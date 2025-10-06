Irano teismas išteisino šnipinėjimu kaltintą Prancūzijos ir Vokietijos pilietį

„Revoliucinis teismas, atsižvelgdamas į teisinius principus ir abejones dėl nusikaltimo, paskelbė išteisinamąjį nuosprendį kaltinamajam, nors pagal įstatymą prokuroras turi teisę prieštarauti nuosprendžiui“, – pranešė teismų sistemos interneto svetainė „Mizan Online“.
19-metis L. Monterlosas buvo suimtas birželio 16 dieną pietiniame Bandar Abaso mieste, kai vienas važiavo dviračiu per Iraną, trečiąją Irano ir Izraelio karo dieną.
