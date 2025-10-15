Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

„Hamas“ trečiadienį ketina perduoti dar keturių įkaitų kūnus

2025-10-15 08:36 / šaltinis: ELTA
2025-10-15 08:36

„Hamas“, anot žiniasklaidos, trečiadienį ketina perduoti Izraeliui dar keturių įkaitų palaikus.

Izraelis: namo sugrįžo visi 20 gyvų įkaitų, paleistų „Hamas“ (nuotr. SCANPIX)

„Hamas", anot žiniasklaidos, trečiadienį ketina perduoti Izraeliui dar keturių įkaitų palaikus.

1

Islamistinė organizacija pranešė tarpininkams, kad perduos Izraeliui keturis negyvus įkaitus, naktį į trečiadienį paskelbė „The Times of Israel“, remdamasis vienu diplomatu ir dar vienu su situacija susipažinusiu šaltiniu. Tada perduotų įkaitų kūnų skaičius padidėtų iki 12. Remiantis paliaubų susitarimu, „Hamas“ turi perduoti 28 palaikus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Grupuotė teigia, jog yra sunkumų po dvejų karo metų griuvėsių kalnuose rasti kūnus. Izraelis, pasak žiniasklaidos, tai laiko vilkinimo taktika ir nori apriboti pagalbos tekimą į Gazos Ruožą bei laikyti uždarytą Rafacho pasienio perėją su Egiptu, kol nebus grąžinti visų negyvų įkaitų kūnai.

Tuo tarpu, pasak „The Times of Israel“, karstai su spėjamais keturių įkaitų palaikais identifikavimui atvežti į Tel Avivą. Kariuomenės duomenimis, „Hamas“ antradienio vakarą perdavė juos Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus (IKRK) darbuotojams. Identifikavimo procesas gali užtrukti iki dviejų dienų. „Hamas“ perduotų negyvų įkaitų tapatybės nenurodė.

Pirmadienį taip pat buvo paskelbta, kad „Hamas“ Raudonajam Kryžiui perdavė keturių Izraelio įkaitų, mirusių nelaisvėje Gazos Ruože, kūnus.

