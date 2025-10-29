Kalendorius
Spalio 29 d., trečiadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Izraelio kariuomenė sako smogusi ginklų sandėliui Gazos Ruože

2025-10-29 18:48 / šaltinis: BNS
2025-10-29 18:48

Izraelio kariuomenė pranešė, kad trečiadienį smogė ginklų sandėliui šiaurinėje Gazos Ruožo dalyje, praėjus kelioms valandoms po to, kai paskelbė atnaujinanti paliaubų vykdymą po naktinių smūgių bangos.

Gazos Ruožas (nuotr. SCANPIX)

Izraelio kariuomenė pranešė, kad trečiadienį smogė ginklų sandėliui šiaurinėje Gazos Ruožo dalyje, praėjus kelioms valandoms po to, kai paskelbė atnaujinanti paliaubų vykdymą po naktinių smūgių bangos.

REKLAMA
1

Šis smūgis buvo suduotas po to, kai anksčiau trečiadienį Izraelis paskelbė atnaujinantis paliaubas Gazos Ruože po antradienį surengtų antskrydžių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Prieš kurį laiką IDF surengė tikslų smūgį Beit Lahijos rajone šiaurinėje Gazos Ruožo dalyje, taikydamasi į teroristinės infrastruktūros objektą, kuriame buvo laikomi ginklai ir aviacijos priemonės, skirtos panaudoti artėjančiam teroro išpuoliui prieš IDF karius ir Izraelio valstybę įvykdyti“, – teigiama kariuomenės pranešime.

REKLAMA
REKLAMA

Gazos Ruožo civilinės gynybos agentūros atstovas Mahmudas Bassalas naujienų agentūrai AFP sakė, kad per smūgį Beit Lahijos rajone žuvo vienas žmogus.

Antradienį per Izraelio antskrydžius palestiniečių anklave žuvo daugiau kaip 100 žmonių, pranešė Gazos Ruožo civilinės gynybos agentūra. Šį skaičių taip pat patvirtina naujienų agentūros AFP surinkti medicininiai išrašai iš penkių Gazos Ruožo ligoninių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Tomas Jakutis
Tomas Jakutis
2025-10-29 19:25
Dabar palestiniečių laisvės kovotojai turėtų smogti IDF ginklų sandėliui šalia Tel Avivo.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (1)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų