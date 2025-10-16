„Hamas“ pareiškė, kad perdavė visų mirusių įkaitų, kuriuos galėjo pasiekti, palaikus

Nuo pirmadienio, pagal tarpininkaujant JAV prezidentui Donaldui Trumpui (Donaldui Trampui) sudarytą paliaubų susitarimą, „Hamas“ grąžino 20 gyvų Izraelio įkaitų mainais į beveik 2 tūkst. Izraelio kalėjimuose laikomų palestiniečių kalinių.
Iki trečiadienio vakaro, kai perdavė šiuos du kūnus, „Hamas“ jau buvo grąžinusi septynis iš 28 mirusių įkaitų palaikus ir aštuntą kūną, kuris pasak Izraelio, nebuvo buvusio įkaito.
Tačiau vėlų trečiadienį palestiniečių islamistų ginkluotasis sparnas pranešė, kad perdavė visus kūnus, kuriuos galėjo rasti, o likusius galės iškelti iš Gazos Ruožo griuvėsių tik su specialia gelbėjimo įranga.
„Pasipriešinimo judėjimas įvykdė savo įsipareigojimą pagal susitarimą, perduodamas visus gyvus jo žinioje Izraelio kalinius, taip pat ir lavonus, kuriuos galėjo pasiekti“, – socialiniuose tinkluose parašė Ezzedine al-Qassamo brigados.
„Kalbant apie likusius lavonus, jiems surasti ir ištraukti reikia didelių pastangų ir specialios įrangos. Dedame dideles pastangas, kad ši byla būtų uždaryta“, – pridūrė brigados.
Pranešimas paskelbtas, Izraelio kariuomenei pranešus, kad „du karstai su mirusiais įkaitais“ buvo perduoti Raudonojo Kryžiaus atstovams, kurie yra pakeliui pas Izraelio pajėgas Gazos Ruože.
„Hamas" turi laikytis susitarimo ir imtis reikiamų veiksmų, kad būtų grąžinti visi įkaitai“, – sakoma bendrame Izraelio kariuomenės ir saugumo agentūros pareiškime.
Izraelio ministrui pirmininkui Benjaminui Netanyahu šalies viduje dabar daromas spaudimas susieti pagalbą su palaikų likimu.
Izraelio kraštutinių dešiniųjų nacionalinio saugumo ministras Itamaras Ben Gviras, pagrasino nutraukti pagalbos tiekimą į Gazos Ruožą, jei „Hamas“ negrąžins teritorijoje tebelaikomų karių palaikų
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!