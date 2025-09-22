Iš Vokietijos – raginimas numušinėti įžūlius rusų karo lėktuvus

„Tik aiškus signalas Rusijai, kad į bet kokį karinį sienos pažeidimą bus atsakyta karinėmis priemonėmis. Iki pat Rusijos naikintuvų numušimo virš NATO teritorijos“, – pareiškė J. Hardtas.
Dėl šio incidento Estija aktyvavo NATO statuto 4 straipsnį ir paprašė sąjungininkų konsultacijų saugumo grėsmės klausimais. 4 straipsnis numato aljanso narių konsultacijas tuo atveju, jei vienas iš jų mano, kad jo teritorinis vientisumas, politinė nepriklausomybė ar saugumas yra pavojuje.
Šakalienė ir Pavelas: rusų naikintuvus reikia numušti
Panašūs raginimai anksčiau buvo išsakyti ir kitų Europos politikų. Lietuvos gynybos ministrė Dovilė Šakalienė, komentuodama pažeidimą, pareiškė, kad būtina numušti taikinius, pažeidžiančius NATO oro erdvę, primindama 2015 m. precedentą, kai Turkijos karinės pajėgos numušė Rusijos naikintuvą Su-24. „NATO siena šiaurės rytuose yra bandoma ne be priežasties. Turime išlaikyti rimtį“, – sakė ji, pažymėdama, kad tai „suteikia peno apmąstymams“ atsižvelgiant į neseniai įvykusius incidentus.
Čekijos prezidentas Petras Pavelas taip pat pasakė, kad reikia griežtai reaguoti į pažeidimus: jo nuomone, lėktuvo, įsibrovusio į NATO oro erdvę, numušimas yra „adekvatus“ žingsnis, kuris privers Maskvą suprasti, kad ji padarė klaidą ir peržengė leistinas ribas. „Deja, tai yra balansavimas ant konflikto ribos, bet tiesiog negalima pasitraukti prieš blogį. Rusija elgsis taip, kaip mes jai leisime“, – sakė P. Pavelas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!