagrindą Izraelio ir Libano santykiams ir ekonominiam bendradarbiavimui“, – žurnalistams sakė Izraelio vyriausybės atstovė spaudai Shosh Bedrosian. 

„Neabejokite, kad šis tiesioginis Izraelio ir Libano susitikimas įvyko dėl ministro pirmininko Benjamino Netanyahu pastangų pakeisti Artimųjų Rytų veidą“, – tvirtino ji. 

