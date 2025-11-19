Paaiškėjo, kiek už NT mokės turintys gyvenamą būstą Vilniuje

Registrų centrui oficialiai paskelbus atnaujintas NT vertes, gyventojai galėjo apytiksliai apskaičiuoti, kiek NT mokesčio jiems teks mokėti. Visgi tikslios sumos susiskaičiuoti dar buvo neįmanoma, nes nebuvo aišku, kokio dydžio mokestinį tarifą nustatys savivaldybė, kurioje yra NT.
Kiekviena savivaldybė dėl tarifo dydžio privalo apsispręsti iki gruodžio 1 d., o jis turi būti 0,1–1 proc. ribose.
Tose savivaldybėse, kur joks sprendimas nebus priimtas, automatiškai bus taikomas mažiausias – 0,1 proc. mokestinis tarifas.
Trečiadienį Vilniaus miesto savivaldybė apsisprendė, kuri fizinių asmenų pagrindiniam gyvenamajam būstui, kurio vertė didesnė nei 450 tūkst. eurų, 2026 m. taikys 0,1 proc. mokesčio tarifą.
Kiek už NT teks mokėtis vilniečiams?
Nuo 2026 m. sausio 1 d. įsigalios nauja NT apmokestinimo tvarka, pagal kurią nuo kitų NT objektų bus išskiriamas gyvenamasis (pagrindinis) būstas.
Pavyzdžiui, NT kuriame asmuo yra deklaravęs savo gyvenamąją vietą bus apmokestinamas tik tada, kai jo vertė viršys 450 tūkst. eurų (mokestis skaičiuojamas už vertę, viršijančią šią sumą).
Tai reiškia, kad nemažai žmonių, kurie turi vienintelį būstą, NT mokesčio nemokės.
Pavyzdžiui, gyventojas turi butą Vilniuje ir jame yra deklaravęs savo gyvenamąją vietą. Šio buto mokestinė vertė yra 250 tūkst. eurų, o tai reiškia, kad už šį NT objektą mokesčio mokėti nereikės.
Visgi, jei jo gyvenamojo būsto vertė sieks 600 tūkst. eurų, tada jam teks mokėti NT mokestį nuo 150 tūkst. eurų (600 000 – 450 000).
Kadangi Vilniaus miesto savivaldybė patvirtino, kad mokestinis tarifas sieks 0,1 proc., tai reiškia, kad tokiam gyventojui reikės mokėti 150 eurų NT mokesčio (150 000 x 0,1 proc.).
Visgi yra labai daug gyventojų, kuriems mokestis už nepagrindinį NT sieks vos kelis eurus.
Pagal priimtą įstatymą mokestį reikės mokėti tik tuo atveju, jeigu mokėtina mokesčio suma bus 5 eurai ar daugiau (mažesnės sumos mokėti nereikės).
Visgi visas kitas NT bus apmokestinamas nuo 50 tūkst. mokestinės vertės. Dėl to naujai mokestį gali tekti mokėti tiems, kas turi ne tik vieną gyvenamą būtą ar namą, bet ir daugiau NT.
Kai bendra tokio NT mokestinė vertė viršys 50 tūkst. eurų, tačiau bus mažesnė už 200 tūkst. eurų, bus taikomas 0,2 proc. mokestinis tarifas.
Jei ši vertė viršys 200 tūkst. eurų, tačiau neviršys 400 tūkst. eurų, bus taikomas 0,4 proc. mokestinis tarifas.
Bendrai mokestinei vertei viršijant 400 tūkst. eurų, tačiau neperkopiant 600 tūkst. eurų, bus taikomas 0,6 proc. mokestinis tarifas.
Mokestinei vertei esant nuo 600 tūkst. iki 1 mln. eurų ribose, bus taikomas 0,8 proc. tarifas.
Galiausiai, NT objektams, kurių mokestinė vertė viršys 1 mln. eurų, bus taikomas 1 proc. mokesčio tarifas.
Kaip sužinoti turimo NT mokestinę vertę?
Norint sužinoti kokio dydžio mokesčiai laukia nuo ateinančių metų, pirmiausia reikia sužinoti savo turimo NT objekto mokestinę vertę, kurią galima sužinoti naudojantis Registrų centro svetaine.
Tam reikia išsiaiškinti unikalų NT objekto numerį, kuris yra suteikiamas kiekvienam registruotam objektui.
Šį numerį galima sužinoti suvedus savo NT objekto adresą Registrų centro svetainėje.
Vėliau įvedus šį numerį galima sužinoti ir savo NT objekto mokestinę vertę.
Sužinojus savo turimo NT vertę galima apskaičiuoti ir mokesčio dydį.
Skaičiavimo formulė:
(NT mokestinė vertė – Neapmokestinamasis dydis) * mokestinis tarifas.
Pavyzdžiui, namo, kuriame žmogus nėra deklaravęs savo gyvenamosios vietos vertė, siekia 180 tūkst. eurų, todėl jis bus apmokestintas 0,2 proc. mokestiniu tarifu. Gyventojui už šį NT objektą teks mokėti 260 eurų NT mokestį ((180 000 – 50 000) * 0,2 proc.).