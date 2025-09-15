Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Italijos gynybos ministras: nereikia ir Putino, mes nesame pasirengti gintis nuo bet ko

2025-09-15 16:51 / šaltinis: ELTA
2025-09-15 16:51

Italija nėra pasirengusi, jei Rusija ar kokia nors kita šalis nuspręstų ją užpulti, pirmadienį pareiškė Italijos gynybos ministras Guido Crosetto.

„Mes nesame pasirengę nei Rusijos, nei kitos šalies atakai“, – sakė G. Crosetto, kalbėjęs per renginį, skirtą neseniai vykusiai Italijos karinio jūrų laivyno mokomojo laivo „Amerigo Vespucci“ pasaulinei kelionei.

 „Aš tai sakau jau seniai. Manau, kad mūsų pareiga yra sudaryti šiai šaliai sąlygas apsiginti, jei koks nors beprotis nuspręstų mus pulti: nebūtinai Putinas, o bet kas“, – sakė ministras.

Jis pridūrė, kad Italija atsidūrė tokioje padėtyje, nes per pastaruosius 20 metų neinvestavo į gynybą.

„Negali atsigriebti už tuos 20 metų per vienerius ar dvejus metus“, – sakė G. Crosetto.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

