Izraelio kariuomenė sako smogusi ginklų sandėliui Gazos Ruože

Šis smūgis buvo suduotas po to, kai anksčiau trečiadienį Izraelis paskelbė atnaujinantis paliaubas Gazos Ruože po antradienį surengtų antskrydžių.
„Prieš kurį laiką IDF surengė tikslų smūgį Beit Lahijos rajone šiaurinėje Gazos Ruožo dalyje, taikydamasi į teroristinės infrastruktūros objektą, kuriame buvo laikomi ginklai ir aviacijos priemonės, skirtos panaudoti artėjančiam teroro išpuoliui prieš IDF karius ir Izraelio valstybę įvykdyti“, – teigiama kariuomenės pranešime.
Gazos Ruožo civilinės gynybos agentūros atstovas Mahmudas Bassalas naujienų agentūrai AFP sakė, kad per smūgį Beit Lahijos rajone žuvo vienas žmogus.
Antradienį per Izraelio antskrydžius palestiniečių anklave žuvo daugiau kaip 100 žmonių, pranešė Gazos Ruožo civilinės gynybos agentūra. Šį skaičių taip pat patvirtina naujienų agentūros AFP surinkti medicininiai išrašai iš penkių Gazos Ruožo ligoninių.
