  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Donaldui Trumpui žadant nuginkluoti „Hamas“, grupuotė pradėjo susidorojimą su „kolaborantais“

2025-10-15 11:29 / šaltinis: BNS
2025-10-15 11:29

 Islamistų grupuotė „Hamas“ sustiprino savo kontrolę apgriautuose Gazos Ruožo miestuose, pradėdama represijas ir vykdydama egzekucijas numanomiems kolaborantams, nors JAV prezidentas Donaldas Trumpas pažadėjo nuginkluoti šią grupuotę.

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

2

Izraelio kariuomenė pranešė, kad į Izraelį buvo atgabenti dar keturių Gazos Ruože laikytų įkaitų palaikai, praėjus dienai po to, kai „Hamas“ perdavė kitų keturių įkaitų palaikus ir paleido paskutinius 20 likusių gyvų įkaitų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Hamas“ savo oficialiame kanale paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip gatvėje įvykdoma egzekucija aštuoniems atsiklaupusiems įtariamiesiems užrištomis akimis, pavadintiems „kolaborantais ir nusikaltėliais“.

Medžiaga, atrodo, filmuota pirmadienio vakarą, pasirodė tuo metu, kai tam tikrose teritorijos dalyse vyko ginkluoti susirėmimai tarp įvairių „Hamas“ saugumo padalinių ir ginkluotų palestiniečių klanų, penktą JAV tarpininkaujant sudarytų paliaubų tarp „Hamas“ ir Izraelio dieną.

Teritorijos šiaurėje, Izraelio pajėgoms pasitraukus iš Gazos miesto, „Hamas“ vyriausybės ginkluota policija su juodomis kaukėmis vėl pradėjo patruliuoti gatvėse.

Kai pirmadienį į Gazos Ruožą atvyko iš Izraelio kalėjimų išlaisvintų kalinių autobusai, „Hamas“ Ezzedine'o al Qassamo brigadų kovotojai buvo atsakingi už minių kontrolę.

Tuo tarpu vienas „Hamas“ saugumo padalinys vykdo operacijas prieš ginkluotus klanus ir gaujas, kurių dalį, kaip įtariama, remia Izraelis.

„Prasidėjo intensyvūs susirėmimai, kurie tebesitęsia ir šiuo metu, nes stengiamasi pašalinti kolaborantus“, – sakė liudininkas Yahya, kuris prašė neviešinti jo pavardės, bijodamas keršto.

Sprogimai ir sulaikymai

Kitas Gazos Ruožo gyventojas Mohammedas (Mohamedas) naujienų agentūrai AFP pasakojo: „Šį rytą ilgas valandas vyko intensyvūs susirėmimai tarp „Hamas“ saugumo pajėgų ir Hillesų (Hilesų) šeimos narių.“

Mūšiai vyko Šudžajos mieste, esančiame į rytus nuo Gazos miesto, netoli vadinamosios Geltonosios linijos, už kurios Izraelio daliniai vis dar laiko maždaug pusę Gazos Ruožo.

„Girdėjome intensyvų šaudymą ir sprogimus, o saugumo pajėgos kai kuriuos iš jų sulaikė. Mes tai palaikome“, – sakė Mohammedas, taip pat prašęs neviešinti jo pavardės.

Vienas palestiniečių saugumo šaltinis Gazos Ruože AFP teigė, kad „Hamas“ saugumo organas, neseniai įkurtas padalinys, kurio pavadinimas išvertus reiškia „atgrasymo pajėgos“, vykdo „nuolatines lauko operacijas, kad užtikrintų saugumą ir stabilumą“.

„Mūsų žinia aiški: nusikaltėliams ir tiems, kurie kelia grėsmę piliečių saugumui, vietos nebus“, – sakė jis.

Šaudymas

Nuo tada, kai 2007 metais per ginkluotus susirėmimus sutriuškino konkuruojančią „Fatah“, „Hamas“ yra dominuojanti palestiniečių frakcija Gazos Ruože.

Izraelis reikalauja, kad „Hamas“ nedalyvautų būsimoje Gazos Ruožo vyriausybėje, grąžintų visų žuvusių įkaitų palaikus ir galiausiai nusiginkluotų.

Ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu (Benjaminas Netanjahu) antradienį teigė, kad JAV plane dėl Gazos Ruožo „labai aiškiai“ numatyta, kad „Hamas“ grąžinus įkaitus bus pradėta „ir demilitarizacija, ir nusiginklavimas“.

„Pirma, „Hamas“ turi atsisakyti ginklų, o antra, norite užtikrinti, kad Gazos (Ruože) nebūtų ginklų gamyklų. Į Gazos (Ruožą) nėra neteisėtai gabenami ginklai. Tai yra demilitarizacija“, – sakė jis interviu televizijai „CBS News“.

JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) 20 punktų plane teigiama, kad „Hamas“ nariams, kurie sutiks atsisakyti savo ginklų, bus suteikta amnestija.

„Jei jie nenusiginkluos, mes juos nuginkluosime“, – sakė D. Trumpas žurnalistams Baltuosiuose rūmuose kitą dieną po vizito Artimuosiuose Rytuose, skirto paliauboms Gazos Ruože pažymėti.

„Ir tai įvyks greitai ir galbūt žiauriai“, – sakė jis.

Dokumente, kurį pirmadienį per D. Trumpo pirmininkaujamą aukščiausiojo lygio susitikimą Egipte patvirtino lyderiai, teigiama, kad Gazos Ruožas bus demilitarizuotas, o „Hamas“ nevadovaus teritorijai.

Nustatytos žuvusių įkaitų tapatybės

Palestiniečiams siekiant stabilumo, Izraelio šeimos didino spaudimą, kad būtų grąžinti Gazos Ruože tebelaikomų įkaitų palaikai.

Susitarime reikalaujama grąžinti visus laikytus – gyvus ir mirusius – įkaitu, o jų šeimos bei Izraelio vadovai reikalavo, kad „Hamas“ jo laikytųsi.

Kariuomenė įvardijo du žuvusius įkaitus: Izraelio pilietį Guy Iluzą (Gi Iluzą) ir žemės ūkio studentą iš Nepalo Bipiną Joshi (Bipiną Džošį).

Vėliau už įkaitų išlaisvinimą kovojanti organizacija „Šeimų forumas“ nurodė, kad kiti du įkaitai yra Izraelio kariuomenės karininkas Yossi Sharabi (Josis Šarabis) ir Danielis Peretzas (Danielis Perecas).

„Dabar pagaliau galime užbaigti daugiau nei prieš dvejus metus prasidėjusį košmarą ir oriai bei su meile palaidoti Yossi“, – „Šeimų forumo“ cituojama jo žmona Nira Sharabi (Nira Šarabi).

Tel Avive žmonės susirinko švęsti gyvų įkaitų išlaisvinimo ir reikalauti grąžinti kitų įkaitų palaikus.

„Nežinau, ką jausti, nes nemaniau, kad sulauksime šios dienos, kai sugrįš visi gyvi įkaitai“, – AFP sakė demonstrantas Barakas Cohenas (Barakas Koenas).

„Tačiau vis tiek matau didelių sunkumų grąžinant likusius žuvusius įkaitus“, – teigė jis.

