Islamistai Izraeliui dar negrąžino dviejų pagrobtųjų palaikų: kas žinoma?

Tai – 24 metų izraelietis Ran Gvili bei tailandietis Sudthisakas Rinthalakas (Sudtisakas Rintalakas).
R. Gvili, tarnavęs elitiniame policijos padalinyje, sveiko po motociklo avarijoje patirto peties lūžio, tačiau 2023-iųjų spalio 7-ąją, „Hamas“ surengus išpuolį prieš Izraelį, skubėjo padėti kolegoms.
Padėjęs žmonėms bėgti iš „Nova“ muzikos festivalio, jis žuvo kovodamas kitoje vietoje, o jo kūnas buvo nugabentas į Gazą. Kariuomenė patvirtino jo mirtį po keturių mėnesių. Jį pergyveno tėvai ir sesuo.
S. Rinthalakas buvo žemės ūkio darbuotojas iš Tailando, dirbęs Be'eri kibuce. Žiniasklaidos duomenimis, jis buvo išsiskyręs ir nuo 2017 metų dirbo Izraelyje.
Spalio 7 dieną iš viso buvo pagrobtas 31 darbininkas iš Tailando – tai didžiausia nelaisvėje laikomų užsieniečių grupė. Dauguma jų buvo paleisti per pirmąsias ir antrąsias paliaubas. Tailando užsienio reikalų ministerija nurodė, kad, be įkaitų, per karą žuvo 46 tailandiečiai.
Islamistų grupuotė „Hamas“ teigia, kad negali pasiekti visų palaikų, nes jie palaidoti po griuvėsiais, likusiais po dvejus metus trukusio Izraelio puolimo Gazos Ruože. Izraelis apkaltino kovotojus vilkinimu ir pagrasino atnaujinti karines operacijas arba sulaikyti humanitarinės pagalbos teikimą, jei nebus grąžinti visi palaikai.
Išvakarėse palestiniečių kovotojai grąžino Droro Oro, kurį jie nužudė Be'eri kibuce Pietų Izraelyje ir pasiėmė į Gazą, palaikus. Jo žmona Yonat (Jonat) žuvo per išpuolį, o du vaikai Noamas ir Alma buvo pagrobti ir grąžinti Izraeliui pagal 2023 metų lapkričio mėnesį pasiektą susitarimą.
Mainais Izraelis į Gazos Ruožą grąžino 330 palestiniečių kūnus. Gazos Ruožo sveikatos apsaugos pareigūnams sunkiai sekasi identifikuoti įkaitų kūnus, neturint galimybės naudotis DNR tyrimų rinkiniais.
Gazos Ruožo sveikatos ministerijos duomenimis, buvo identifikuoti tik 97. Ministerija, kurią kontroliuoja „Hamas“ valdoma vyriausybė ir kurioje dirba medicinos specialistai, tvarko išsamius įrašus, kuriuos nepriklausomi ekspertai laiko patikimais.
Izraelis nepateikė išsamios informacijos apie jų tapatybę, ir neaišku, ar tai buvo žmonės, žuvę Izraelyje per spalio 7 dienos išpuolį, palestiniečiai, mirę Izraelio nelaisvėje, ar kūnai, kuriuos Izraelio kariai per karą paėmė iš Gazos Ruožo.
