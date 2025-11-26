 
Kalendorius
Lapkričio 26 d., trečiadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Islamistai Izraeliui dar negrąžino dviejų pagrobtųjų palaikų: kas žinoma?

2025-11-26 12:20 / šaltinis: BNS
2025-11-26 12:20

Nuo spalio 10 dienos, kai Gazos Ruože buvo paskelbtos JAV tarpininkaujant pasiektos paliaubos, palestiniečių kovotojai perdavė Izraeliui 26 įkaitų palaikus, tačiau paskutinių dviejų įkaitų grąžinimas vis dar neįvyko.

Gazos Ruožo civilinė gynyba: per Izraelio smūgius žuvo 22 žmonės. EPA-ELTA nuotr.

Nuo spalio 10 dienos, kai Gazos Ruože buvo paskelbtos JAV tarpininkaujant pasiektos paliaubos, palestiniečių kovotojai perdavė Izraeliui 26 įkaitų palaikus, tačiau paskutinių dviejų įkaitų grąžinimas vis dar neįvyko.

REKLAMA
0

Tai – 24 metų izraelietis Ran Gvili bei tailandietis Sudthisakas Rinthalakas (Sudtisakas Rintalakas).

R. Gvili, tarnavęs elitiniame policijos padalinyje, sveiko po motociklo avarijoje patirto peties lūžio, tačiau 2023-iųjų spalio 7-ąją, „Hamas“ surengus išpuolį prieš Izraelį, skubėjo padėti kolegoms.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Padėjęs žmonėms bėgti iš „Nova“ muzikos festivalio, jis žuvo kovodamas kitoje vietoje, o jo kūnas buvo nugabentas į Gazą. Kariuomenė patvirtino jo mirtį po keturių mėnesių. Jį pergyveno tėvai ir sesuo.

REKLAMA
REKLAMA

S. Rinthalakas buvo žemės ūkio darbuotojas iš Tailando, dirbęs Be'eri kibuce. Žiniasklaidos duomenimis, jis buvo išsiskyręs ir nuo 2017 metų dirbo Izraelyje.

REKLAMA

Spalio 7 dieną iš viso buvo pagrobtas 31 darbininkas iš Tailando – tai didžiausia nelaisvėje laikomų užsieniečių grupė. Dauguma jų buvo paleisti per pirmąsias ir antrąsias paliaubas. Tailando užsienio reikalų ministerija nurodė, kad, be įkaitų, per karą žuvo 46 tailandiečiai.

Islamistų grupuotė „Hamas“ teigia, kad negali pasiekti visų palaikų, nes jie palaidoti po griuvėsiais, likusiais po dvejus metus trukusio Izraelio puolimo Gazos Ruože. Izraelis apkaltino kovotojus vilkinimu ir pagrasino atnaujinti karines operacijas arba sulaikyti humanitarinės pagalbos teikimą, jei nebus grąžinti visi palaikai.

REKLAMA
REKLAMA

Išvakarėse palestiniečių kovotojai grąžino Droro Oro, kurį jie nužudė Be'eri kibuce Pietų Izraelyje ir pasiėmė į Gazą, palaikus. Jo žmona Yonat (Jonat) žuvo per išpuolį, o du vaikai Noamas ir Alma buvo pagrobti ir grąžinti Izraeliui pagal 2023 metų lapkričio mėnesį pasiektą susitarimą.

Mainais Izraelis į Gazos Ruožą grąžino 330 palestiniečių kūnus. Gazos Ruožo sveikatos apsaugos pareigūnams sunkiai sekasi identifikuoti įkaitų kūnus, neturint galimybės naudotis DNR tyrimų rinkiniais.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Gazos Ruožo sveikatos ministerijos duomenimis, buvo identifikuoti tik 97. Ministerija, kurią kontroliuoja „Hamas“ valdoma vyriausybė ir kurioje dirba medicinos specialistai, tvarko išsamius įrašus, kuriuos nepriklausomi ekspertai laiko patikimais.

Izraelis nepateikė išsamios informacijos apie jų tapatybę, ir neaišku, ar tai buvo žmonės, žuvę Izraelyje per spalio 7 dienos išpuolį, palestiniečiai, mirę Izraelio nelaisvėje, ar kūnai, kuriuos Izraelio kariai per karą paėmė iš Gazos Ruožo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų