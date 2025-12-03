Izraelis patvirtino tiesiogines derybas su Libano atstovais

Šios derybos buvo numatytos kaip Izraelio ir libaniečių kovotojų grupuotės „Hezbollah“ paliaubų, galiojančių jau metus, stebėjimo mechanizmo dalis.
„Šiandien įvykęs susitikimas Libane yra pirmas bandymas sukurti pagrindą Izraelio ir Libano santykiams ir ekonominiam bendradarbiavimui“, – žurnalistams sakė Izraelio vyriausybės atstovė spaudai Shosh Bedrosian.
„Neabejokite, kad šis tiesioginis Izraelio ir Libano susitikimas įvyko dėl ministro pirmininko Benjamino Netanyahu pastangų pakeisti Artimųjų Rytų veidą“, – tvirtino ji.
