  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Izraelis grasina atnaujinti mūšius, jei „Hamas“ neperduos likusių įkaitų kūnų

2025-10-16 08:28 / šaltinis: ELTA
2025-10-16 08:28

„Hamas“ iki šiol perdavus tik devynių įkaitų kūnus, Izraelio vyriausybė pagrasino atnaujinti mūšius Gazos Ruože. 

Israelis Katzas BNS Foto

„Hamas" iki šiol perdavus tik devynių įkaitų kūnus, Izraelio vyriausybė pagrasino atnaujinti mūšius Gazos Ruože. 

„Jei „Hamas“ nesilaikys susitarimo, Izraelis, suderinęs su JAV, atnaujins mūšius“, – vėlų trečiadienio vakarą pareiškė Izraelio gynybos ministras Iraelis Katzas. Tai nurodoma jo biuro pranešime. 

„Hamas“ prieš tai pareiškė, kad perdavė visus negyvus įkaitus, kuriuos galėjo rasti. Trečiadienį per Raudonąjį Kryžių Izraeliui buvo perduoti dar dviejų įkaitų kūnai.

Prieš šių kūnų perdavimą „Hamas“ smogikai jau buvo grąžinę septynių iš 28 mirusių įkaitų palaikus ir aštuntą kūną, kuris, pasak Izraelio, nėra buvusio įkaito.

Islamistinio palestiniečių judėjimo ginkluotasis sparnas nurodė, kad „Hamas“ grupuotė „įvykdė“ savo įsipareigojimus pagal JAV prezidento Donaldo Trumpo susitarimą. Kad galėtų rasti likusių įkaitų palaikus, esą reikalinga „speciali įranga“.

Remiantis paliaubų susitarimu, „Hamas“ iš tikrųjų jau pirmadienį Izraeliui turėjo perduoti visis gyvus ir negyvus įkaitus.

Paliaubų susitarimas įsigaliojo praėjusį penktadienį, kai Izraelis ir „Hamas“ pritarė pirmajai JAV taikos plano daliai.

Paskutinieji 20 gyvų įkaitų, kaip ir sutarta, buvo paleisti pirmadienį. Mainais Izraelis paleido beveik 2 tūkst. palestiniečių kalinių.

Pagal susitarimą „Hamas“ jau pirmadienį turėjo grąžinti ir visų negyvų įkaitų palaikus. Tačiau islamistai pirmadienį perdavė tik keturis negyvus įkaitus. Antradienio vakarą taip pat perduoti keturi kūnai, tačiau vienas jų, Izraelio duomenimis, nebuvo „Hamas“ įkaito. Trečiadienį grąžinti dar du kūnai.

