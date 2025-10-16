Izraelis patvirtino dviejų trečiadienį grąžintų žuvusių įkaitų tapatybes

„Nacionaliniam teismo medicinos institutui baigus identifikavimo procesą (...) (Izraelio kariuomenės) atstovai informavo Inbar Hayman ir seržanto majoro Mohammado al Atrasho šeimas, kad jų kūnai buvo grąžinti į tėvynę palaidoti“, – sakoma kariuomenės pareiškime.
Inbar Hayman, gatvės meno atstovei iš Haifos, žinomai slapyvardžiu „Pink“, buvo 27 metai, ji buvo nužudyta muzikos festivalyje „Nova“. Jos palaikai buvo nugabenti į Gazą.
Į palkestiniečių teritoriją taip pat buvo išvežti 2023-iųjų spalio 7 dieną mūšyje žuvusio 39 metų beduinų kilmės seržanto majoro M. al Atrasho palaikai.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!