  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

„Hamas“ pareiškė, kad perdavė visų mirusių įkaitų, kuriuos galėjo pasiekti, palaikus

2025-10-16 07:40 / šaltinis: BNS
2025-10-16 07:40

Islamistų grupuotė „Hamas“ trečiadienį pareiškė, kad perdavė visų mirusių įkaitų, kuriuos galėjo pasiekti, palaikus, Izraelio kariuomenei pranešus, kad Raudonasis Kryžius gavo dar dviejų žmonių kūnus.

Įkaitų šeimų forumas: Izraelio premjero raginimas „baigti darbą“ kelia pavojų likusiems įkaitams

Islamistų grupuotė „Hamas“ trečiadienį pareiškė, kad perdavė visų mirusių įkaitų, kuriuos galėjo pasiekti, palaikus, Izraelio kariuomenei pranešus, kad Raudonasis Kryžius gavo dar dviejų žmonių kūnus.

0

Nuo pirmadienio, pagal tarpininkaujant JAV prezidentui Donaldui Trumpui (Donaldui Trampui) sudarytą paliaubų susitarimą, „Hamas“ grąžino 20 gyvų Izraelio įkaitų mainais į beveik 2 tūkst. Izraelio kalėjimuose laikomų palestiniečių kalinių. 

Iki trečiadienio vakaro, kai perdavė šiuos du kūnus, „Hamas“ jau buvo grąžinusi septynis iš 28 mirusių įkaitų palaikus ir aštuntą kūną, kuris pasak Izraelio, nebuvo buvusio įkaito.

Tačiau vėlų trečiadienį palestiniečių islamistų ginkluotasis sparnas pranešė, kad perdavė visus kūnus, kuriuos galėjo rasti, o likusius galės iškelti iš Gazos Ruožo griuvėsių tik su specialia gelbėjimo įranga. 

„Pasipriešinimo judėjimas įvykdė savo įsipareigojimą pagal susitarimą, perduodamas visus gyvus jo žinioje Izraelio kalinius, taip pat ir lavonus, kuriuos galėjo pasiekti“, – socialiniuose tinkluose parašė Ezzedine al-Qassamo brigados.

„Kalbant apie likusius lavonus, jiems surasti ir ištraukti reikia didelių pastangų ir specialios įrangos. Dedame dideles pastangas, kad ši byla būtų uždaryta“, – pridūrė brigados. 

Pranešimas paskelbtas, Izraelio kariuomenei pranešus, kad „du karstai su mirusiais įkaitais“ buvo perduoti Raudonojo Kryžiaus atstovams, kurie yra pakeliui pas Izraelio pajėgas Gazos Ruože.

„Hamas" turi laikytis susitarimo ir imtis reikiamų veiksmų, kad būtų grąžinti visi įkaitai“, – sakoma bendrame Izraelio kariuomenės ir saugumo agentūros pareiškime.

Izraelio ministrui pirmininkui Benjaminui Netanyahu šalies viduje dabar daromas spaudimas susieti pagalbą su palaikų likimu.

Izraelio kraštutinių dešiniųjų nacionalinio saugumo ministras Itamaras Ben Gviras, pagrasino nutraukti pagalbos tiekimą į Gazos Ruožą, jei „Hamas“ negrąžins teritorijoje tebelaikomų karių palaikų

Izraeliečio įkaito šeima smerkia „niekšišką“ „Hamas“ vaizdo propagandą
Praėjus dvejiems metams po spalio 7-osios pasaulis ragina paleisti Izraelio įkaitus (4)

