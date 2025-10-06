Kalendorius
Irano teismas išteisino šnipinėjimu kaltintą Prancūzijos ir Vokietijos pilietį

2025-10-06 14:52 / šaltinis: BNS
2025-10-06 14:52

Irano teismas pirmadienį nusprendė išteisinti šnipinėjimu kaltinamą Prancūzijos ir Vokietijos pilietį Lennartą Monterlosą, kuris buvo sulaikytas birželį per Irano ir Izraelio karą.

Irano vėliava (nuotr. SCANPIX)

Irano teismas pirmadienį nusprendė išteisinti šnipinėjimu kaltinamą Prancūzijos ir Vokietijos pilietį Lennartą Monterlosą, kuris buvo sulaikytas birželį per Irano ir Izraelio karą.

0

„Revoliucinis teismas, atsižvelgdamas į teisinius principus ir abejones dėl nusikaltimo, paskelbė išteisinamąjį nuosprendį kaltinamajam, nors pagal įstatymą prokuroras turi teisę prieštarauti nuosprendžiui“, – pranešė teismų sistemos interneto svetainė „Mizan Online“.

19-metis L. Monterlosas buvo suimtas birželio 16 dieną pietiniame Bandar Abaso mieste, kai vienas važiavo dviračiu per Iraną, trečiąją Irano ir Izraelio karo dieną.

