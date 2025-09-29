Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Įtartini dronai ir toliau paralyžiuoja oro uostų darbą: Norvegijoje nukreipti skrydžiai

2025-09-29 09:55 / šaltinis: ELTA
2025-09-29 09:55

Vėlų sekmadienio vakarą Norvegijos žiniasklaida pranešė, kad šalyje buvo nukreipti keli lėktuvų skrydžiai dėl, kaip įtariama, pastebėtų dronų.

Įtartini dronai ir toliau paralyžiuoja oro uostų darbą: Norvegijoje nukreipti skrydžiai (nuotr. SCANPIX)

Vėlų sekmadienio vakarą Norvegijos žiniasklaida pranešė, kad šalyje buvo nukreipti keli lėktuvų skrydžiai dėl, kaip įtariama, pastebėtų dronų.

0

Lėktuvas, skridęs iš Oslo į Bardufoso oro uostą šiaurinėje Trumsės provincijoje, vėlai vakare buvo priverstas grįžti atgal, pranešė transliuotojas NRK, remdamasis aviakompanija „Norwegian“. Oro uostas buvo laikinai uždarytas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anksčiau sekmadienį taip pat buvo pranešta apie dronus draudžiamoje zonoje Brønnøysundo oro uoste piečiau esančioje Nordlando provincijoje. Šiuo atveju taip pat buvo nukreiptas skrydis, pranešė NRK, remdamasi oro uosto operatore „Avinor“. Dronų kilmė liko neaiški.

Pastarosiomis dienomis kaimyninė Danija taip pat patyrė incidentų, susijusių su dronais. Oro uostuose buvo pastebėti keli dronai, todėl valdžios institucijos uždraudė civilinių dronų skrydžius iki penktadienio.

Danijos transporto ministerija teigė, kad toks žingsnis susijęs su šią savaitę Kopenhagoje vyksiančiu ES aukščiausiojo lygio susitikimu. Nuo pirmadienio Danijos oro erdvėje bus draudžiama skraidyti visiems civiliniams dronams.

