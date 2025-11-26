 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Laikas sumokėti dar vieną mokestį: VMI įspėja – turite 3 savaites

2025-11-26 09:38 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-26 09:38

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) praneša, kad tūkstančiams gyventojų iki gruodžio 15 d. būtina susimokėti mokestį už turimą nekilnojamąjį turtą (NT).

Būstas (nuotr. SCANPIX)

1

Pasak VMI, gyventojams, kurių NT bendra mokestinė vertė viršija 150 tūkst. eurų, 

Elektroninio deklaravimo sistemoje (EDS) yra suformuota preliminari deklaracija (forma KIT715). NT mokesčio deklaracijas reikia pateikti bei mokestį už 2025 metus sumokėti iki 2025 m. gruodžio 15 d.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Šiemet šis procesas mūsų klientams kur kas patogesnis ir paprastesnis. Preliminari NT mokesčio deklaracija (forma KIT715) – tai yra automatiškai VMI suformuota ir EDS paruošta deklaracijos forma, kurią tereiks patvirtinti arba patikslinti ir pateikti.

Deklaracija (forma KIT715) ir nekilnojamojo turto mokesčio apskaičiavimo pažyma už 2025 metus sukurtos gyventojo nekilnojamojo turto mokesčio deklaravimui palengvinti“, – sako VMI viršininko pavaduotojas Martynas Endrijaitis, pridurdamas, kad tiek deklaracija, tiek pažyma sukurtos remiantis valstybės įmonės „Registrų centras“ VMI pateiktais duomenimis.

REKLAMA

„Gyventojas gali peržiūrėti šią pažymą, ar visi duomenys įtraukti, ar teisingi, o tuomet deklaraciją patvirtinti ir pateikti arba pažymoje esančia informacija pasinaudoti savarankiškai tikslinant, pildant deklaraciją“, – pridūrė jis.

Kur galite peržiūrėti NT mokesčio deklaracijas bei pažymas?

Preliminarias NT mokesčio deklaracijas bei pažymas galima peržiūrėti prisijungus prie EDS skiltyje „Deklaravimas“ → „Preliminarios deklaracijos“ → „Gyventojo nekilnojamojo turto mokesčio“. Įkeltoje pažymoje galite pasitikrinti nuosavybėje turimą NT bei priklausančias mokesčio lengvatas.

VMI duomenimis, už 2025 metus NT mokesčio deklaracijas turi pateikti 42,7 tūkst. gyventojų, kurių preliminariai deklaruotina ir mokėtina NT mokesčio suma turėtų būti 19 mln. eurų. Šie duomenys dar gali keistis, atsižvelgiant į pačių gyventojų pateiktą papildomą informaciją. Už 2024 metus NT mokesčio deklaracijas pateikė 37,7 tūkst. gyventojų, kurie deklaravo 14,9 mln. eurų NT mokesčio.

Visa aktuali informacija apie NT mokestį: www.vmi.lt > Domiuosi nekilnojamojo turto mokesčiu > Gyventojo nekilnojamojo turto mokesčio deklaracija KIT715 (arba čia). Konsultacijos mokesčių

klausimais teikiamos telefonu +370 5 260 5060. Norintiems apsilankyti VMI aptarnavimo padaliniuose būtina išankstinė registracija.

indeliai.lt

