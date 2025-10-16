Kalendorius
Karas Izraelyje

Izraelis patvirtino dviejų trečiadienį grąžintų žuvusių įkaitų tapatybes

2025-10-16 09:27 / šaltinis: BNS
2025-10-16 09:27

Izraelio kariuomenė ketvirtadienį paskelbė, kad identifikavo įkaitų Inbar Hayman ir Mohammado al Atrasho, kurių kūnus islamistų grupuotė „Hamas“ praėjusį vakarą grąžino Izraeliui, palaikus.

Izraeliečio įkaito šeima smerkia „niekšišką“ „Hamas“ vaizdo propagandą

0

„Nacionaliniam teismo medicinos institutui baigus identifikavimo procesą (...) (Izraelio kariuomenės) atstovai informavo Inbar Hayman ir seržanto majoro Mohammado al Atrasho šeimas, kad jų kūnai buvo grąžinti į tėvynę palaidoti“, – sakoma kariuomenės pareiškime.

Inbar Hayman, gatvės meno atstovei iš Haifos, žinomai slapyvardžiu „Pink“, buvo 27 metai, ji buvo nužudyta muzikos festivalyje „Nova“. Jos palaikai buvo nugabenti į Gazą.

Į palkestiniečių teritoriją taip pat buvo išvežti 2023-iųjų spalio 7 dieną mūšyje žuvusio 39 metų beduinų kilmės seržanto majoro M. al Atrasho palaikai.

