Kalendorius
Rugsėjo 22 d., pirmadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
6
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Iš Vokietijos – raginimas numušinėti įžūlius rusų karo lėktuvus

2025-09-22 10:23 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-22 10:23

Bundestago užsienio politikos klausimų krikščionių demokratų sąjungos atstovas Jurgenas Hardtas paragino imtis griežtų priemonių, jei Rusijos naikintuvai pasirodytų virš NATO šalių teritorijų, netgi juos numušinėti. Interviu „RedaktionsNetzwerk Deutschland“ (RND) jis pakomentavo rugsėjo 20 d. incidentą, kai trys naikintuvai MiG-31 apie 12 minučių buvo Estijos oro erdvėje.

Iš Vokietijos – raginimas numušinėti įžūlius rusų karo lėktuvus

Bundestago užsienio politikos klausimų krikščionių demokratų sąjungos atstovas Jurgenas Hardtas paragino imtis griežtų priemonių, jei Rusijos naikintuvai pasirodytų virš NATO šalių teritorijų, netgi juos numušinėti. Interviu „RedaktionsNetzwerk Deutschland“ (RND) jis pakomentavo rugsėjo 20 d. incidentą, kai trys naikintuvai MiG-31 apie 12 minučių buvo Estijos oro erdvėje.

REKLAMA
6

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tik aiškus signalas Rusijai, kad į bet kokį karinį sienos pažeidimą bus atsakyta karinėmis priemonėmis. Iki pat Rusijos naikintuvų numušimo virš NATO teritorijos“, – pareiškė J. Hardtas.

REKLAMA
REKLAMA

Dėl šio incidento Estija aktyvavo NATO statuto 4 straipsnį ir paprašė sąjungininkų konsultacijų saugumo grėsmės klausimais. 4 straipsnis numato aljanso narių konsultacijas tuo atveju, jei vienas iš jų mano, kad jo teritorinis vientisumas, politinė nepriklausomybė ar saugumas yra pavojuje.

REKLAMA

Šakalienė ir Pavelas: rusų naikintuvus reikia numušti 

Panašūs raginimai anksčiau buvo išsakyti ir kitų Europos politikų. Lietuvos gynybos ministrė Dovilė Šakalienė, komentuodama pažeidimą, pareiškė, kad būtina numušti taikinius, pažeidžiančius NATO oro erdvę, primindama 2015 m. precedentą, kai Turkijos karinės pajėgos numušė Rusijos naikintuvą Su-24. „NATO siena šiaurės rytuose yra bandoma ne be priežasties. Turime išlaikyti rimtį“, – sakė ji, pažymėdama, kad tai „suteikia peno apmąstymams“ atsižvelgiant į neseniai įvykusius incidentus.

Čekijos prezidentas Petras Pavelas taip pat pasakė, kad reikia griežtai reaguoti į pažeidimus: jo nuomone, lėktuvo, įsibrovusio į NATO oro erdvę, numušimas yra „adekvatus“ žingsnis, kuris privers Maskvą suprasti, kad ji padarė klaidą ir peržengė leistinas ribas. „Deja, tai yra balansavimas ant konflikto ribos, bet tiesiog negalima pasitraukti prieš blogį. Rusija elgsis taip, kaip mes jai leisime“, – sakė P. Pavelas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų